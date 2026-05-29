Seasonal Car Safety Tips: गाडीत चुकूनही ठेवू नका 'या' वस्तू, नाहीतर होईल होत्याचं नव्हतं

जानेवारीच्या थंडीत गाडीची काच धुक्याने झाकली जाते, पावसाळ्यात कारमध्ये ओलावा आणि दुर्गंधी वाढते, तर उन्हाळा सुरू झाला की पार्क केलेली गाडी काही मिनिटांतच भट्टीसारखी तापते. भारतात प्रत्येक ऋतू गाडीची वेगवेगळी परीक्षा घेतो, पण एप्रिल, मे आणि जून महिन्यातील कडक ऊन सर्वात जास्त धोकादायक ठरू शकते. अनेकजण नकळत मोबाईल, पॉवर बँक, पाण्याच्या बाटल्या किंवा औषधे गाडीतच ठेवतात; मात्र वाढते तापमान या साध्या वस्तूंनाही धोकादायक बनवू शकते. त्यामुळे उन्हाळ्यात गाडीत कोणत्या वस्तू अजिबात ठेवू नयेत हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..मोबाईल, पॉवर बँक आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूमोबाईल, लॅपटॉप, कॅमेरा आणि पॉवर बँक यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू गाडीत ठेवू नयेत. या वस्तूंमध्ये बॅटरी असते आणि ती जास्त उष्णतेत खराब होऊ शकते. बॅटरी गरम झाली तर ती फुगू शकते, खराब होऊ शकते किंवा क्वचित प्रसंगी आग लागण्याचा धोका देखील असतो. त्यामुळे अशा वस्तू नेहमी सोबत ठेवाव्यात..Road Trip SafetyTips: डोंगरात कारने फिरायला जाताय? आधी कारमध्ये ‘या’ 7 गोष्टी ठेवा; नाहीतर प्रवासात होऊ शकतो मोठा त्रास.मुले आणि पाळीव प्राणीमुले किंवा पाळीव प्राणी गाडीत कधीही एकटे सोडू नयेत. उन्हाळ्यात गाडीचा आतला भाग खूप वेगाने गरम होतो. काही मिनिटांतच तापमान धोकादायक पातळीवर जाऊ शकते. मुलांना आणि प्राण्यांना उष्णता सहन करणे कठीण जाते, त्यामुळे त्यांना उष्माघात, श्वास घेण्यास त्रास किंवा इतर गंभीर समस्या होऊ शकतात..प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्या आणि अन्नपदार्थगाडीत प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि अन्न ठेवणे टाळावे. जास्त उष्णतेमुळे प्लास्टिकमधून पाण्यात हानिकारक रसायने मिसळू शकतात. तसेच चॉकलेट, दूध, स्नॅक्स किंवा जेवण लवकर खराब होते. त्यामुळे दुर्गंधी येते आणि आरोग्यास त्रास होऊ शकतो..Summer Roof Cooling Tips: बाहेर कमी घरातच उन्हाचे चटके बसतायत? मग छताची उष्णता कमी करण्यासाठी फॉलो करा 'हे' स्मार्ट जुगाड.लायटर आणि स्प्रे कॅनडिओडरंट, परफ्युम, रूम फ्रेशनर आणि लायटर यांसारख्या वस्तूंमध्ये गॅस किंवा दाब असतो. जास्त उष्णतेमुळे या वस्तूंचा दाब वाढतो आणि त्या फुटण्याचा किंवा गळती होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे अशा वस्तू गाडीत ठेवू नयेत..औषधेऔषधे नेहमी थंड आणि नियंत्रित तापमानात ठेवणे गरजेचे असते. उन्हामुळे इन्सुलिन, सिरप, इनहेलर आणि इतर औषधांची प्रभावीता कमी होऊ शकते. काही वेळा औषधांची रासायनिक रचना बदलू शकते, ज्यामुळे ती उपयोगी राहत नाहीत. त्यामुळे औषधे नेहमी सोबत किंवा थंड जागेत ठेवावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.