Children's Day 2025 Marathi Wishes: बालपणीच्या गोड आठवणींसह मित्रांना द्या बालदिनाच्या खास शुभेच्छा

children's day 2025 marathi wishes for friends: दरवर्षी १४ नोव्हेंबरला बालदिन साजरा केला जातो. याच दिवस भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा जन्मदिवस म्हणून साजरा केला जातो. नेहरु यांचे लहान मुलांवर खुप प्रेम होते. तसेच लहान मुले देखील त्यांना चाचा नेहरु म्हणत असत. हा दिवस शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये खुप उत्साहात साजरा केला जातो. मुलांसाठी विविध स्पर्धा आणि कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या निमित्ताने तुम्ही मित्रपरिवाराला मराठीतून खास शुभेच्छा देऊन खास बनवू शकता. .संपत्तीही घ्या, ही किर्तीही घ्यामाझ्यापासून माझे तारूण्य काढून घेतले तरी चालेलपण मला बालपणीचा पावसाळा परत द्याबालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!मुलंही देवाघरची फुलंआनंद पसरवतातआणि सुख देतातत्यांच्यावर भरपुर प्रेम कराआणि नाजूक हातांनी सांभाळाबालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.प्रत्येत मुल आहे खास,मोठे होऊन नक्कीचकरणार जगाचा विकासबालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!देशाच्या प्रगतीचा आम्ही आहोत आधारआम्ही करु चाचा नेहरुंचे स्वप्न साकारबालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.वयाने मोठे पण ,मनाने लहान असलेल्या प्रत्येकाला,बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...! खऱ्या खऱ्या लहानग्यांसोबतचतुम्हा आम्हा प्रत्येकातल्यालहान बाळाला सुद्धा बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.बालपणी होते स्वछंद खेळाचे क्षणबालपणी होते सर्व सुखाचे धनबालपणीच्या आठवणीत हरपते मनयेणार नाहीत कधीच ते सोनेकी क्षणबालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...! रडण्याचे कारण नाहीआणि हसायला निमित्त नाहीखास आहे हे बालपणबालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.तुला काय व्हायचंय?पण उत्तर कधी सापडलेच नाहीआज जर कोणी वाचारले नातर उत्तर एकच असेलमला पुन्हा लहान व्हायचंयबालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!लहानपणीचा काळ आनंदाचा जणू खजिना होताचंद्राला गवसणीघालण्याची होती इच्छा तररंगीबेरंगी फुलपाखराची होती आवडबालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.