Dark Neck Remedies: काळ्या मानेमुळे आत्मविश्वास कमी होतोय? मग हे घरगुती उपाय करा

Top 5 Home Remedies for Dark Neck: आजकाल सर्वांचे लक्ष आपल्या बाह्य दिसणाकडे असते. चेहरा सुंदर दिसावा यासाठी अनेकजण महागडे स्किन केअर प्रॉडक्ट्स आणि ट्रीटमेंट्स वापरतात. पण या दरम्यान, अनेकजण मानेची काळी त्वेचा दुर्लक्ष करतात..मानेवरचा काळेपणा नीटसर दिसत नाही आणि यामुळे अनेकांचे आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. अशावेळी जर तुम्ही घरच्या घरी काही सोपे उपाय केल्यास नक्की तुम्हाला फरक जाणवतो. चला तर जाणून घेऊयात कोणते उपाय उपयुक्त आहेत..CAT 2025 Exam: CAT 2025 परीक्षा 30 नोव्हेंबरला; निकाल जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर होणार.काळ्या मानेची कारणेजास्त सूर्यप्रकाश: सूर्यकिरणांमुळे त्वचेवर रंगद्रव्य निर्माण होते.मृत त्वचा: त्वचेत साचलेल्या मृत पेशींमुळे ब्लॅकहेड्स होतात.घाण आणि प्रदूषण: स्वच्छता राखली नाही तर त्वचा काळी पडू शकते.चुकीची त्वचा उत्पादने: रासायनिक उत्पादनांचा जास्त वापर केल्याने त्वचेचे नुकसान होऊ शकते..घरगुती उपाय१. लिंबू आणि हळदलिंबू नैसर्गिक ब्लीचिंग करते, हळद त्वचेला उजळवते.१ चमचा हळद घ्या.त्यात लिंबाचा रसाचे काही थेंब घाला.लावा काढून टाका आणि १०-१५ मिनिटे कोमट पाण्याने धुवा.२. टोमॅटो-कॉफी स्क्रबकॉफी मृत त्वचा काढून टाकते आणि टोमॅटो रंगद्रव्य कमी करते.१ चमचा कॉफी पावडर आणि १ चमचा टोमॅटोचा रस मिसळा.१५ मिनिटे पाण्याने कापड हलक्या हाताने धुवा..Margashirsha Month 2025: मार्गशीर्ष महिन्यात चुकूनही करू नका हे काम! वाचा काय करावं आणि काय टाळावं.३. बेसन आणि दहीबेसन त्वचेला स्वच्छ करते, दही नैसर्गिक ओलावा देते.२ चमचे बेसन आणि १ चमचा दही मिसळून पेस्ट तयार करा.लावा, १५ मिनिटे कोमट पाण्याने धुवा. ४. बेकिंग सोडा आणि गुलाबपाणी बेकिंग सोडा घाण काढून टाकतो, गुलाबपाणी त्वचेला ताजेपणा देते.१ चमचा बेकिंग सोडा आणि १-२ थेंब गुलाबजल मिसळा.लावा पूर्णपणे मिसळा, ७-८ मिनिटे पाणी घाला.हा उपाय कोपरा, गुडघ्यावर देखील वापरता येतो. .टिप्स- मान स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवणे.- सूर्यप्रकाशापासून संरक्षणासाठी सनस्क्रीन वापरा.- जास्त रासायनिक उत्पादने टाळा.- हा उपाय नियमितपणे करा, तुम्हाला लवकरच फरक जाणवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.