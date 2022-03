बायकोशी भांडण झाल्यावर सोडलं घर; १४ वर्षांपासून तो राहतोय विमानतळावर

जर तुम्हाला कधी एअरपोर्टवर फ्लाईटची वाट पाहायची वेळ आली असेल तर तुम्हाला नक्कीच माहित असेल की हा अनुभव कसा असतो. विमानतळावर तुम्हाला सर्व प्रकारचे लोक पाहायला मिळतात. काही प्रवासी आपल्या पहिल्या विमान प्रवासासाठी खूप उत्साही असतात तर काही मस्तपणे खाऊन-पिऊन शॉपिंग करताना दिसतात. पण काही प्रवाशांना लवकरात लवकर आपल्या फ्लाईटमध्ये बसायचे असते. पण तुम्ही कधी अशी व्यक्तीबाबत ऐकले नसेल की जी विमानतळावर राहते.

Chinese man has been living at the airport for 14 years For smoking and drinking