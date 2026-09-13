Chanakya Niti: नशीब बदलत नाही म्हणून निराश आहात? चाणक्य नीतीतील ‘या’ २ सवयी आजपासून अंगीकारा!

CHANAKYA NITI AND DESTINY : आचार्य चाणक्य यांना कौटिल्य आणि विष्णुगुप्त या नावांनीही ओळखले जाते. ते फक्त राजकारण आणि अर्थशास्त्राचे जाणकार नव्हते, तर त्यांनी माणसाचा स्वभाव आणि आयुष्यात येणाऱ्या अडचणींचाही बारकाईने अभ्यास केला होता. त्यांचे विचार ‘चाणक्य नीती’ या ग्रंथात पाहायला मिळतात. चाणक्यांच्या मते, आयुष्यात यश मिळवण्यासाठी फक्त नशिबावर अवलंबून राहून चालत नाही. आपल्या रोजच्या सवयी, मेहनत आणि वागणूक यांचाही आयुष्यावर मोठा परिणाम होतो. चाणक्य नीतीमध्ये अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत, ज्या आजच्या काळातही उपयोगी ठरू शकतात. त्यातील या दोन सवयी माणसाच्या आयुष्याला हळूहळू योग्य दिशा देऊ शकतात..मेहनत करा आणि संयम ठेवाचाणक्य नीतीनुसार, मेहनतीला पर्याय नाही. मोठे यश एका दिवसात मिळत नाही. त्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतात आणि यश मिळेपर्यंत संयम ठेवावा लागतो. मेहनत म्हणजे फक्त शारीरिक कष्ट करणे नाही, तर आपल्या कामावर लक्ष देणे, जबाबदारी घेणे, अडचणी आल्या तरी प्रयत्न करत राहणे आणि अपयशातून शिकणेही महत्त्वाचे आहे. अनेकदा खूप प्रयत्न करूनही लगेच यश मिळत नाही. अशावेळी निराश न होता प्रयत्न सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. सतत मेहनत केल्याने हळूहळू आत्मविश्वास, कौशल्य आणि अनुभव वाढतो आणि परिस्थिती बदलण्यास मदत होते..गोड आणि नम्र बोलण्याची सवय लावाचाणक्यांनी माणसाच्या बोलण्याला आणि वागण्याला खूप महत्त्व दिले आहे. गोड बोलणे म्हणजे खोटी स्तुती करणे नाही, तर समोरच्या व्यक्तीशी आदराने, शांतपणे आणि योग्य शब्दांत बोलणे होय. आपण कितीही हुशार किंवा मेहनती असलो, तरी चुकीच्या पद्धतीने बोलल्यामुळे नाती आणि चांगल्या संधी गमावल्या जाऊ शकतात. कठोर शब्दांमुळे समोरच्या व्यक्तीला वाईट वाटू शकते आणि गैरसमजही निर्माण होऊ शकतात. याउलट, शांत आणि नम्रपणे बोलल्यामुळे लोकांचा विश्वास मिळतो. घर, कामाचे ठिकाण किंवा समाजात कुठेही चांगले वागल्यामुळे आपली चांगली ओळख निर्माण होते..या दोन्ही सवयी एकत्र का महत्त्वाच्या आहेत?फक्त मेहनत करून उपयोग नाही आणि फक्त गोड बोलूनही यश मिळत नाही. या दोन्ही गोष्टींचा समतोल महत्त्वाचा आहे.मेहनतीमुळे आपली क्षमता आणि आत्मविश्वास वाढतो, तर चांगल्या वागणुकीमुळे लोकांचा विश्वास आणि सहकार्य मिळते. मेहनत आपल्याला आतून मजबूत बनवते आणि नम्र स्वभावामुळे इतरांशी चांगले संबंध निर्माण होतात.म्हणूनच मेहनत आणि नम्रता या दोन्ही सवयी एकत्र असतील, तर व्यक्तिमत्त्व अधिक मजबूत बनते..या सवयींमुळे नशीब कसे बदलू शकते?नशीब एका दिवसात पालटत नाही; त्यासाठी दररोजच्या छोट्या सवयींमध्ये बदल करणे आवश्यक असते. सुरुवातीला या बदलांचा परिणाम त्वरित जाणवणार नाही, पण सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे कौशल्यात भर पडते, आत्मविश्वास वाढतो आणि नवीन संधी ओळखण्याची दृष्टी विकसित होते. त्याच वेळी नम्र राहिल्याने लोकांचा विश्वास जिंकता येतो आणि योग्य वेळी त्यांचे सहकार्यही लाभू शकते. अशा प्रकारे परिस्थितीत हळूहळू सकारात्मक बदल घडू लागतात. जेव्हा योग्य तयारी आणि योग्य संधी एकत्र येतात, तेव्हा यशाचा मार्ग अधिक सुलभ होतो..चाणक्य नीतीचा इशाराचाणक्य नीती कोणताही जादुई उपाय किंवा एका रात्रीत नशीब पालटेल असा मंत्र सांगत नाही. उलट, ती आपल्या कृती आणि दैनंदिन सवयींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा संदेश देते. प्रामाणिकपणे कष्ट करणे आणि इतरांशी आदराने वागणे या दोन साध्या गोष्टी आयुष्यात मोठा बदल घडवू शकतात. मेहनतीमुळे आपली क्षमता वाढते, तर सभ्य आणि सुसंस्कृत वागणुकीमुळे नाती आणि परस्पर विश्वास अधिक घट्ट होतात. म्हणून नशीब बदलण्याची वाट पाहण्यापेक्षा आजपासूनच आपल्या सवयींमध्ये बदल घडवण्यास सुरुवात करा. मेहनत आणि नम्रता या दोन गोष्टी सातत्याने अंगीकारल्या, तर आयुष्याला हळूहळू नवी दिशा मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.