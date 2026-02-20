Brain Activity After Death : मृत्यूनंतर मेंदू किती वेळ जिवंत राहतो? त्या काळात शरीरात नेमकं काय घडतं, जीव वाचण्याचे 'चान्सेस' किती?

How Long Does the Brain Remain Active After Death? Latest Scientific Findings Explained : 'मृत्यू' हा मानवजातीसाठी नेहमीच एक गूढ विषय राहिला आहे. सामान्यतः हृदयाचे ठोके आणि श्वास थांबले की जीवन संपते, अशी समजूत आहे. मात्र, अलीकडील वैज्ञानिक अभ्यासातून असे स्पष्ट होत आहे की मृत्यूची प्रक्रिया इतकी सरळ आणि तात्काळ नसते. शरीरातील काही कार्ये थांबली तरी मेंदू काही काळ सक्रिय राहू शकतो, असे संशोधनातून दिसून आले आहे..न्यूयॉर्कमधील NYU Langone Medical Center येथील डॉ. Sam Parnia आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मृत्यूनंतरच्या चेतनेवर महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे. या संशोधनामुळे विज्ञान आणि तत्त्वज्ञान क्षेत्रात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे..हृदय थांबल्यानंतरही मेंदू सक्रिय?२०२३ मध्ये Resuscitation या प्रतिष्ठित जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात ५६७ हृदयविकाराच्या रुग्णांचे विश्लेषण करण्यात आले. यापैकी अनेक रुग्णांना सीपीआरद्वारे पुन्हा जिवंत करण्यात आले. सुमारे ४० टक्के रुग्णांमध्ये मेंदूची क्रिया परत सामान्य पातळीवर आली..Titvi Bird : स्वत:ची अंडी फोडण्यासाठी टिटवी खरंच पारस दगड वापरते? तो दगड आणते तरी कुठून, अंड्यांमागचं काय रहस्य?.काही प्रकरणांमध्ये हृदय थांबल्यानंतर एक तासापर्यंत EEG वर मेंदूच्या लहरी नोंदल्या गेल्या. गामा, अल्फा आणि डेल्टा या लहरी स्मरणशक्ती, जाणीव आणि विचार प्रक्रियेशी संबंधित असतात. यावरून मृत्यू हा एकदम घडणारा क्षण नसून एक प्रक्रिया असल्याचे सूचित होते. (EEG Brain Waves Recorded After Death).मृत्यूच्या उंबरठ्यावरचे अनुभवया संशोधनातील काही रुग्णांनी जवळच्या मृत्यूचे अनुभव (Near-Death Experiences – NDEs) सांगितले. त्यांनी स्वतःचे शरीर वरून पाहिल्याचा, डॉक्टरांचे संभाषण ऐकल्याचा आणि आयुष्यातील आठवणी चित्रपटासारख्या डोळ्यासमोर आल्याचा अनुभव व्यक्त केला. काहींनी या काळात आपल्या कृतींचे नैतिक मूल्यांकन केल्याचेही सांगितले. धार्मिक दृष्टिकोनातून याला आत्म्याचा प्रवास असे मानले जाते, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून हे मेंदूतील नियंत्रण यंत्रणा शिथिल झाल्यामुळे संपूर्ण स्मृती प्रणाली सक्रिय होण्याशी जोडले जाते..उलटे लटकूनही वटवाघळे खाली का पडत नाहीत? यामागचं डोकं चक्रावून टाकणारं 'सायन्स' वाचून थक्क व्हाल!.जाणीव कशी टिकून राहते?शास्त्रज्ञांच्या मते, मृत्यूच्या उंबरठ्यावर मेंदूतील सामान्य नियंत्रण प्रक्रिया कमकुवत होतात. त्यामुळे आठवणी आणि जाणीव यांचा एकत्रित स्फोट होऊ शकतो. यासंदर्भात Yale University येथे करण्यात आलेल्या ‘पिग ब्रेन रिव्हायव्हल’ प्रयोगात मृत्यूनंतर काही तासांनी मेंदूच्या पेशींमध्ये मर्यादित क्रिया पुन्हा सुरू झाल्याचे दिसून आले होते. यावरून असे दिसते, की मेंदू पूर्णपणे निष्क्रिय होण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने घडते..मेंदू किती वेळ सक्रिय राहतो?हृदय बंद झाल्यानंतर साधारण काही मिनिटांपासून ३० ते ६० मिनिटांपर्यंत मेंदू अंशतः सक्रिय राहू शकतो, विशेषतः जर त्या काळात सीपीआर देण्यात आला असेल. मात्र, या काळातील मेंदूची क्रिया म्हणजे पूर्ण चेतना असल्याचे निश्चितपणे सांगता येत नाही. ती मृत्यू प्रक्रियेतील अंतिम जैविक टप्प्यांची चिन्हे असू शकतात..चेतना शरीरापलीकडे आहे का?'चेतना' ही मेंदूची जैविक प्रक्रिया आहे की शरीरापलीकडील एखादी स्वतंत्र शक्ती आहे, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. डॉ. सॅम पर्निया यांच्या Lucid Dying या पुस्तकात जीवन आणि मृत्यू यांच्या सीमेबद्दल नवा दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे..Crow Lifespan : कावळ्याला म्हातारं होण्यासाठी किती वर्षे लागतात? जाणून घ्या आयुष्याचं गुपित.जीवन आणि मृत्यूमधील धूसर रेषाया संशोधनातून असे स्पष्ट होते, की जीवन आणि मृत्यू यांच्यामधील रेषा पूर्वी वाटत होती तितकी स्पष्ट नाही. हृदय थांबल्यानंतरही काही काळ मेंदू विचार, स्मरण आणि कदाचित अनुभव घेण्याच्या अवस्थेत असू शकतो..'मृत्यू, टप्प्याटप्प्याने घडणारी जैविक प्रक्रिया'डॉ. पर्निया आणि त्यांच्या टीमच्या अभ्यासानुसार, मृत्यू ही अचानक घडणारी घटना नसून टप्प्याटप्प्याने घडणारी जैविक प्रक्रिया आहे. मेंदूतील उशिरापर्यंत दिसणारी क्रिया हे सूचित करते की मानवी चेतनेबद्दल अजून बरेच काही जाणून घ्यायचे आहे. भविष्यातील संशोधनामुळे केवळ जीव वाचवण्याच्या पद्धतींमध्येच नव्हे, तर मृत्यूची व्याख्या आणि मानवी अस्तित्वाविषयीच्या समजुतीतही क्रांतिकारी बदल घडू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.