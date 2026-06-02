बाबो...! प्रग्नेंसीनंतरही कतरिनाचे केस इतके लांब अन् घनदाट कसे? 'हे' आहे तिच्या केसांचं सिक्रेट

मागच्याच महिन्यात बॉलिबूड स्टार विकी कौशलचा (Vicky Kaushal) वाढदिवस होऊन गेला आणि बाबा म्हणून हा त्याचा पहिलाच वाढदिवस असल्याने बायको कतरिनाने (Katrina Kaif) सोशल मीडियावर खास करौजल पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात तिने बेबी विहानचाही फोटो शेअर केलाय. त्यामुळे चाहते तर खुश आहेतच; मात्र या पोस्टमध्ये सर्वात जास्त त्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय ते तिच्या घनदाट, कंबरेपर्यंतच्या लांब-सडक केसांनी. सहसा प्रेग्नन्सीनंतर महिलांचे केस प्रचंड प्रमाणात गळतात,पण कतरिनाला मात्र असा काहीच त्रास झालेला दिसत नाहीये. त्यामुळे बऱ्याचजणांना तिच्या या हेल्दी केसांचं सिक्रेट काय असा प्रश्न नक्कीच पडला असेल. पण टेन्शन घेऊ नका. कारण आम्हाला तिचं हे सिक्रेट माहित आहे आणि ते आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. .हे आहे कतरिनाच्या लांब, घनदाट अन् हेल्दी केसांचं सिक्रेटकतरिनाने तिच्या सुंदर, लांब आणि घनदाट केसांमागचं सिक्रेट स्वतःच एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. 2024 मध्ये 'द वीक' (The Week) ला दिलेल्या मुलाखतीत तिने हे सिक्रेट उघड केलं होतं.मुलाखतीत जेव्हा तिला तिच्या स्किनकेअर आणि हेअरकेअर रुटीनबद्दल विचारलं होतं तेव्हा तिने सांगितलं की तिच्या केसांची काळजी घेण्यासाठी ती एक खास घरगुती तेल वापरते, जे तिच्या सासूबाई घरीच तयार करतात. हे तेल पूर्णपणे नैसर्गिक घटकांपासून तयार केलं जातं..Viral: व्हायरल ठरणारी जपानी हेअर वॉशिंग मेथड नेमकी काय? केसांच्या आरोग्यासाठी कितपत फायदेशीर जाणून घ्या.कसं बनवायचं हे तेल?हे तेल बनवताना कांदा, आवळा आणि अवोकाडोसारखे संपूर्ण नैसर्गिक घटक वापरतात. हे सगळे पदार्थ एकत्र करून लोखंडाच्या भांड्यात अनेक तास हळू आचेवर शिजवले जातात आणि मग ते तेल केसांना लावलं जातं.कतरिना म्हणाली की हे तिच्यासाठी खूपच परिणामकारक हेअर ऑइल आहे. तिच्या मते, घरगुती उपाय बऱ्याचदा खूप चांगले परिणाम देतात आणि नैसर्गिक घटक केसांना मजबूत आणि निरोगी सुद्धा ठेवतात. त्यामुळे सगळ्यांनी जास्तीत घरगुती उपाय वापरण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे..केसांची काळजी घेण्याबरोबरच ती साधं ब्युटी रूटीन फॉलो करते. ती रोज जास्त मेकअप करत नाही. तिच्या नाजूक त्वचेसाठी योग्य असलेलीच स्किनकेअर प्रोडक्ट्स ती वापरते. त्याचसोबत ती गुआ शा हे स्किनकेअर टूलही वापरते, जे तिला खूप उपयोगी वाटतं. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.