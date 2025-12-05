लाइफस्टाइल

Coconut Oil For Hair Fall: खोबरेल तेलामुळे केस गळतात का? वापरण्यापूर्वी नक्की वाचा ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी

Coconut Oil Hair Loss Myth: जर तुम्हीही केसांना खोबरेल तेल लावत असाल तर ही बातमी शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
Coconut oil hair loss myth

Coconut Oil For Hair Fall:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Does coconut oil really cause hair fall: अनेक लोक केस गळतीचा त्रास सहन करतात आणि विविध घरगुती उपायांचा प्रयत्न करतात. सर्वात सामान्य म्हणजे खोबरेल तेलाचा वापर, जो केसांसाठी बराच काळ फायदेशीर मानला जात आहे. अनेकांना प्रश्न पडतो की खोबरेल तेल लावल्याने केस गळतात का? जर केस गळती अचानक वाढली किंवा टाळूमध्ये काही बदल जाणवले तर खोबऱ्याचे तेल केसांसाठी आणि टाळूसाठी पौष्टिक मानले जाते, परंतु प्रत्येक व्यक्तीची त्वचा आणि टाळूचा प्रकार वेगळा असतो, म्हणून त्याचे परिणाम वेगवेगळे असू शकतात. आपण खोबऱ्याचे तेल केसांवर कसा परिणाम करते, कोणत्या परिस्थितीत ते फायदेशीर आहे आणि कोणत्या परिस्थितीत त्याचा वापर समस्या वाढवू शकतो हे समजून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
hair
Hair Care
Oil
hair cutting
coconut
Hairstyles
Hair falls
coconut oil
hair fall

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com