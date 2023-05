Best CNG Cars in India: सीएनजी कार सध्या खूप चर्चेत आहेत, सीएनजी कार घेण्याकडे लोकांचा कल देखील वाढला आहे. याच सर्वात मोठं कारण म्हणजे बजेट. पेट्रोल आणि सीएनजी यात फरक केला तर सीएनजी कधीही परवडत. त्यामुळे लोकं याच गाड्या घेणं निवडतात. car buying tips best CNG cars in India under 8 lakhs

सीएनजी कार या दुहेरी-इंधनाच्या गाड्या Cars आहेत, याचा अर्थ त्या पेट्रोल आणि सीएनजी दोन्ही इंधनावर Fuel चालू शकतात. म्हणून त्यांना पेट्रोल + सीएनजी कार देखील म्हणतात. सीएनजी गाड्यांचा सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे त्यांचे मायलेज किंवा इंधन अर्थव्यवस्था. कमी इंधन खर्च आणि उच्च इंधन कार्यक्षमता यांचे संयोजन सीएनजी गाड्यांना CNG Cars दैनंदिन प्रवासासाठी योग्य बनवते.

तुम्हीही गाडी घेण्याचं प्लॅनिंग करता आहात? गाडी घ्यायचीच असेल तर टॉप लेव्हल घ्या, कारण उगाच घ्यायची म्हणून घेतली अशात ही वस्तू घेऊ शकत नाही. शिवाय परत दुसरी गाडी घेण्याचा योग कधी येईल हेही सांगता येणार नाही. चला तर मग, बघूया भारतातील सर्वोत्तम इंधन कार्यक्षमता असलेल्या CNG कारची यादी:

1. मारुती वॅगन आर (Wagon R)

इंधन कार्यक्षमता: 32.52 किमी/किलो

मारुती वॅगन आर ही भारतातील लोकप्रिय हॅचबॅक आहे कारण ती लूक, परफॉर्मन्स आणि कम्फर्टेबल आहे. वॅगन आरचे CNG मॉडेल 1-लिटर इंजिनसह 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. हा सेटअप 32.52 किमी/किलोची प्रभावी इंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करतो. एक प्रशस्त केबिन, टॉलबॉय डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्ये Wagon R ला उत्कृष्ट पर्याय बनवतात.

2. मारुती अल्टो (Alto)

इंधन कार्यक्षमता: 31.59 किमी/कि.ग्रा

मारुती अल्टो ही एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक आहे आणि ती गेल्या काही काळापासून बाजारात आहे. जर तुम्ही नो-फ्रिल्स स्मॉल हॅचबॅक शोधत असाल तर कॉम्पॅक्ट आणि कमी देखभाल यामुळे ही एक योग्य निवड आहे. CNG व्हेरियंट 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह 800cc इंजिनसह येतो आणि ते 31.59 किमी/किलोची एआरएआय-प्रमाणित इंधन अर्थव्यवस्था देते.

हे देखिल वाचा-

3. मारुती एस-प्रेसो (S-Presso)

इंधन कार्यक्षमता: 31.2 किमी/कि.ग्रा

मारुती S-Presso ही SUV-ish डिझाइन असलेली हॅचबॅक आहे. म्हणून, याला मायक्रो एसयूव्ही असेही म्हणतात. CNG वाहनाला 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह 1-लिटर इंजिन मिळते, आणि हे कॉम्बो 31.2 किमी/कि.ग्रा.ची इंधन कार्यक्षमता देते. त्याशिवाय, S-Presso मध्ये सर्व आवश्यक सेफ्टी डिवाईस आणि कम्फर्टेबल वैशिष्ट्ये आहेत.

4. ह्युंडाई सँट्रो (Hyundai Santro)

इंधन कार्यक्षमता: 30.48 किमी/कि.ग्रा

नवीन Hyundai Santro देखील CNG प्रकारात सादर करण्यात आली आहे. सीएनजी मॉडेलला 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह जोडलेले 1.1-लिटर इंजिन आहे. या कॉन्फिगरेशनमध्ये, सँट्रो एक किलोग्राम सीएनजी इंधनावर 30.48 किमी अंतर पार करू शकते. उत्कृष्ट बिल्ड गुणवत्ता आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह सॅन्ट्रो भारतातील सर्वोत्तम कॉम्पॅक्ट हॅचबॅकपैकी एक आहे.

