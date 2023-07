Cough Remedies : पावसाळ्याच्या सुरुवातीला अगदी हलकासा सर्दी-खोकला सुरू झाला की तो एखाद्या मोठ्या आजाराचे रूप धारण करू शकत नाही, अशी भीती वाटते. बदलत्या ऋतूमध्ये सामान्यत: संसर्गाचा धोका खूप जास्त असतो. त्यामुळे खोकला आणि सर्दीच्या तक्रारी सामान्य असतात.

पावसाळा आला की सगळीकडे तापाची साथ पसरते. अर्थात वातावरणातील बदल याला कारणीभूत असतात. आपल्या शरीराला वातावरणातील बदलांशी जुळवून घ्यायला वेळ लागतो.

जेव्हा शरीर या बदलला प्रतीकूल होतं तेव्हा शरीराला ताप, सर्दी, खोकला यांसारख्या सामान्य आजारांना सामोरे जावे लागते. या शिवाय अन्य जंतू आणि विषाणूपासून होणाऱ्या आजारांचा सुद्धा धोका असतो. (Cough Remedies : Cold and cough will go away from these things in the kitchen, be carefree in the changing season)

पावसाळ्यात आजारी पडू नये म्हणून अशी घ्या काळजी

कच्च्या आणि शिजवलेल्या अन्नाची काळजी घ्या आजकाल कच्चे अन्न खाण्याचे महत्त्व वाढले आहे. ते आरोग्यासाठी चांगले असतात म्हणून अनेकजण कच्चे पदार्थ खातात. मात्र, याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे. धूळ, माती आणि जंतू यांच्या संपर्कात येणारी फळे, भाजीपाला इत्यादी जास्त हानिकारक असतात. त्यांना व्यवस्थित स्वच्छ करा. अन्न साठवताना शिजलेले पदार्थ आणि कच्चे अन्न वेगवेगळे साठवा. जर तुम्हाला सर्व काही एकाच फ्रीजमध्ये ठेवायचे असेल तर ते वेगवेगळ्या रॅकमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि तळलेले अन्न नेहमी झाकून ठेवा. मांस, मांसे किंवा कोणतेही मांसाहार कच्चे खाल्ल्यास ते वेगळे ठेवा आणि व्यवस्थित झाकून ठेवा. कारण त्यात प्राणी जास्त आहेत. (Monsoon)

सर्दी आणि खोकल्यापासून आराम मिळवण्यासाठी उपाय

गूळ आणि आले

जर तुम्हाला सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होत असेल किंवा ते टाळण्याचा प्रयत्न करत असाल तर त्यात आले आणि गूळ मिसळून नियमित सेवन करू शकता. हे कप काढण्यास मदत करेल. तुम्ही गूळ गरम केल्यानंतर वितळवून त्यात आल्याची पेस्ट मिसळा आणि कोमट झाल्यावर खा.(Cold & Cough)

मध आणि आले

मध आणि आले यांचे मिश्रण सर्दी-खोकला आणि घसादुखीवर जोरदार हल्ला करते. यासाठी आले बारीक करून त्यात मध मिसळा. दिवसातून ३ ते ४ वेळा याचे सेवन केल्यास कफपासून आराम मिळेल.

लिंबू आणि कांद्याचा रस

जेव्हा छातीत खूप कफ येतो तेव्हा लिंबू आणि कांद्याचा रस मिसळून प्या. यासाठी कांदा सोलून बारीक करून त्यात लिंबाचा रस पिळून प्या.

मध आणि काळी मिरी

काळ्या मिरीमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म आढळतात, ज्यामुळे संसर्गजन्य रोगांशी लढण्याची ताकद मिळते, म्हणूनच हा मसाला सर्दी-खोकला, सर्दी आणि फ्लूमध्ये खूप गुणकारी आहे. यासाठी तिखटपणा दूर करण्यासाठी काळी मिरी पावडर घेऊन त्यात मध मिसळून गरम करा. याचे सेवन केल्याने आराम मिळेल.

हळदीचे दूध

हळदीच्या दुधाबद्दल तुम्ही सुद्धा एकून असालच. ताप आपल्यावर अनेक भागांत हमखास हळदीचे दुधच प्यायला दिले जाते. उन्हाळ्यात हळदीचे दूध कोणी फार पीत नाही पण पावसाळा आलं की ते पिण्यावर जास्त भर दिला जातो. कारण या काळात ताप, सर्दी खोकला यांपासून तुम्हाला आराम मिळवून देण्याचे काम हळदीचे दूध करते. (Health Tips)

गरम पाणी

तुम्ही अनेकांना हे म्हणताना ऐकलं असले की पावसाळ्यात फक्त गरम पाणीच प्यावं आणि हा सल्ला अतिशय मोलाचा आहे. पावसाळ्यात पाणी दुषित होण्याची शक्यता जास्त असते. याशिवाय अधिक थंड पाणी प्यायल्याने तुम्हाला ताप, सर्दी खोकला होण्याचा सुद्धा धोका असतो.

म्हणून पावसाळ्यात शक्य तितके उकळून पाणी प्यावे. याशिवाय सर्दीमुळे नाक बंद झाले असल्यास आणि घसा खूप दुखत असल्यासही गरम पाणी उपयुक्त ठरते.