Celebrity Bride Looks: लग्नात फिल्मी ब्राइड ग्लॅमरस लूक हवाय? फक्त 'या' सोप्या स्टाईल ट्रिक्स फॉलो करा

Bollywood-inspired bridal makeup ideas: प्रत्येक वधूला एक परिपूर्ण आणि संस्मरणीय लग्नाचा लूक हवा असतो. जर तुम्हाला सेलिब्रिटी ब्राइडसारखे ग्लॅमरस आणि रॉयल दिसायचे असेल, तर तुम्हाला काही सोप्या स्टाईल ट्रिक्स फॉलो करावे लागेल. मेकअप, दागिने, पोशाख, हेअरस्टाइल पर्यंत सेलिब्रिटी वधूच्या लूकमधील प्रत्येक गोष्ट खास असते. फिल्मी वधूचा लूक तयार करतो जो सर्वांचे लक्ष वेधून घेईल. तर, तुमच्या मोठ्या दिवशी तुम्हाला स्टार वधूसारखे दिसण्यास मदत करण्यासाठी काही सोप्या टिप्स जाणून घेऊया..मेकअप कसा असावा?सेलिब्रिटी वधूंच्या मेकअपमध्ये नेहमीच नैसर्गिक चमक आणि सुंदर फिनिश असते. हेवी बेस किंवा जास्त चमकदार लूक करणे टाळावा. तुमच्या त्वचेच्या टोनला साजेसा फाउंडेशन निवडा आणि नैसर्गिकरित्या चमकदार रंग तयार करण्यासाठी योग्य ठिकाणीच हायलाइटर वापरा.कोणते दागिने खरेदी करावे?सेलिब्रिटी वधू पारंपारिक आणि आधुनिक दागिन्यांचे परिपूर्ण मिश्रण घालतात. कुंदन, पोलकी किंवा डायमंड सेट तुमच्या लूकमध्ये एक शाही स्पर्श जोडू शकतात. परफेक्ट लूक तयार करण्यासाठी तुमचे दागिने तुमच्या पोशाखाच्या रंगाशी आणि नेकलाइनशी जुळतील याची काळजी घ्यावी. ड्रेस कसा असावा?तुमच्या वधूच्या पोशाखात तुमचे व्यक्तिमत्व आणि आराम दोन्ही प्रतिबिंबित झाले पाहिजेत. रंग कॉन्ट्रास्ट आणि विशिष्ट तपशीलांसह डिझायनर-प्रेरित लेहेंगा किंवा साड्या परिधान करावे. कॅमेरा-फ्रेंडली आणि दिवसभर आरामदायी असे कापड सिलेक्ट करावे.हेअरस्टाईल ट्रेंड आजकाल, सेलिब्रिटी वधू सुंदर बन, सॉफ्ट वेव्ह आणि फुलांच्या अॅक्सेसरीजसह हेअरस्टाईल निवडत आहेत. जर तुमचा पोशाख हेवी असेल तर जास्त न करता साधी हेअरस्टाईल निवडा. ताज्या फुलांनी किंवा रत्नजडित पिनने तुमच्या हेअरस्टाईलला एक आकर्षक फिनिश द्या. यामुळे तुमचा लूक अधिक खुलून दिसेल. पुढील गोष्टी ठेवा लक्षाततुमचा मेकअप, दागिने, पोशाख आणि हेअर स्टाइल एकत्र ट्रायल रन करून ठरवा. तुमचा लूक फोटोशूट किंवा व्हिडिओ कॉलमध्ये चेक करा, जेणेकरून तुम्ही काहीही चुकणार नाही.