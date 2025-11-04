लाइफस्टाइल

Fashion Tips : कंफर्टशिवाय फॅशन अपुरी! स्टायलिश दिसण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

Personal Style Tips : फॅशन करताना 'कंफर्ट फर्स्ट' हा नियम महत्त्वाचा आहे. आत्मविश्वास असणे का गरजेचे आहे ? स्टायलिश दिसण्यासाठी काय कराल सविस्तर जाणून घ्या
Personal Style Tips

Personal Style Tips

Sakal

Aarti Badade
Updated on

Comfort fashion : मला स्टाइल आणि कंफर्ट यांचा सुंदर मेळ घालणारे आऊटफिट्स आवडतात. उदाहरणार्थ, क्रॉप टॉप आणि स्कर्ट, सटल कॉटन साडी किंवा कुर्ती आणि डेनिम हे माझे ‘गो टू कॉम्बिनेशन’ आहेत.

Loading content, please wait...
actress
clothes
Tips
fashion tips
Confidence
Bollywood Celebrity Lifestyle
Fashion accessories

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com