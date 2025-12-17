Christmas Festival 2025: ख्रिसमसचे रंग काही योगायोग नाहीत! सजावटीत लाल, हिरवा आणि पांढऱ्या रंगामागचं खास महत्त्व

Why red green white are Christmas colors: दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी ख्रिसमस केवळ ख्रिश्चनच नव्हे तर इतर धर्मातील लोक देखील मोठ्या आनंदात साजरा करतात. ख्रिसमसला सजावट आणि भेटवस्तू देणे ही एक विशेष परंपरा आहे आणि रंगीबेरंगी दिवे, ख्रिसमस ट्री आणि रंगीबेरंगी मोजे सणाला अगदी खास बनवतात. लाल, हिरवा आणि पांढरा हे ख्रिसमस सजावटीमध्ये वापरले जाणारे फेमस रंग आहेत, जे पारंपारिक ख्रिसमस रंग मानले जातात. पण ख्रिसमसला या पारंपारिक रंगांचे महत्त्व आज जाणून घेऊया. .हिरवाख्रिसमसच्या सजावटीमध्ये हिरव्या रंगाला विशेष महत्त्व आहे आणि त्याचे पारंपारिक महत्त्व सदाहरित वनस्पतींशी संबंधित आहे. सदाहरित वनस्पती कधीही कोमेजत नाहीत आणि कायम हिरव्या राहतात. आख्यायिका अशी आहे की अनेक वर्षांपूर्वी रोमन लोकांनी नाताळच्या वेळी शुभेच्छांचे प्रतीक म्हणून सदाहरित वनस्पतींची देवाणघेवाण केली. कडक हिवाळ्यात, जेव्हा इतर सर्व वनस्पती कोमेजतात, तेव्हा सदाहरित वनस्पतींचा हिरवा रंग उठून दिसतो. म्हणूनच, ख्रिश्चन समुदायात, हिरवा रंग शाश्वत जीवनाचे प्रतीक मानला जातो. हा रंग दैवी कृपेचे प्रतीक आहे..Year End 2025: स्क्रबपासून ते केसांच्या वाढीसाठी तेलापर्यंत, 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरले उपयुक्त .लालजेव्हा ख्रिसमसची तयारी किंवा सजावट केली जाते तेव्हा लाल रंग सर्वात जास्त दिसतो. या लाल रंगामागे काही पारंपारिक कारणे आहेत. असं म्हटलं जातं की मध्ययुगात, युरोपच्या अनेक भागात, ख्रिसमसच्या आदल्या दिवशी, स्वर्गाच्या कथांवर आधारित नाटके सादर केली जात असत, ज्याद्वारे बायबलच्या कथा वाचू न शकणाऱ्यांना सांगितल्या जात असत. या कथा आणि नाटकांमध्ये, स्वर्गाचे झाड किंवा पाइन वृक्षाला सफरचंद बांधलेले दाखवले जात असे. म्हणून, ख्रिसमसच्या सजावटीत सफरचंद आणि लाल फळे वापरली जात असत. हळूहळू, ख्रिसमसच्या वेळी या रंगाची लोकप्रियता वाढली आणि आता, केवळ सजावटच नाही तर लाल पोशाख देखील या दिवशी एक विशेष क्रेझ आहे..Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.पांढरापाश्चात्य संस्कृतीत, पांढरा रंग पवित्रता आणि शांतीचे प्रतीक मानला जाते. हिवाळा बहुतेकदा बर्फाने झाकलेला असतो. असं म्हटलं जातं की 18 व्या शतकात, झाडे सजवण्यासाठी पांढऱ्या वेफर्सचा वापर केला जात असे आणि पांढऱ्या वेफर्स आणि लाल सफरचंदांना येशू ख्रिस्ताच्या शरीराचे आणि रक्ताचे कॅथोलिक प्रतीक मानलं जात असं. ख्रिश्चन लोक ख्रिसमसच्या दिवशी पांढऱ्या रंगाने त्यांची घरे सजवतात, जी येशूच्या जन्माचे स्वागतार्ह लक्षण मानलं जात असे. म्हणूनच, ख्रिसमसच्या दिवशी चर्चमध्ये अजूनही पांढरा रंग वापरला जातो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.