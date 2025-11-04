Fashion Tips : कंफर्टशिवाय फॅशन अपुरी! स्टायलिश दिसण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

Comfort fashion : मला स्टाइल आणि कंफर्ट यांचा सुंदर मेळ घालणारे आऊटफिट्स आवडतात. उदाहरणार्थ, क्रॉप टॉप आणि स्कर्ट, सटल कॉटन साडी किंवा कुर्ती आणि डेनिम हे माझे ‘गो टू कॉम्बिनेशन’ आहेत..मला रंगीत आणि प्रिंटेड कपडे खूप आवडतात. कॅज्युअल, हलके आणि फ्लोई फॅब्रिक असलेले वन पीस माझ्या आवडीचे आहेत- कारण ते परिधान करायला सोपे, दिसायला स्टायलिश आणि दिवसभर मोकळेपणाची भावना देतात. अशा कपड्यांमधून सहज, सुलभ व्यक्तिमत्त्व जाणवतं. माझ्यासाठी फॅशन म्हणजे ट्रेंडचा पाठपुरावा करणे नाही, तर माझ्या मूड, प्रसंग आणि कंफर्टनुसार स्वतःला व्यक्त करणे आहे. .मी नेहमी मानते, की फॅशन ही अभिव्यक्ती आहे, फक्त दिसणे नाही. त्यामुळे मी कोणाचे अनुकरण न करता माझी स्टाइल नैसर्गिक आणि खरी ठेवते. माझ्या मते, एखादा आऊटफीट सुंदर तेव्हाच दिसतो जेव्हा त्यात आपण सहज, आत्मविश्वासाने वावरतो आणि स्वतःला व्यक्त करतो. .त्यात कंफर्ट नसेल, तर ते कितीही फॅशनेबल असले, तरी त्याचा लूक अपुरा वाटतो. त्यामुळे फॅशन करताना माझा पहिला नियम असतो तो म्हणजे ‘कंफर्ट फर्स्ट’! फॅशन फक्त सुंदर दिसण्यासाठी नसते, ती आपल्याला शोभणारी आणि प्रसंगानुरूप असायला हवी. कपडे निवडताना मी नेहमी विचार करते, ‘हा प्रसंग कोणता आहे? मला यात सहज वाटणार आहे का?’ हवामान, ठिकाण, आणि माझा मूड यानुसार मी कपडे निवडते. .उन्हाळ्यात सुती, हलक्या प्रिंट्सचे कपडे मला आवडतात, तर थंड हवेत मी थोडे लेयर्ड आणि टेक्स्चर्ड लूक्स निवडते. ॲक्सेसरीजबाबत मी ‘Less is More’ या विचारावर विश्वास ठेवते. मिनिमल; पण अर्थपूर्ण ॲक्सेसरीज संपूर्ण दिसण्याला उठाव देतात. ब्राइट शेड्स वापरायला मी कधी घाबरत नाही - कारण रंग तुमचा मूड चांगला करतात. .Winter Fashion Tips : थंडीतही राहा स्टायलिश! जुन्या स्वेटरला द्या नवा लूक...जाणून घ्या ‘टर्टलनेक’चा ट्रेंडी तडका!.माझी फॅशन आयकॉन दीपिका पदुकोण आहे. तिची स्टाइल नावीन्यपूर्ण, सहज आणि नेहमी संतुलित असते. ती साडीमध्ये जितकी सुंदर दिसते, तितकीच शर्ट आणि डेनिममध्येही आत्मविश्वास पूर्ण दिसते. तिचा प्रत्येक लूक काळानुरूप असतो आणि ती त्यामध्ये आत्मविश्वासाने वागते, ते खरोखर प्रेरणादायी आहे..फॅशन म्हणजे आत्मविश्वासफॅशन करताना सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आत्मविश्वास आणि तुमचे हास्य. तुम्हाला ज्या कपड्यांमध्ये स्वतःला खूश वाटते, तेच तुम्हाला सर्वांत सुंदर दाखवतात. इतर लोक काय परिधान करतात याकडे न पाहता, जे तुम्हाला शोभते आणि ज्यात तुम्ही खरे, सहज वाटता तेच परिधान करा. कारण शेवटी - फॅशन म्हणजे इतरांसारखे दिसणे नाही, तर स्वतःसारखे दिसणे अन् असणे आहे.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.