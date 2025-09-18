लाइफस्टाइल

Bratukamma Festival: ब्रतुकम्मा उत्सव म्हणजे काय? जाणून घ्या त्याच्या नऊ सुंदर रूपांची खास माहिती

Historical and Cultural Significance of Bratukamma: ब्रतुकम्मा हा तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील पारंपरिक सण असून तो नऊ दिवस साजरा केला जातो. या उत्सवात निसर्गाशी स्नेह आणि मातृदेवीची पूजा केली जाते. या सणाचे नऊ विविध रूपं आहेत, ज्यामध्ये विविध देवींच्या रूपांमध्ये भक्ती व्यक्त केली जाते. चला, या रंगीबेरंगी आणि सांस्कृतिक उत्सवाबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया
  1. ब्रतुकम्मा हा तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील नऊ दिवसांचा पारंपरिक सण आहे, जो मातृदेवी आणि निसर्गाच्या पूजा साठी साजरा होतो.

  2. हा सण नवरात्रीत साजरा होतो आणि प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या नावांनी वेगळ्या प्रकारची पूजा केली जाते.

  3. फुलांच्या मनोऱ्याभोवती महिलांनी पारंपरिक गाणी गात, टाळ्या वाजवत आनंदात ब्रतुकम्मा उत्सव साजरा केला जातो.

