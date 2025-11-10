Children’s Day 2025 Gift Ideas: बालदिनानिमित्त स्वतःच्या हाताने बनवा 'या' 5 खास वस्तू, मुलं होतील खुश

handmade Children’s Day gifts for kids: दरवर्षी बालदिन 14 नोव्हेंबरला पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या वाढदिवसानिमित्त साजरा केला जातो. कारण चाचा नेहरूंचे मुलांवर खूप प्रेम होते. बालदिनी, प्रत्येकाला त्यांचे बालपण आठवते आणि ते बालदिन उत्साहाने कसा साजरा करायचे. म्हणून, जर तुमच्या घरी मुले असतील आणि या बालदिनी त्यांना हाताने बनवलेल्या वस्तू भेट देऊ शकता. यामुळे तुमचे मुले देखील खुश होतील. .पुढील वस्तू देता येईल गिफ्टकागदी फोटो फ्रेम हाताने बनवलेले कार्ड मेमरी जार हाताने रंगवलेला मग कागदाची टोपली कागदाची फोटो फ्रेम कशी बनवायची?कागदी फोटो फ्रेम ही एक सोपी आणि खास हस्तनिर्मित भेट आहे.साहित्य- रंगीत चार्ट पेपर, गोंद, कात्री, स्टिकर्स आणि मुलाचा फोटो.पद्धत-चार्ट पेपरमधून फ्रेमचा आकार कापून घ्यावा. डिझाईन्स तयार करा किंवा स्टिकर्स लावा. मुलाचा फोटो मध्यभागी चिकटवा. स्टँड जोडण्यासाठी मागच्या बाजूला जाड कागद चिकटवा.ही भेट मुलांच्या खोलीला सजवण्यासाठी उत्तम आहे. .मेमरी जार म्हणजे काय?साहित्य: काचेचे भांडे, रंगीत कागद आणि पेन.पद्धत:मुलाचे चांगले गुण किंवा गोड गोष्टी छोट्या छोट्या नोट्सवर लिहा. या नोट्स एका बरणीत ठेवा आणि त्यावर रिबन लावा.ही भेट मुलांना आत्मविश्वास आणि आनंद दोन्ही देईल..Budh Retrograde 2025: वृश्चिक राशीत बुधाचा वक्री प्रवास सुरू, 'या' राशींना मिळणार यश तर काहींचा वाढणार ताण अन् गैरसमज.कार्ड म्हणजे काय?साहित्य: कार्डशीट, ग्लिटर, रंगीत पेन आणि स्टिकर्स.पद्धत:कार्डशीट घडी करा आणि "बालदिनाच्या शुभेच्छा" असे लिहा. आत असलेल्या मुलासाठी एक गोंडस संदेश किंवा प्रेरक ओळ लिहा. चकाकीने सजवा.ही भेट मुलांना नक्कीच प्रेरणा देईल आणि त्यांना खास वाटेल..हाताने रंगवलेले मग कसे बनवायचे?सामग्री: सफेद मग, ग्लास पेंट या परमानेंट मार्करतरीका:मगवर बाळाचे नाव, कार्टून किंवा गोंडस संदेश रंगवा. रंग सुकल्यानंतर, डिझाइन कायमस्वरूपी राहण्यासाठी ओव्हनमध्ये हलके बेक करा.ही भेट मुलांना दररोज आठवण करून देईल की ती फक्त त्यांच्यासाठीच बनवली गेली आहे..कागदाची टोपली म्हणजे काय?साहित्य: रंगीत कागद, गोंद, कात्री आणि रिबन.पद्धत:कागदाच्या पट्ट्या कापून त्यांना ओलांडून एक टोपली बनवा. वर एक हँडल जोडा आणि रिबनने सजवा. बास्केटमध्ये चॉकलेट किंवा स्टेशनरी भेट द्या..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.