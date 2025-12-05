Coconut Oil For Hair Fall: खोबरेल तेलामुळे केस गळतात का? वापरण्यापूर्वी नक्की वाचा ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी

Does coconut oil really cause hair fall: अनेक लोक केस गळतीचा त्रास सहन करतात आणि विविध घरगुती उपायांचा प्रयत्न करतात. सर्वात सामान्य म्हणजे खोबरेल तेलाचा वापर, जो केसांसाठी बराच काळ फायदेशीर मानला जात आहे. अनेकांना प्रश्न पडतो की खोबरेल तेल लावल्याने केस गळतात का? जर केस गळती अचानक वाढली किंवा टाळूमध्ये काही बदल जाणवले तर खोबऱ्याचे तेल केसांसाठी आणि टाळूसाठी पौष्टिक मानले जाते, परंतु प्रत्येक व्यक्तीची त्वचा आणि टाळूचा प्रकार वेगळा असतो, म्हणून त्याचे परिणाम वेगवेगळे असू शकतात. आपण खोबऱ्याचे तेल केसांवर कसा परिणाम करते, कोणत्या परिस्थितीत ते फायदेशीर आहे आणि कोणत्या परिस्थितीत त्याचा वापर समस्या वाढवू शकतो हे समजून घेऊया. .खोबऱ्याच्या तेलामुळे केस गळतात का? खोबऱ्याचे तेल केसांची मुळे मजबूत करण्यासाठी ओळखले जाते. त्यात लॉरिक अॅसिड असते, जे केसांच्या सांध्यात सहजपणे प्रवेश करते आणि त्यांना आतून पोषण देते. म्हणूनच खोबऱ्याचे तेल केस तुटणे कमी करते आणि केसांची ताकद वाढवते. सामान्य परिस्थितीत खोबऱ्याचे तेल केस गळत नाही, उलट केस गळणे थांबवण्यास मदत करते..कोणाला होऊ शकतो त्रासहे तेल अनेक लोकांना शोभते, परंतु काही स्थितीत ते हानिकारक देखील असू शकते. जर तुमची टाळू आधीच तेलकट असेल, तर जास्त तेल लावल्याने टाळू अडकू शकते, ज्यामुळे केस गळू शकतात. खोबऱ्याचे तेल जाड असते, ज्यामुळे काही लोकांमध्ये टाळूची जळजळ किंवा बुरशीजन्य समस्या उद्भवू शकतात. बुरशीजन्य संसर्गामुळे देखील केस गळतात..Year End 2025: 'हे' हेल्थ ट्रेंड राहिले सर्वाधिक चर्चेत, जाणून घ्या काय आहे खास.कधी आणि कस वापरावे?आठवड्यातून फक्त 1/2 वेळा केसांना खोबरेल तेल लावावे. ते जास्त प्रमाणात लावल्याने समस्या उद्भवू शकतात. रात्रभर ते लावणे टाळा. 1/2 तास खोबरेल तेल लावणे पुरेसे आहे. .कसे लावावे? खोबरेल तेल कोमट करा जेणेकरून ते केसांमध्ये लवकर आणि समान रीतीने पसरेल. हलक्या हाताने टाळूला मालिश करा. जास्त लावू नका, फक्त गरजेनुसार लावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.