फाउंडेशन खरेदी करताय? या चार गोष्टींचा होईल तुम्हाला फायदा

कोल्हापूर : योग्य फाउंडेशन निवडणे बहुतेक लोकांसाठी आव्हानात्मक आहे. एक चांगला आणि सुरक्षित ब्रँड निवडण्यात आपण किती वेळ आणि पैसा खर्च केला हे महत्त्वाचे नाही. बर्‍याच वेळा आपण विचार मन करता खरेदी करतो तेव्हा बऱ्याचदा आपल्याला हवे ते प्रॉडक्ट्स मिळत नाहीत. आपण आपल्या त्वचेच्या टोनमधून हलके किंवा जाड शेड फाउंडेशन खरेदी करता किंवा ज्यांची पोत आपल्या त्वचेला शोभत नाही असेही बर्‍याचदा घडते.अशा परिस्थितीत आपल्याला योग्य पार्याय निवडण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वाची आवश्यकता आहे. कोणत्याही उत्पादनात गुंतवणूक करण्यापूर्वी कृपया खाली दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे वाचा. हे आपल्याला योग्य निवडीसाठी मदत करेल. त्वचेचा प्रकार आणि त्यातील समस्या लक्षात घ्या

त्वचेचा प्रकार आणि त्याच्याशी संबंधित समस्या लक्षात घेऊन फाउंडेशन खरेदी करा, जेणेकरून ते एकाच वेळी दोघांसाठी कार्य करू शकेल.आपली त्वचा तेलकट, कोरडी किंवा दोन्हीचे मिश्रण असू शकते, म्हणून आपल्या त्वचेला अनुकूल होईल असे फाउंडेशन निवडा. तसेच, असमान टोन, रंगद्रव्य, पिग्मेंटेशन, संवेदनशीलता आणि मुरुमांची काळजी घ्या. कदाचित आपल्याला एखादे फाउंडेशनआवडेल जे संपूर्ण कव्हरेज देईल परंतु संवेदनशील त्वचेसाठी समस्या निर्माण करेल. आपली अंडरटोन सेट करा फ़ाउंडेशन निवडण्याचा हा सर्वात महत्वाचा, परंतु आव्हानात्मक भाग आहे. आपल्या त्वचेच्या प्रकाराशी जुळणारे फ़ाउंडेशन न मिळण्याची खूप शक्यता आहे.म्हणून अंडरटोन तपासणे ही एक चांगली कल्पना आहे. जर तुमचा उघड भाग, जसे की आपल्या खांद्यांचा रंग लाल किंवा गुलाबी रंगाचा असेल तर तुमचे अंडरटोन गुलाबी आहेत. जर हा भाग सोनेरी किंवा सुदंर रंगाचा दिसत असेल तर आपल्याकडे उबदार अंडरटोन आहेत. आणि जर तुम्हाला त्या भागामध्ये काही रंग वाटत नसेल,तर आपण नैसर्गिक अंडरटोनची मालकिन आहात. तपासणी करताना लक्षात ठेवा की अंडरटोनचा आपल्या चेहऱ्याच्या रंगाशी काही संबंध नाही. कवरेज ओळखा

आपण आपला चेहरा कसा नैसर्गिक पाहू इच्छित आहात यावर हे पूर्णपणे अवलंबून आहे. दररोज आम्ही लाइट कवरेज पसंत करतो आणि यासाठी आपण लाइट फाउंडेशन आणि टिंटेड क्रीम निवडू शकता.जेव्हा जेव्हा आपल्याला अधिक कवरेजची आवश्यकता असेल तेव्हा मध्यम कवरेजसह एक फाउंडेशन निवडा आणि आपल्या आवश्यकतेनुसार एप्लाई करा. नमुना चाचणी करा

आजकाल बर्‍याच ब्रँड उत्पादने खरेदी करण्यापूर्वी पॅच-टेस्ट करतात. म्हणून प्रथम सॅम्पल घ्या आणि आपल्या त्वचेला अधिक काय अनुकूल आहे ते तपासा.या व्यतिरिक्त, जर आपण तो दिवसभर वापरला तर त्याची टीकण्याची क्षमता आणि त्वचेशी संबंधित कोणत्याही समस्यांविषयी माहिती मिळविणे सोपे होईल.

