Shiva-Parvati Mantra for Marriage : वैवाहिक आयुष्यात प्रेम, शांतता आणि स्थिरता हवीये? मग शिव-पार्वतीच्या या मंत्राचा रोज जप करा

Monday Shiva Mantra for Couples: आजच्या काळात नातेसंबंध टिकवणं म्हणजे खरंच एक मोठं चॅलेंज बनलं आहे. लहानसहान गोष्टींवरून वाद होणं, संवादाचा अभाव आणि वाढतं अंतर अनेक जोडप्यांमध्ये दिसून येतं. बऱ्याचदा भरपूर प्रयत्न करूनही नातं टिकत नाही आणि परिणामी ही गोष्टी घटस्फोटापर्यंत पोहोचते. पण याच गोंधळात एक जुना, साधा आणि आध्यात्मिक मार्ग पुन्हा चर्चेत येतोय. भगवान शंकर आणि माता पार्वतीचा मंत्र जप. हिंदू तत्त्वज्ञानात भगवान शंकर आणि माता पार्वती यांचं वैवाहिक नातं हे प्रेम, समतोल, समज आणि समर्पणाचं आदर्श उदाहरण मानलं जातं..शंकर आणि पार्वती यांच्या नात्यात ताकद, कोमलता, शांतता आणि मोकळेपणा यांचा छान समतोल दिसतो. ते दोघे कधी दूर असले तरी मनानं खूप जवळ असतात. म्हणूनच त्यांचं नातं आदर्श वैवाहिक नातं मानलं जातं. या दैवी नात्याशी जोडण्यासाठी अनेक जण "ॐ गौरी शंकराय नमः" हा मंत्र जपतात..वैदिक परंपरेनुसार हा मंत्र शंकर आणि गौरी म्हणजेच माता पार्वती यांच्या एकात्मतेचं प्रतीक आहे. या मंत्राचा जप केल्याने पती-पत्नीमध्ये समज वाढते, गैरसमज दूर होतात आणि नात्यात शांतता निर्माण होते, असं मानलं जातं. ज्योतिषशास्त्रानुसार नियमित जपामुळे नात्यातील तणाव कमी होऊन भावनिक बंध अधिक मजबूत होऊ शकतो. यामुळे परस्परांवरील विश्वास आणि निष्ठा वाढण्यास मदत होते..मंत्र जप कसा करायचा? या मंत्राच्या जपासाठी काही सोप्या पद्धती सांगितल्या जातात: दररोज १०८ वेळा मंत्र जप करणे शुभ मानले जाते.विशेषतः सोमवारी जप केल्यास अधिक लाभदायक मानले जाते.जप करताना पूर्व दिशेला तोंड करून बसावे.समोर दिवा लावून शांत वातावरण तयार करावे.मन शांत ठेवत भगवान शंकर आणि माता पार्वतींचं स्मरण करावे.श्रद्धा आणि एकाग्रतेने मंत्राचा जप करणे महत्त्वाचे.अविवाहित व्यक्ती योग्य जोडीदार मिळण्यासाठी हा मंत्र जपत असतात.नातं स्थिर आणि मजबूत व्हावं यासाठीही हा जप उपयुक्त मानला जातो..आध्यात्मिक तज्ज्ञांच्या मते, लग्न फक्त समाजासाठी नसून एक भावनिक आणि आत्मिक प्रवास आहे. दोन व्यक्तींनी एकसारखी मूल्यं, संयम आणि एकत्र पुढे जाण्याची इच्छा ठेवली, तरच नातं दीर्घकाळ टिकून राहतं..हे सगळे उपाय वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले नसले तरी अनेक जणांना या मंत्राचा जप केल्यानंतर मनाला शांतता मिळते आणि नात्यात चांगले बदल जाणवतात. म्हणूनच श्रद्धा, संवाद आणि समज यांसोबतच अशा आध्यात्मिक पद्धतीही नातं मजबूत करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.