Christmas 2025

What Makes 25-12-25 Once in a Century Date

sakal

लाइफस्टाइल

Christmas 2025: यंदाचा ख्रिसमस आहे एकदम खास! जाणून घ्या शतकातून एकदाच येणाऱ्या '25/12/25' तारीखेची खासियत

Christmas Special: यंदाचा ख्रिसमस 25/12/25 या दुर्मीळ आणि शतकातून एकदाच येणाऱ्या तारखेच्या योगायोगामुळे अधिक खास ठरणार आहे.
Published on

Christmas 2025 falls on the rare date 25/12/25: डिसेंबर महिना आणि खासकरून ख्रिसमस सगळ्यांच्याच आवडीचा असतो. ख्रिसमस म्हणजे आनंद, भेटवस्तू, सजावट आणि कुटुंबासोबत घालवलेला वेळ. ख्रिसमसच्या सुट्टीत अनेक लोक बाहेर फिरायला जातात, सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात. पण यंदाचा ख्रिसमस थोडा वेगळा आहे. यावर्षी, ऐतिहासिक मानाली जाणारी 25/12/25 ही तारिख बनत आहे. पण ही तारिख खास होण्यामागचं कारण काय, हा प्रश्न तुम्हालाही पडलाच असेल तर चला जाणून घेऊया.

Marathi News Esakal
www.esakal.com