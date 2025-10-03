Copper Water: आरोग्यासाठी तांब्याचे पाणी फायदेशीर, पण 'या' लोकांनी घ्यावी खबरदारी

copper water side effects for liver patients: अलिकडच्या काळात तांब्याच्या बाटल्या वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक लोक यातीलच पाणी पितात. यामध्ये अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म आणि पचनास मदत करणाऱ्या घटकांचा समावेश आहे. ते प्रत्येकासाठी योग्य नाहीत. काही गटांच्या लोकांना तांब्याच्या अतिप्रमाणात संपर्क येण्याचा धोका असू शकतो, ज्यामुळे गंभीर आरोग्य गुंतागुंत होऊ शकते. सुरक्षिततेसाठी तांब्याच्या बाटल्यांचा वापर कोणी टाळावा हे समजून घेणे आवश्यक आहे. विशिष्ट वैद्यकीय परिस्थिती, ऍलर्जी किंवा विकासात्मक संवेदनशीलता असलेल्या व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगणे किंवा पर्यायी साहित्य निवडणे आवश्यक आहे. .किडनीचा आजारकिडनीचा त्रास असलेल्या लोकांनी त्यांच्या शरीरात तांब्यासह खनिजे आणि ट्रेस घटकांचे नियमन करण्यात अनेकदा अडचण येते. जास्त तांबे जमा होऊ शकते आणि किडनीचे कार्य बिघडू शकते, ज्यामुळे पुढील गुंतागुंत होऊ शकते. जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसायटी ऑफ नेफ्रोलॉजीमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात क्रॉनिक किडनी डिसीज (CKD) असलेल्या रुग्णांमध्ये सीरम कॉपर लेव्हलची तपासणी करण्यात आली. संशोधकांना असे आढळून आले की मूत्रपिंडाचे कार्य कमी झाल्यामुळे, सीरम कॉपर लेव्हल वाढला, ज्यामुळे असे सूचित होते की बिघडलेले मूत्रपिंडाचे कार्य तांबे जमा होण्यास हातभार लावते.हे संचय मूत्रपिंडाच्या दुखापतीशी संबंधित होते, जे सूचित करते की तांबे सीकेडी रुग्णांमध्ये युरेमिक विष म्हणून काम करू शकते. दीर्घकालीन मूत्रपिंडाचा आजार किंवा इतर मूत्रपिंडाच्या समस्या असलेल्या व्यक्तींसाठी, तांब्याचे सेवन मर्यादित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. अशावेळी तांब्याच्या बाटलीचा वापर सुरक्षित असू शकत नाही आणि काचेच्या किंवा बीपीए-मुक्त प्लास्टिकच्या बाटल्यांसारखे पर्याय शिफारसित आहेत. किडनीच्या आरोग्यावर कोणतेही नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी वैद्यकीय मार्गदर्शन आवश्यक आहे. .विल्सन रोगविल्सन रोग हा एक दुर्मिळ अनुवांशिक विकार आहे, जो शरीराच्या तांब्याच्या पातळीचे नियमन करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करतो. या आजाराने ग्रस्त असलेल्या लोकांना यकृत, मेंदू आणि इतर अवयवांमध्ये तांबे साचण्याचा अनुभव येतो, ज्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास गंभीर आरोग्य गुंतागुंत होऊ शकते. विल्सन रोगाने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींसाठी तांब्याच्या बाटल्या वापरल्याने तांब्याचे सेवन वाढू शकते आणि स्थिती आणखी बिघडू शकते. यामुळे त्यांना अशा उत्पादनांपासून दूर राहणे आवश्यक होते..तांब्याची अॅलर्जीजरी हे दुर्मिळ असले तरी, काही लोकांना तांब्याची अॅलर्जी किंवा संवेदनशीलता असते. तांब्याच्या बाटल्यांमध्ये साठवलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्वरूपातही तांब्याशी संपर्क आल्यास, त्वचेवर सौम्य जळजळ होण्यापासून ते अधिक तीव्र अॅलर्जीक प्रतिक्रिया येऊ शकतात. लक्षणांमध्ये पुरळ, खाज सुटणे किंवा पचनक्रियेत अस्वस्थता यांचा समावेश असू शकतो. तांब्याची बाटली वापरल्यानंतर जर एखाद्याला या प्रतिक्रिया दिसल्या तर त्याचा वापर बंद करून आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचा सल्ला घ्यावा. तांब्याची संवेदनशीलता व्यक्तींमध्ये वेगवेगळी असते, म्हणून काळजीपूर्वक चाचणी करणे किंवा स्टेनलेस स्टीलसारखे पर्यायी साहित्य निवडणे अधिक सुरक्षित असू शकते..Constipation Causes: हेल्दी वाटणारे 'हे' 5 पदार्थ बद्धकोष्ठतेला ठरू शकतात कारणीभूत.गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिलागर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांनी तांब्याच्या सेवनाबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तांब्याच्या जास्त सेवनामुळे आई आणि बाळ दोघांवरही परिणाम होऊ शकतो. आरोग्यासाठी कमी प्रमाणात तांबे आवश्यक असले तरी, मार्गदर्शनाशिवाय तांब्याच्या बाटल्या वापरल्याने तांब्याच्या पातळीत अनपेक्षित वाढ होऊ शकते. आरोग्यसेवा प्रदाते शिफारस करतात की गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिलांनी नियमितपणे तांब्याच्या बाटल्या वापरण्यापूर्वी त्यांच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. जेणेकरून त्यांना जास्त प्रमाणात संपर्क न येता फायदे मिळतील याची खात्री करावी..मुले आणि अर्भकेमुलांचे आणि अर्भकांचे शरीर अजूनही विकसित होत असते आणि त्यांच्या शरीरातील घटक तांब्यासह काही सूक्ष्म घटकांबद्दल अधिक संवेदनशील असतात. लहान मुलांमध्ये जास्त प्रमाणात तांब्याचे सेवन केल्याने तांब्याची विषाक्तता होऊ शकते, ज्यामुळे मळमळ, उलट्या, पोटदुखी आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये यकृताचे नुकसान यासारखी लक्षणे उद्भवू शकतात. लहान मुलांसाठी तांब्याच्या बाटल्यांची शिफारस केली जात नाही. जोपर्यंत मुलाचे शरीर तांब्याच्या थोड्या प्रमाणात सुरक्षितपणे हाताळू शकत नाही तोपर्यंत पालकांनी स्टेनलेस स्टील किंवा काचेच्या बाटल्यांसारखे सुरक्षित पर्यायांचा वापर करावा. . डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.