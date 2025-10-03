लाइफस्टाइल

Copper Water: आरोग्यासाठी तांब्याचे पाणी फायदेशीर, पण 'या' लोकांनी घ्यावी खबरदारी

तांब्याच्या पाण्याचे फायदे आणि सावधगिरी: कोणासाठी योग्य, कोणासाठी नाही?
copper water side effects for liver patients

पुजा बोनकिले
copper water side effects for liver patients: अलिकडच्या काळात तांब्याच्या बाटल्या वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक लोक यातीलच पाणी पितात. यामध्ये अँटीमायक्रोबियल गुणधर्म आणि पचनास मदत करणाऱ्या घटकांचा समावेश आहे. ते प्रत्येकासाठी योग्य नाहीत. काही गटांच्या लोकांना तांब्याच्या अतिप्रमाणात संपर्क येण्याचा धोका असू शकतो, ज्यामुळे गंभीर आरोग्य गुंतागुंत होऊ शकते. सुरक्षिततेसाठी तांब्याच्या बाटल्यांचा वापर कोणी टाळावा हे समजून घेणे आवश्यक आहे. विशिष्ट वैद्यकीय परिस्थिती, ऍलर्जी किंवा विकासात्मक संवेदनशीलता असलेल्या व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगणे किंवा पर्यायी साहित्य निवडणे आवश्यक आहे.

