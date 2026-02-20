लाइफस्टाइल

Brain Activity After Death : मृत्यूनंतर मेंदू किती वेळ जिवंत राहतो? त्या काळात शरीरात नेमकं काय घडतं, जीव वाचण्याचे 'चान्सेस' किती?

How Long Does the Brain Function After the Heart Stops? अलीकडील संशोधनानुसार, हृदय थांबल्यानंतरही मेंदू काही काळ सक्रिय राहू शकतो. EEG लहरी आणि जवळच्या मृत्यूचे अनुभव यामुळे जीवन आणि मृत्यूमधील सीमारेषा धूसर असल्याचे सूचित होते.
बाळकृष्ण मधाळे
How Long Does the Brain Remain Active After Death? Latest Scientific Findings Explained : 'मृत्यू' हा मानवजातीसाठी नेहमीच एक गूढ विषय राहिला आहे. सामान्यतः हृदयाचे ठोके आणि श्वास थांबले की जीवन संपते, अशी समजूत आहे. मात्र, अलीकडील वैज्ञानिक अभ्यासातून असे स्पष्ट होत आहे की मृत्यूची प्रक्रिया इतकी सरळ आणि तात्काळ नसते. शरीरातील काही कार्ये थांबली तरी मेंदू काही काळ सक्रिय राहू शकतो, असे संशोधनातून दिसून आले आहे.

