Work From Home पडलं महागात! 41 टक्के नागरिकांना जडला 'हा' आजार

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या (corona first wave) पहिल्या लाटेनंतर (Work from home ) बहुतांश कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम सुरू केलं होतं. आता कोरोनाचा उद्रेक ओसरू लागला असला तरी अनेक कर्मचारी घरातूनच काम करत आहेत. मात्र आता याच work from home मुळे अनेकांना एक विशिष्ट आजार जडल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले.

PMC लॅबनं केलेल्या अभ्यासानुसार....हे आजार वाढल्याचं चित्र

घरात सतत एकाच जागी कामासाठी बसणं, तासन् तास जागेवरून न उठणं, स्ट्रेचिंग न करणं, कामानंतरही एकाच जागी बसून राहणं यासारख्या कारणांमुळे हे आजार वाढल्याचं चित्र आहे. घरातून काम करणाऱ्यांपैकी 41 टक्के नागरिकांना मणका, पाठ आणि कंबरेशी संबंधित आजार जडल्याचं नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका अभ्यासातून दिसून आलं आहे. मात्र वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या 41 टक्के लोकांना पाठीच्या मणक्याशी संबंधित आजार जडल्याचं एका अभ्यासातून दिसून आलं आहे. वर्क फ्रॉम होमच्या परिणामांबाबत पीएमसी लॅबनं केलेल्या अभ्यासानुसार 41.2 टक्के नागरिकांना पाठीच्या मणक्याचे आजार तर 23.5 टक्के नागरिकांना मानेशी संबंधित आजार पजडल्याचं दिसून आलं आहे.

हे अवश्य करा...

रिपोर्टमध्ये सांगितल्यानुसार घरातून काम करणाऱ्या प्रत्येकानं हे करायलाच हवं

- दर तासाला ब्रेक घेऊन किमान 6 मिनिटांचा ब्रेक घेणं गरजेचं

- रोजच्या रोज योगासनं

- तसेच व्यायाम करा

