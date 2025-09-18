Bratukamma Festival: ब्रतुकम्मा उत्सव म्हणजे काय? जाणून घ्या त्याच्या नऊ सुंदर रूपांची खास माहिती

थोडक्यात:ब्रतुकम्मा हा तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील नऊ दिवसांचा पारंपरिक सण आहे, जो मातृदेवी आणि निसर्गाच्या पूजा साठी साजरा होतो.हा सण नवरात्रीत साजरा होतो आणि प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या नावांनी वेगळ्या प्रकारची पूजा केली जाते.फुलांच्या मनोऱ्याभोवती महिलांनी पारंपरिक गाणी गात, टाळ्या वाजवत आनंदात ब्रतुकम्मा उत्सव साजरा केला जातो..प्रभूलिंग वारशेट्टीBratukamma Festival Traditions and Rituals: तेलंगणा राज्यातील महत्त्वाचा अन् अनोखा असा उत्सव म्हणजे ब्रतुकम्मा परंपरेची ओळख आहे. ब्रतुकम्माचा दुसरा महत्त्वाचा अर्थ म्हणजे आई जिवंत होणे असाही होतो..स्त्रीशक्तीच्या सन्मानासोबतच निसर्गाप्रति विशेषत: फुलांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा सण म्हणून हा ओळखला जातो. पावसाळ्याच्या शेवटी, हिवाळ्याच्या सुरवातीला म्हणजे नवरात्र काळात हा सण साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे नऊ दिवस साजरा करण्यात येणाऱ्या या उत्सवाला प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते..Stomach Cancer: पोटाचा कर्करोग तरुणांमध्ये वाढतोय? जाणून घ्या यामागची कारणे.आकर्षक फुलांच्या मनोऱ्याभोवती तेलुगु भाषिक महिला पारंपरिक पोशाखात एकत्र येत हा सण साजरा करतात. महिलांच्या जीवनातील आनंद साजरा करण्याचा हा सण म्हटले जाते. मातृभक्तीच्या महत्त्वाचा सन्मान करणारा असा हा सण आहे. त्यांच्या एकत्र येण्याने समाजामध्ये एकता आणि बंधुत्व वाढते. नवव्या दिवशी निमज्जनम म्हणजे नवमीला त्याचे पाण्यात विसर्जन करतात..उत्सवाची नऊ नावे1. इंजिली पुला ब्रतुकम्माएरंडेलची फुले वापरून लहान स्वरूपात ब्रतुकम्मा तयार करून त्याचे पहिल्या दिवशी पूजन केले जाते.2. अतुकुला ब्रतुकम्मा अतुकूला म्हणजे तेलुगु भाषेत पोहे व विविध प्रकारच्या डाळी वापरून दुसऱ्या दिवशी नैवेद्य तयार करतात.3. मुद्दप्पु ब्रतुकम्मातिसऱ्या दिवशी ‘मुद्दप्पु’ म्हणजे तुरीच्या डाळींपासून बनवलेला पदार्थ नैवेद्य म्हणून अर्पण केला जातो..4. नानाबियाम ब्रतुकम्माभिजलेल्या तांदूळ म्हणजे नानाबियाम चौथ्या दिवशी अर्पण केले जाते.5. अटला ब्रतुकम्मापाचव्या दिवशी ‘अटला’ म्हणजे डोसे किंवा पॅनकेक सारखे पदार्थ तयार करतात.6. अलिजिना ब्रतुकम्मासहाव्या दिवशी कोणताही विशेष नैवेद्य किंवा पूजन करत नाहीत त्याला ‘अलिजिना’ म्हणजे रागवलेला ब्रतुकम्मा..Navratri Fasting Tips: नवरात्रात उपवास करताय? मग या गोष्टीची काळजी नक्की घ्या.7. वेपकायला ब्रतुकम्मासातव्या दिवशी ‘वेपकायला’ म्हणजे लिंबाच्या पानांपासून बनवलेल्या गोळ्या नैवेद्य स्वरूपात अर्पण करतात8. वेनेला मुद्दला ब्रतुकम्माआठव्या दिवशी ‘वेनेला मुद्दला’ म्हणजे लोण्याचे गोळे अर्पण करतात9. साधुला ब्रतुकम्मा‘साधुला’ म्हणजे चार प्रकारचे खास भात तयार करून मोठ्या ब्रतुकम्माचे पूजन केले जाते. संध्याकाळी त्याचे नदी किंवा तलावात विसर्जन करतात, यालाच निम्मजनम् असेही म्हणतात..ब्रतुकम्मा साजरा करण्याची पद्धतगुनुगु व तंगेडू फुले वापरून मातीच्या किंवा लाकडी ताटावर फुलांचा मनोरा रचला जातो. यामध्ये झेंडू व गुलाब यासारख्या स्थानिक फुलांचाही वापर केला जातो. सर्व महिला सायंकाळी आपापल्या ब्रतुकम्मासह एकत्र येतात. या सणासाठी म्हणून विशेष तयार केलेली पारंपरिक गाणी गात, टाळ्या वाजवत, आनंदात फेर धरून हा सण साजरा करतात..अमावास्येला या उत्सवाची सुरवात होते. अष्टमीला मोठी ब्रतुकम्मा घेऊन उत्सव साजरा केला जातो. यंदा द्वितीयेलाही हा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यावेळी सुहासिनी व कन्या पूजन करण्यात येणार आहे. यावेळी श्रृंगार साहित्य वाण म्हणून देण्यात येणार आहे.- शांता अनुमल्ला, अध्यक्षा जय बतुकम्मा.FAQ1. ब्रतुकम्मा उत्सव कधी आणि कुठे साजरा केला जातो? (BRATUKAMMA festival – when and where is it celebrated?)ब्रतुकम्मा उत्सव मुख्यतः तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात नवरात्र काळात साजरा केला जातो.2. ब्रतुकम्मा उत्सवाचे नऊ दिवस कसे साजरे होतात? (How are the nine days of BRATUKAMMA festival celebrated?)हा उत्सव नऊ दिवस चालतो, ज्यामध्ये प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या नावाने आणि प्रकारांनी पूजा केली जाते, जसे इंजिली पुला ब्रतुकम्मा, अतुकुला ब्रतुकम्मा इत्यादी.3. ब्रतुकम्मा उत्सवात कोणती मुख्य पूजा केली जाते? (What is the main worship in BRATUKAMMA festival?)स्त्रीशक्तीचे आणि मातृदेवीचे पूजन केले जाते, तसेच निसर्ग आणि फुलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.4. ब्रतुकम्मा उत्सवाची मुख्य वैशिष्ट्ये काय आहेत? (What are the main features of BRATUKAMMA festival?)फुलांच्या मनोऱ्याभोवती साजरा होणारा हा सण, पारंपरिक गाणी, टाळ्या आणि महिलांची एकत्र येण्याची परंपरा यातली मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.