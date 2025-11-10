लाइफस्टाइल

Celebrity Bride Looks: लग्नात फिल्मी ब्राइड ग्लॅमरस लूक हवाय? फक्त 'या' सोप्या स्टाईल ट्रिक्स फॉलो करा

how to get celebrity bridal look at home: तुम्हाला सेलिब्रिटी ब्राइडसारखे ग्लॅमरस आणि शाही लग्नासारखा लूक हवा असेल तर पुढील स्टायलिश टिप्स लक्षात ठेऊ शकता. ज्यामुळे तुमचा लग्नाचा दिवस संस्मरणीय होईल.
पुजा बोनकिले
Updated on

Bollywood-inspired bridal makeup ideas: प्रत्येक वधूला एक परिपूर्ण आणि संस्मरणीय लग्नाचा लूक हवा असतो. जर तुम्हाला सेलिब्रिटी ब्राइडसारखे ग्लॅमरस आणि रॉयल दिसायचे असेल, तर तुम्हाला काही सोप्या स्टाईल ट्रिक्स फॉलो करावे लागेल. मेकअप, दागिने, पोशाख, हेअरस्टाइल पर्यंत सेलिब्रिटी वधूच्या लूकमधील प्रत्येक गोष्ट खास असते. फिल्मी वधूचा लूक तयार करतो जो सर्वांचे लक्ष वेधून घेईल. तर, तुमच्या मोठ्या दिवशी तुम्हाला स्टार वधूसारखे दिसण्यास मदत करण्यासाठी काही सोप्या टिप्स जाणून घेऊया.

