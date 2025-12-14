लाइफस्टाइल

Yoga for Women: महिलांनी घरकामाला व्यायाम समजणं चुकीचे; रोजच्या जीवनात 'या' सोप्या योग पद्धतीचा सराव करा

Benefits of Practicing Daily Yoga for Women: घरकामाला व्यायाम समजणे चुकीचे आहे. महिलांनी रोजच्या जीवनात या सोप्या योग पद्धतींचा सराव करून शरीर व मन संतुलित ठेवावे
Benefits of Practicing Daily Yoga for Women

Benefits of Practicing Daily Yoga for Women

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Simple Yoga Poses for Beginners: घरकाम करणे हाच व्यायाम आहे असा महिलांचा गैरसमज असतो. खरे तर महिलांना संतुलीत व्यायाम अन् योग प्रशिक्षणाची गरज असते. घरकामात शरीराची स्थिती असंतुलित होऊन उलट त्याचे दीर्घ परिणाम म्हणून आरोग्याच्या तक्रारी वाढतात.

Loading content, please wait...
women
women body
yoga
Yoga Lifestyle
yogasan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com