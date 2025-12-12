नकारात्मक भावनांचा नाश! Positive Self-Talk चे फायदे जाणून घ्या

अश्विनी आपटे- खुर्जेकरआ पलं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे आपण कसं बोलतो, कसा विचार करतो आणि इतरांशी कसं वागतो याचा एकत्रित परिणाम. या सगळ्या गोष्टींचा, आपल्या भावनांचा थेट आणि खोलवर परिणाम होत असतो. आनंद, राग, भीती, असुरक्षितता किंवा आत्मविश्वास या सगळ्या भावना आपल्या कृतींची आणि निर्णय क्षमतेची दिशा ठरवतात. .सकारात्मक भावना आपल्याला पुढे जायचं बळ देतात, तर नकारात्मक भावना आपल्या मार्गामध्ये अडथळा निर्माण करू शकतात. त्यामुळे व्यक्तिमत्त्वामध्ये परिपक्वता, स्थैर्य आणि मोहकता निर्माण करण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी भावनांचं संतुलन अनिवार्य ठरतं. तुमच्या भावना संतुलित नसतील, तर वागण्यामध्ये अनिश्चितता, चिडचिड किंवा अस्वस्थता जाणवते; पण तेच, संतुलित भावना व्यक्तिमत्त्वाला प्रभावी बनवते..भावनांचं संतुलन म्हणजे काय?मैत्रिणींनो, आपल्याकडे गैरसमज आहे, की भावनांना दडपून टाकणं म्हणजे भावनांचं संतुलन. मात्र, तसं नसून संतुलन म्हणजे भावनांना ओळखणं, स्वीकारणं आणि योग्य पद्धतीनं हाताळणं. या संपूर्ण प्रक्रियेला ‘भावनिक बुद्धिमत्ता’ म्हणतात. ज्यामध्ये आपण आपल्या भावनांचा स्त्रोत समजून घेतो आणि त्याच्यावरची आपली प्रतिक्रिया नियंत्रित करायला शिकतो..एखादी भावना निर्माण झाली, की ती ओळखणं आणि त्या भावनेला नाव देणं; उदाहरणार्थ- राग, निराशा, भीती, हव्यास; हे भावनिक संतुलनातलं पहिलं पाऊल आहे. त्यानंतर भावनेला योग्य प्रतिसाद द्यायला शिकणं महत्त्वाचं आहे. उदाहरणार्थ, तणाव वाढल्यावर खोल श्वास घेणं, काही क्षण शांत बसणं, स्वतःशी सकारात्मक बोलणं या छोट्या गोष्टीही मनाला स्थिर करतात. भावना समजून घेणं म्हणजे स्वतःशी आणि इतरांशी असलेला संवाद अधिक सुसंस्कृत आणि परिणामकारक करणं..संतुलित भावना म्हणजे आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचा पायाज्यांच्या भावना संतुलित असतात, त्यांच्यात एक वेगळाच आत्मविश्वास जाणवतो. त्यांचं बोलणं शांत, विचारपूर्वक असतं. छोट्या छोट्या गोष्टींनी ते खचून जात नाहीत आणि तणावातही आपल्या भावनांवरती नियंत्रण ठेवतात. अशा व्यक्तींबरोबर बोलताना दुसऱ्यालाही सुरक्षित आणि आरामदायी वाटतं. संतुलित भावना आपल्या नात्यांना मजबूत करतात. कामामधली एकाग्रता वाढवतात आणि आपल्याला अधिक संयमी आणि विश्वासार्ह बनवतात. ज्यामुळे आपलं व्यक्तिमत्व उजळून निघतं. आपल्या उपस्थितीत इतरांना चांगलं वाटणं, हीच व्यक्तिमत्त्वाची खरी ताकद आहे..भावना संतुलित ठेवण्याचे काही सोपे उपायभावना ओळखा : ‘मला नक्की काय वाटतंय?’ हा प्रश्न स्वतःला विचारा.श्वसनाचा वापर : राग, तणाव किंवा काळजी वाढली, की दहा खोल श्वास घ्या - मन लगेच शांत होतं.विचार तपासा : भावना वास्तवावर आधारित आहेत, की भीती/समजुतींचा परिणाम आहेत ते पाहा.स्वतःशी सौम्य वागा : चुका झाल्या, तरी स्वतःला दोष देऊ नका.मनाला स्थिर करणाऱ्या सवयी बाळगा : चालणं, योग, संगीत, वाचन, छंद - या गोष्टी मनाला स्थिर आणि आनंदी ठेवतात.विश्वासू व्यक्तीशी बोला : मन मोकळं केल्यानं भार हलका होतो आणि clarity मिळते..Emotional Control : राग येण्यापूर्वी ‘थांबा’! घाई, चिडचिड आणि चुकीचे निर्णय थांबवण्याचा जादुई उपाय!.भावनांचं संतुलन हे केवळ मानसिक आरोग्यासाठीच नव्हे, तर आकर्षक, समर्थ आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्वासाठीही अत्यावश्यक आहे. भावना योग्य रीतीने हाताळायला सुरुवात केली, की आपलं व्यक्तिमत्त्व नैसर्गिकपणे फुलायला लागतं. इतरांना जिंकण्यापेक्षा स्वतःला समजून घेतलं, की आपण आपल्या भावनांवर नियंत्रण मिळवतो आणि आपल्या आयुष्याचं steering wheel हातात घेतो.