चालत्या गाडीतून बाळ पडलं खाली, व्हिडीओ पाहून येईल अंगावर काटा

दररोज आपल्या कानावर अपघाताच्या अनेक घटना येत असतात. यातील काही घटना अगदी मन हेलावून टाकणाऱ्या असतात. असाच एक प्रकार नुकताच घडला आहे. चालत्या कारमधून एक बाळ चक्क रस्त्यावर पडल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून हा व्हिडीओ पाहून अनेकांच्या अंगावर काटा आला आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये एका चालत्या कारमधून एक लहान बाळ अचानक भररस्त्यात खाली पडलं. विशेष म्हणजे या रस्त्यावर अनेक गाड्या भरधाव वेगात जात होत्या. परंतु, या चिमुकलीला कोणत्याही प्रकारची इजा झाली नाही. हा व्हिडीओ 'द सनने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

How can this even happen? pic.twitter.com/WXnWLeYIQY

— Shirin Khan شیرین (@KhanShirin0) March 16, 2021