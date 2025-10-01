Dasara 2025 Marathi Wishes: 'सोनं घ्या सोन्यासारखे राहा', तुमच्या प्रियजनांना अन् मित्रांना दसऱ्याच्या मराठीतून द्या हटके शुभेच्छा

दसरा 2025 च्या निमित्ताने आपल्या प्रियजनांना मराठीतून खास शुभेच्छा द्या. विजयादशमी हा सण वाईटावर चांगल्याचा विजय दर्शवतो. महाराष्ट्रात आपट्याची पानं देऊन शुभेच्छा दिल्या जातात. 'सोनं घ्या सोन्यासारखे राहा' अशा हटके शुभेच्छा देऊन सणाचा आनंद द्विगुणित करा..Dasara 2025 Marathi Wishes: नवरात्रीच्या दहाव्या दिवशी दसरा साजरा केला जातो. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असा पवित्र सण आणि वाईटावर चांगल्याचा विजय म्हणजे दसरा सण ओळखला जातो. देशभरात दसरा मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. एकमेकांच्या घरी जाऊन आपट्याची पाने देतात आणि शुभेच्छा देतात. जर तुम्हाला यंदा दसऱ्याचा सण खास बनवायचा असेल तर पुढील प्रमाणे मराठीतून खास शुभेच्छा देऊ शकता. .जल्लोष विजयाचासाडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्तसण हा दसऱ्याचा दसऱ्याच्या सर्वांना खुप-खुप शुभेच्छा .सुख, समृद्धी, शांती आणि यशाच्या शुभेच्छांसह,तुम्हाला आणि तुमच्या परिवारालादसऱ्याच्या सर्वांना खुप-खुप शुभेच्छा.आपट्याच्या पानांची होते देवाणघेवाणप्रेमाचा ओलावाकरून दानदसऱ्याच्या सर्वांना खुप-खुप शुभेच्छा.Vijayadashami 2025: दसऱ्याच्या दिवशी राशीनुसार करा 'या' वस्तूंचे दान, बदलेल नशीब.वाईटावर चांगल्याचा आणिअधर्मावर धर्माचा विजयाचा महान सण विजयादशणीच्यातुम्हाला आणि तुमच्या परिवारालादसऱ्याच्या सर्वांना खुप-खुप शुभेच्छा.आपट्याची पाने, झेंडूची फुले,घेऊनी आली विजयादशमी,दसऱ्याच्या या शुभदिनी,सुख-समृद्धी नांदो आपल्या जीवनी,दसऱ्याच्या सर्वांना खुप-खुप शुभेच्छा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.