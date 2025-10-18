लाइफस्टाइल

Choti Diwali 2025 Marathi Wishes: छोटी दिवाळी अन् नरक चतुर्दशीच्या नातेवाईक अन् मित्रपरिवाला द्या खास शुभेच्छा

नरक चतुर्दशी आणि छोटी दिवाळी सणाचा आनंद द्विगुणित करायचा असेल तर नातेवाईक अन् मित्रपरिवाला खास मराठीतून शुभेच्छा देऊ शकता.
छोटी दिवाळी अन् नरक चतुर्दशीच्या नातेवाईक अन् मित्रपरिवाला द्या खास शुभेच्छा

दिवाळी हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे जो मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराला मराठीतून खास शुभेच्छा देऊन सणाचा आनंद द्विगुणित करा.

Choti Diwali 2025 Marathi Wishes: हिंदू धर्मात दिवाळीला खास महत्व आहे. दिवाळी मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरी केली जाते. या दिवशी माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा केली जाते. दिवाळीचा सण 5 दिवस साजरा केला जातो. तसेच छोटी दिवाळी म्हणजेच नरक चतुर्दशीला देखील खास महत्व आहे. नरक चतुर्दशी आश्विन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशीला साजरा केला जातो. यंदा 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशी साजरी केली जाणार आहे. या दिवसाला खास बनवण्यासाठी नातेवाईक आणि मित्र परिवाराला खास मराठीतून शुभेच्छा पाठवू शकतात.

