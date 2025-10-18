Choti Diwali 2025 Marathi Wishes: छोटी दिवाळी अन् नरक चतुर्दशीच्या नातेवाईक अन् मित्रपरिवाला द्या खास शुभेच्छा

दिवाळी हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे जो मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराला मराठीतून खास शुभेच्छा देऊन सणाचा आनंद द्विगुणित करा..Choti Diwali 2025 Marathi Wishes: हिंदू धर्मात दिवाळीला खास महत्व आहे. दिवाळी मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरी केली जाते. या दिवशी माता लक्ष्मीची मनोभावे पूजा केली जाते. दिवाळीचा सण 5 दिवस साजरा केला जातो. तसेच छोटी दिवाळी म्हणजेच नरक चतुर्दशीला देखील खास महत्व आहे. नरक चतुर्दशी आश्विन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशीला साजरा केला जातो. यंदा 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशी साजरी केली जाणार आहे. या दिवसाला खास बनवण्यासाठी नातेवाईक आणि मित्र परिवाराला खास मराठीतून शुभेच्छा पाठवू शकतात. .उटण्याचा सुगंध घेऊन आली पहाटपणतीत्या दिव्याच्या तेजानी उजळेल आयुष्यनरक चतुर्दशी अन् छोटी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.तुम्हाला सर्व वाईटांवर विजय मिळो,आणि ही दिवळी तुमच्यासाठी,नशीब घेऊन येईल आणि तुमची सर्व स्पन्प पूर्ण करेल,नरक चतुर्दशी अन् छोटी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळून निघो,ही निशा घेऊनि येवो नवी आशा,सोबत आमच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा,नरक चतुर्दशी अन् छोटी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.Diwali 2025 Lakshmi Puja Guide: लक्ष्मीपूजन करताना 'हे' नियम ठेवा लक्षात, लाभेल सुख-समृद्धी.स्नेहाचा सुगंध दरवळला,आनंदाचा सण हा आला,विनंती आमची परमेश्वरलासौख्य, समृद्धी लाभो तुम्हालानरक चतुर्दशी अन् छोटी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! अत्तर, उटण्याचा मंद सुगंधघेऊन आली आजदिवाळी पहाटदिव्याच्या सोनेरी तेजाने उजळून जावो वहिवाटनरक चतुर्दशी अन् छोटी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.लक्ष लक्ष दीप उजळती यई हसत ही दिपावलीकरून अंधाराचा नाशसुख यावो बहरूनीनरक चतुर्दशी अन् छोटी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...! देवी काली माता आपणास व परिवालानेहमी वाईट नजरेपासूनच वाचवोअशी देवीकडे मंगल कामनानरक चतुर्दशी अन् छोटी दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.