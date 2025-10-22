Bhau Beej Gifts: भाऊबीजेसाठी गिफ्ट शोधताय? लाडक्या भावासाठी ‘या’ भन्नाट आयडिया तुमच्यासाठीच!

Bhau Beej Gifts For Brother: दरवर्षी दिवाळीच्या शेवटच्या दिवशी भाऊबीज हा सण साजरा केला जातो. हा दिवशी बहीण आणि भावाच्या नात्यातील गोडवा, प्रेम आणि विश्वास अधोरेखित करणारा असतो. यंदा भाऊबीज २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी साजरी होणार आहे. .परंपरेनुसार या दिवशी बहीण भावाला ओवाळते, त्यांच्या दीर्घायुष्याची प्रार्थना करते, आणि गोडधोड करून खायला करून देते. त्याबदल्यात भाऊ बहिणीला गिफ्ट देतो. पण हल्ली काळात बहिणीसुद्धा आपल्या भावासाठी काहीतरी खास करण्याचा विचार करत असतात..Guru Shani Yoga: या दिवाळीत दुर्मीळ गुरु-शनी योग! 676 वर्षांनंतर पुन्हा घडतोय, जाणून घ्या पुढचा वेळ कधी?.जर तुम्ही देखील तुमच्या लाडक्या भावाला एखादी हटके आणि आठवणीत राहणारी भेटवस्तू देण्याचा विचार करत असला तर आम्ही तूमच्यासाठी काही भन्नाट आणि युनिक गिफ्ट आयडिया खालील दिल्या आहेत..वॉलेट / किचेनभावाला जर नवीन नवीन वॉलेट आणि बाईकचे किचेन वापरायला आवडत असेल हे गिफ्ट देऊ शकता. त्यात एखादा छोटासा मेसेज कोरलेला असेल, तर अजूनच खास वाटेल.फोटो मेमरी फ्रेमतुमच्या भावाला फोटो काढायला खूप आवडत असेल तर त्याचे लहानपणापासूनच्या सुंदर आठवणींना एकत्र करून एखादी कोलाज फोटो फ्रेम तयार करा. त्यात तुमचं एक पत्र सुद्धा जोडा..वायरलेस इअरबड्स / हेडफोन्सजर तुमचा भाऊ म्युझिकप्रेमी किंवा सतत कॉलवर असणारा असेल, तर चांगल्या ब्रँडचे वायरलेस इअरबड्स हा एक अत्यंत उपयोगी आणि स्मार्ट गिफ्ट पर्याय आहे.गेमिंग अॅक्सेसरीजतुमचा भाऊ गेमिंगमध्ये इंटरेस्टेड असेल, तर त्याला गेमिंग माउस, कीबोर्ड, कंट्रोलर किंवा LED हेडसेट हे भेट देऊन त्याला सरप्राइज देता येईल..Diwali Lakshmi Puja Coin Ritual: लक्ष्मीपूजनात नाण्यांची पूजा का आवश्यक मानली जाते? जाणून घ्या श्रद्धा आणि विज्ञान.प्रेरणादायी पुस्तकंतुमचा भाऊ वाचनप्रेमी असेल, तर त्याच्या आवडत्या लेखकाची एक प्रेरणादायी किंवा थ्रिलिंग कादंबरी भेट द्या. पुस्तकं ही सदैव उपयोगी आणि विचार वाढवणारी भेट असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.