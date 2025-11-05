लाइफस्टाइल

Dev Diwali 2025: आयुष्यात फक्त आनंदच आनंद असो... देव दिवाळीनिमित्त तुमच्या मित्रपरिवाराला द्या खास शुभेच्छा!

Dev Diwali 2025 Marathi Best Wishes: कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी देव दिवाळी साजरी केली जाते यंदा ५ नोव्हेंबर रोजी हा उत्सव भक्ती आणि आनंदात साजरा केला जाणार आहे. या पवित्र दिनानिमित्त तुमच्या खास मित्रपरिवाराला मराठीतून पाठवा भरभरून शुभेच्छा
Monika Shinde
Sending Diwali Wishes to Friends and Family: देव दिवाळीच्या दिवशी, शिवाची नगरी वाराणसी खूपच अद्भुत आणि सुंदर दिसते. हा उत्सव ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी साजरा केला जाईल. तुम्ही तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला खालील दिलेल्या काही कोट्सद्वारे शुभेच्छा पाठवू शकता.

