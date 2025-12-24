Christmas 2025 Wishes Marathi: यंदा ख्रिसमस साजरा करा खास पद्धतीने! मराठीत पाठवा हटके शुभेच्छा; WhatsApp आणि Instagram साठी भारी मेसेज

Special Marathi Christmas Wishes for 2025: डिसेंबरचा थंड हवा आणि सणासुदीचा आनंद यावेळी वातावरणात दरवळू लागतो. दरवर्षी २५ डिसेंबर रोजी ख्रिसमस जगभरात मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. यावेळी प्रत्येकांच्या घराघरांत रोषणाई, ख्रिसमस ट्री, चमकते तारे आणि केकचा गोड सुगंध पसरतो..ख्रिसमस म्हणजे आनंद प्रेम, आपुलकी आणि नात्यांचा गोडवा वाढवणारा सण आहे. आजकाल बहुतेक लोक इंग्रजी मेसेजेस पाठवतात. पण मराठी भाषेतून पाठवलेली शुभेच्छा थेट मनाला भिडते, आणि आपल्या नात्यांमध्ये जास्त उब निर्माण करते. यंदा ख्रिसमस खास बनवायचा असेल, तर मराठीतून हटके, भावनिक आणि मनाला स्पर्श करणारे मेसेज पाठवा..RRB Group D Recruitment 2026: नवीन वर्षात सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! RRB ग्रुप डीमध्ये 22 हजार पदांसाठी भरती लवकरच ; पात्रता व निवड प्रक्रिया वाचा.मराठीत ख्रिसमस शुभेच्छा संदेश1. "ख्रिसमसच्या या पवित्र दिवशीतुमच्या घरात प्रेम, आनंद आणि हसू कायम राहो.घरभर समाधान आणि गोड आठवणी नांदो.ख्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा!"2. "मैत्रीच्या गोड नात्यातला आनंदख्रिसमसच्या केकसारखा कायम राहो.सर्व आठवणी धमाल आणि आनंदाने भरलेल्या असोत.मित्रा, ख्रिसमसच्या शुभेच्छा!".3. "थंडीच्या दिवसांत तुझ्या प्रेमाची ऊब मिळो,प्रत्येक क्षण आनंदाचे उजळो.नाताळच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!” 4. “प्रेम, आनंद आणि शांततेचा सण म्हणजे ख्रिसमस.हसत-खेळत आणि प्रेम वाटत साजरा करा हा दिवस.”.Spiti Valley Trip: स्पिती व्हॅली ट्रिप प्लॅन करताय? मग मुलींनी 'या' गोष्टी नक्की सोबत ठेवा!.WhatsApp आणि Instagram साठी हटके मेसेजेस- “ख्रिसमसच्या या आनंदी दिवशी तुमच्या आयुष्यात गोड आठवणी आणि प्रेम भरभराटीने राहो!”- “सांता क्लॉज घेऊन येवो तुमच्यासाठी आनंद, हसू आणि गोड क्षण!”- “घरभर प्रेम आणि हसू पसरवून साजरा करा हा ख्रिसमस!”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.