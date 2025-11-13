लाइफस्टाइल

Children's Day 2025 Marathi Wishes: बालपणीच्या गोड आठवणींसह मित्रांना द्या बालदिनाच्या खास शुभेच्छा

children’s day 2025 marathi wishes for friends: दरवर्षी १४ नोव्हेंबरला बालदिन साजरा केला जातो. या दिवसाला अधिक खास बनवण्यासाठी मित्रांना पाठवा मराठीतून खास शुभेच्छा.
पुजा बोनकिले
children’s day 2025 marathi wishes for friends: दरवर्षी १४ नोव्हेंबरला बालदिन साजरा केला जातो. याच दिवस भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा जन्मदिवस म्हणून साजरा केला जातो. नेहरु यांचे लहान मुलांवर खुप प्रेम होते. तसेच लहान मुले देखील त्यांना चाचा नेहरु म्हणत असत.

हा दिवस शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये खुप उत्साहात साजरा केला जातो. मुलांसाठी विविध स्पर्धा आणि कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या निमित्ताने तुम्ही मित्रपरिवाराला मराठीतून खास शुभेच्छा देऊन खास बनवू शकता.