5. मारुती सेलेरियो

इंधन कार्यक्षमता: 30.47 किमी/किलो

सेलेरियो ही आणखी एक मोहक कॉम्पॅक्ट हॅचबॅक आहे जी CNG अवतारात उपलब्ध आहे. Celerio CNG मारुती सुझुकीच्या प्रयत्न केलेल्या आणि चाचणी केलेल्या 1-लिटर इंजिनमधून उर्जा मिळवते. 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सशी जोडल्यावर, इंजिन 30.47 किमी/किलो मायलेज देते. परवडणारी किंमत, कमी देखभाल खर्च आणि व्यापक विक्री/सेवा नेटवर्क सेलेरियोला नो-फ्रिल कार बनवते.

6. ह्युंदाई ऑरा

इंधन कार्यक्षमता: 28 किमी/किलो

Aura ही Hyundai च्या स्टेबलमधील कॉम्पॅक्ट सेडान आहे आणि ती Grand i10 Nios हॅचबॅकवर आधारित आहे. Aura CNG 1.2-लिटर इंजिनसह 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. Aura साठी ARAI-प्रमाणित रेटिंग 28 km/kg आहे. सीएनजी ट्रिममध्ये सर्व आवश्यक सुरक्षा आणि आरामदायी वैशिष्ट्ये आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर तुम्ही सीएनजी कॉम्पॅक्ट सेडान शोधत असाल तर हे एक चांगले गोलाकार पॅकेज आहे जे परवडणारी किंमत टॅगसह येते.

हे देखिल वाचा-

7. मारुती एर्टिगा

इंधन कार्यक्षमता: 26.08 किमी/किलो

मारुती एर्टिगा ही एक MPV (बहु-उद्देशीय वाहन) आहे आणि नवीनतम पुनरावृत्ती नवीन डिझाइन भाषा खेळते. MPV ला पॉवरिंग 1.5-लिटर इंजिन आहे, आणि पॉवर 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनद्वारे समोरच्या चाकांवर प्रसारित केली जाते. तुलनेने मोठे वाहन असूनही, सीएनजी मॉडेल 26.08 किमी/किलो इंधन अर्थव्यवस्था पुरवते. तुम्ही पीपल मूव्हर सीएनजी कार शोधत असाल, तर एर्टिगा एक योग्य स्पर्धक आहे.

8. मारुती Eeco

इंधन कार्यक्षमता: 20.88 किमी/किलो

मारुती Eeco ही प्रशस्त इंटिरियर असलेली परवडणारी व्हॅन आहे. हे ओम्नीची आठवण करून देणारे डिझाइन आहे. Eeco 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनला जोडलेल्या 1.2-लिटर इंजिनमधून पॉवर मिळवते. CNG अवतारात, Eeco 20.88 km/kg ची इंधन कार्यक्षमता देते. व्हॅनला सर्व आवश्यक सुरक्षा आणि आरामदायी वैशिष्ट्ये देखील मिळतात, जी तिला मागणी असलेल्या किंमती लक्षात घेता प्रभावी आहे.

9. Hyundai Grand i10 Nios

इंधन कार्यक्षमता: 18.9 किमी/कि.ग्रा

नवीन-जनरल Hyundai Grand i10 Nios मध्ये सुधारित डिझाइन आणि प्रीमियम इंटीरियर आहे. हे एलईडी डीआरएल आणि अलॉय व्हील्स सारख्या प्रीमियम डिझाइन घटकांसह येते. हॅचबॅकचा CNG प्रकार 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सशी जोडलेल्या 1.2-लिटर इंजिनपासून पॉवर काढतो. CNG प्रकार 18.9 km/kg मायलेज देते. तुम्ही 8 लाख रुपया पेक्षा कमी प्रीमियम दिसणार्‍या हॅचबॅकच्या शोधात असाल तर हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.