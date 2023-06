By

Child memory power: निरोगी आयुष्य Healthy Life जगण्यासाठी योगा हा एक उत्तम पर्याय आहे. योगामुळे शारीरक आरोग्यासोबतच मानसिक आरोग्यदेखील चांगलं राहण्यास मदत होते. शरीर बळकट होण्यासोबतच मेंदूची ताकद वाढण्यासाठी देखील योगाअभ्यास Yoga करणं गरजेचं आहे. Child Care Marathi Tips Train Your Children in Yoga to Develop Memory

योगामुळे मन शांत राहण्यास तसचं एकाग्रता Concentration वाढण्यास मदत होते. याचसोबत चिंता, नैराश्य Depression आणि ताणतणाव दूर करण्यासाठी योगाची मदत होते.

अनेक योगासनांच्या मदतीने स्मरणशक्ती Memory वाढवण्यासाठी मदत होते. खास करून लहान मुलांनी नियमितपणे ही योगासनं केली तर स्मरणशक्ती वाढून भविष्यामध्ये त्यांना या योगासनांचा नक्कीच फायदा होईल.

सुखासन- अगदी कमी वयापासूनच मुलांमध्ये योगाची सवय लावल्यास त्यांना भविष्यातही नियमित योगा करण्याची सवय जडेल. कमी वयापासूनच योगासनं केल्यामुळे मुलांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास चांगल्या प्रकारे होण्यास मदत होईल.

सुखासन हे मुलांसाठी ब्रेन बुस्टर आणि स्ट्रेस बस्टरचं काम करतं. यामुळे मुलांची एकाग्रता वाढते तसचं सकारात्मकता वाढण्यास मदत होते. सुखासन करण्यासाठी आधी पाय लांब करून जमिनिवर खाली बसावं.

त्यानंतर डावा पाय उजव्या मांडीखाली ठेवावा. तर उजना डाव्या मांडीखाली ठेवून मांडी घालून ताठ बसावं डोळे बंद करुन हात गुडघ्यांवर ठेवावे. या आसनात शांत बसल्याने एकाग्रता वाढून मेंदू तिक्ष्ण होण्यास मदत होते.

बालासन- बालासनाला चाइल्ड पोझ असंही म्हणतात. या आसनामुळे मन शांत होतं तसचं मुलांचा मानसिक विकास होण्यास मदत होते. या आसनामुळे शरीरामध्ये रक्तप्रवाह वाढण्यास मदत होते. तसचं मेंदूतील ऑक्सिजनचा स्तर वाढण्यास बालासनामुळे मदत होते.

बालासन करण्यासाठी गुडघे दुमडून खाली जमिनीवर बसावं. घोटे आणि टाच एकत्र जोडून गुडघे बाहेर पसरवा. त्यानंतर आत श्वास रोखून धरून पुढील बाजूला वाकून कपाळ जमिनीला टेकून दोन्ही हात पुढील बाजुला जमिनिवर समांतर पसरवा. त्यानंतर श्वास सोडा.

वज्रासन- वज्रासनला इंज्रजीमध्ये डायमंड पोझ असं म्हणतात. संस्कृत मध्ये वज्र म्हणजेच हिरा. तर आसनामुळे शरीर आणि मन हिऱ्याप्रमाणे मजबुत होतं. या आसनामुळे पाठीचा कणा ताठ राहत असल्याने पाठीचा त्रास कमी होतो. वज्रासनात मन शांत झाल्याने ताण तणाव कमी होतो तसचं एकाग्रता वाढण्यास मदत होते.

पश्चिमोत्तानासन- या आसनामध्ये देखील पाठीच्या कण्यावर ताण येत असल्याने एकाग्रता वाढण्यास मदत होते. यामुळे मज्जासंस्थेचं कार्य सुधारुन रक्त प्रवाह वाढण्यास मदत होते. तसचं मेंदूच्या कार्याला चालना मिळण्यासाठी पश्चिमोत्तानासन फायदेशीर आहे. लहान मुलांनी नियमितपणे हे आसन केल्यास पाठीचा कणा मजबूत होण्यासोबतच स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होईल.

भुजंगासन- भुजंगासनामुळे मज्जासंस्था उत्तेजित होण्यास मदत होते ज्यामुळे स्मरणशक्ती सुधारते.तसंच मुलांना भावनिकरित्या स्ट्राँग होण्यासाठी मदत होते.

सेतुबंधासन- सेतुबंधासनामुळे मेंदूतील ब्लड सर्कुलेशन वाढण्यास मदत होते. तसचं यामुळे मुलांची स्मरणशक्ती वाढून मन एकाग्र करण्यास मदत होते.

या काही योगासनांसह लहान मुलांना अगदी कमी वयापासूनच प्राणायाम करण्याची सवय लावल्यास त्यांच्या शारीरक क्षमतेसोबतच मेंदूती क्षमता वाढण्यास मदत होईल.