Yoga for Women: महिलांनी घरकामाला व्यायाम समजणं चुकीचे; रोजच्या जीवनात 'या' सोप्या योग पद्धतीचा सराव करा

Simple Yoga Poses for Beginners: घरकाम करणे हाच व्यायाम आहे असा महिलांचा गैरसमज असतो. खरे तर महिलांना संतुलीत व्यायाम अन् योग प्रशिक्षणाची गरज असते. घरकामात शरीराची स्थिती असंतुलित होऊन उलट त्याचे दीर्घ परिणाम म्हणून आरोग्याच्या तक्रारी वाढतात..या तक्रारी वाढल्यास घरकाम म्हणजे व्यायाम हा गैरसमज असल्याचे लक्षात येते. तोपर्यंत अनेक आजार कायमचे होऊन बसण्याची शक्यता असते. अशा स्थितीत संतुलीत व्यायामाची गरज समजून घ्यावी लागते..Women Health Issues: महिलांनो सावध व्हा! लहान दिसणाऱ्या आरोग्य समस्या ठरू शकतात धोकादायक.सर्वसाधारणपणे गृहिणींच्या बाबतीत व्यायाम हा शब्द रोज धावपळीच्या जीवनामुळे दूरच राहतो. रोज घरच्यांसाठी स्वयंपाक, मुलांना शाळेत पाठवणे, धुणीभांडी, सणवार आदी अनेक गोष्टींची गर्दी असते. त्यामुळे गृहिणींना ही धावपळ म्हणजेच मोठा व्यायाम आहे असे वाटते. पण प्रत्यक्षात या धावपळीतून शरीराचे असंतुलन होऊन आजार बळावतात. त्यासाठी त्यांना संतुलीत योगाची गरज मोठ्या प्रमाणात असते. कारण त्याशिवाय मन, शरीर अन् बुद्धिचे संतुलन गाठणे अशक्य होते..योगवर्ग करू न शकणाऱ्या गृहिणींनी हे करावे- रोज सकाळी ३ ते ५ किमी अंतर पायी चालावे- रोज जेवढे जमतील तेवढे सूर्यनमस्कार करावेत- हात, पाय अन् मानेचे सुक्ष्म व्यायाम करावेत- वार्मअपचे व्यायाम आवश्यक- कंबरेचे डावीकडून उजवीकडे व उलट्या दिशेने फिरवणे- दोन्ही गुडघ्यावर हात ठेवून ते डावी व उजव्या दिशेने फिरवणे- अनुलोम व विलोम हे श्वासाचे सोपे व्यायाम करावेत- रात्रीचे जेवण झाल्यावर १५ ते २० मिनिटे मोकळ्या हवेत चालावे.Divyang Niradhar Yojana: मोठी घोषणा! निराधार लाभार्थींना आता मिळणार महिन्याला 2500 रुपये; वाचा काय आहेत अटी?.शक्यतो महिलांनी एखादातरी योग वर्ग करावा. वसाहतीतील २५ महिला एकत्र आल्यातर योगवर्ग सुरु करता येतो. योग न करणाऱ्या महिलांनी मात्र घरीच काही सहज जमण्यासारखे व्यायाम करावेत.- प्रांजल लागू, जिल्हा उपाध्यक्ष, इंडियन योगिनी असोसिएशन, सोलापूरमुळातच महिलांनी आपण स्वतः शक्तीस्वरूप आहोत ही स्वतःची ओळख समजून घेत मनाचा न्यूनगंड काढावा. शरीर, मन अन् बुद्धिचे संतुलन योगाने साधता येते. त्यासाठी योग करायलाच हवा.- वैजंयती मेणते, संघटनमंत्री, भारतीय योग संस्थान,सोलापूरमहिलांना आजकाल ऑनलाइन योगा क्लासेस उपलब्ध आहेत. श्वासाचे व्यायाम शिकून घ्यावेत. आयुष्यात योग परिचय एकदा तरी करून घ्यावा.- शांता संगा, योग प्रशिक्षिका, जुना विडी घरकूल, सोलापूर.