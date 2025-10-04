Explained: शक्ती चक्रीवादळाचं सावट! दिवाळीच्या सणात अडथळा? सुरक्षिततेसाठी नागरिकांनी पाळावेत 'हे' नियम

शक्ती चक्रीवादळामुळे दिवाळीच्या तयारीत अडथळा येऊ शकतो. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार ३ ते ७ ऑक्टोबरपर्यंत पावसाचे संकट आहे. नागरिकांनी सुरक्षिततेसाठी हवामान खात्याच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे..मुसळधार पावसाने गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात अनेक ठिकाणांना झोडपून काढले आहे. अनेक ठिकाणी आर्थिक आणि जीवितहानि झाली आहे. आता ऑक्टोबर महिना सुरू झाला असून पाऊस थांबण्याचे नावच घेत नाहीय. तसेच शक्ती चक्रदीवादळामुळे पून्हा नागरिकांवर संकटाचे सावट दिसत आहे. ३ ते ७ ऑक्टोबरपर्यंत पावासाचे संकट असणार आहे असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. अशातच सर्वत्र दिवाळीचा तयारी सुरू झाली आहे. यंदा २१ ऑक्टाबरला दिवाळी असल्याने सर्वत्र घराची स्वच्छता, खरेदी, फराळाची तयारी सुरू आहे. शक्ती चक्रदीवादळच सावट असतांना नागरिकांनी दिवाळीची तयारी करतांना कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .हवामान विभाग दिवाळीत पावसामुळे फजीती किंवा गोंधळ उडू नये म्हणून हवामान खात्याच्या साइटवर लक्ष ठेवावे. तसेच तुम्ही या लिंकवर जाऊन mausam.imd.gov.in अपडेट्स तपासू शकता. तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या सुचना फॉलो कराव्या.घराची स्वच्छताअनेक घरांमध्ये दिवाळीपूर्वी स्वच्छता सुरू झाली आहे. अनेक वस्तू घराबाहेर ठेवव्या लागतात. अशावेळी काळजी घ्यावी की ज्या वस्तू खराब होतात त्या बाहेर ठेऊ नका. कारण अचानक पाऊस आल्यास गोंधळ उडू शकतो. तसेच दारे-खिडक्या मजबूत करा. आवश्यक गोष्टींची किटचक्री वादळाचे सावट असल्याने नागरिकांनी टॉर्च, बॅटरी, पाणी, ड्राय फूड, प्राथमिक उपचार किट, वैद्यकीय औषधे आणि महत्त्वाची कागदपत्रे असलेला किट तयार ठेवावी. यामुळे मुसळधार पावसामुळे नुकसान होणार नाही. .Diwali 2025: यंदा दिवाळी 20 कि 21 ऑक्टोबर? जाणून घ्या 5 दिवसांच्या दिपत्सोवसाची संपूर्ण यादी .समुद्रकिनारी प्रवास टाळादिवाळीत तुम्ही समुद्रकिनारी फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर असे करू नका. कारण चक्रीवादळामुळे अडचणी वाढू शकतात. तसेच मच्छीमारांनी देखील स्थानिर प्रशासनाचे नियम आणि सुचना पाळाव्यात. समुद्रकिनारी भागातील लोकांचे स्थलांतरस्थानिक प्रशासनाने चक्रीवादळाच्या काही सुचना किंवा नियम सांगितले असेल तर पाळा. यामुळे समस्या टाळता येतील.विद्युत आणि संवाद व्यवस्थादिवाळीत विद्युतसंबंधित काम करत असाल तर काळजी घ्यावी. शॉक लागू शकतो किंवा दुखापत होऊ शकते. यामुळे हातात रबरी हँडग्लोज आणि पायात चप्पल घालावी. तसेच चक्रीवादळामुळे पावर कट होण्याची शक्यता असत. यामुळे इन्व्हर्टर चार्ज करून ठेवा. तसेच तुमचा फोन देखील चार्ज ठेवावा..वाहतूक आणि रस्ते सावधगिरीचक्रीवादळामुळे मुसळधार पावसाची शक्यता वाढू शकतो. यामुळे आवश्यक काम असेल तेव्हाच घराबाहेर पडा. दिवाळीच्या तयारीत बदलदिवाळी दरम्यान पावसाची शक्यता असल्याने जास्त सजावट करणे टाळा. कारण सजावटीसाठी केलेली घेतलेली मेहनत वाया जाऊ शकते. पणत्या लावतांना देखील काळजी घ्यावी. पाऊस लागणार नाही अशा ठिकाणी पणत्या ठेवाव्या. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.