Diabetes in Kids: तुमच्या मुलांना डायबिटीजचा धोका आहे का? 'ही' ८ लक्षणे वेळेत ओळखून घ्या योग्य काळजी

थोडक्यात:मुलांमध्ये, विशेषतः टाईप १ मधुमेहाची सुरुवातीची लक्षणे बहुतेक वेळा दुर्लक्षित केली जातात.योग्यवेळी निदान आणि उपचार केल्यास गंभीर धोके टाळता येतात.वेळेत काळजी घेतल्यास मधुमेहासारख्या दीर्घकालीन आजाराचा धोका मुलांमध्ये कमी होतो..Diabetes Symptoms Seen in Children: मधुमेह असलेल्या मुलांमध्ये, विशेषतः टाईप १ असलेल्या मुलांमध्ये जी लक्षणे असतात ती अधिक गंभीर होईपर्यंत त्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. परंतु योग्यवेळी दक्षता बाळगून जर लवकरात लवकर निदान केले आणि उपचार सुरु केला तर मोठा धोका टाळतो. यामुळे मधुमेहासारखा दीर्घकालीन आजार तुमच्या मुलांना होण्याची शक्यता कमी होते..खाली दिलेल्या आठ संकेतनावरून तुमच्या मुलाला मधुमेह आहे कि नाही किंवा त्याचा धोका आहे का हे कळण्यास मदत होतेवारंवार लघवी होणे:तुमच्या मुलाच्या रक्तातील साखरेची पातळी अनियंत्रित होणे हे त्यांच्या वारंवार लघवीला जाण्याचे कारण असू शकते. यामुळे रात्री झोपेतही लघवी नियंत्रित न झाल्याने कपडे व बेड ओला होणे असे आढळून येते..सतत तहान लागणे: तुमच्या मुलाला सतत तोंड कोरडे वाटते आणि नेहमीपेक्षा जास्त तहान लागते.थकवा आणि कमी ताकद: दीर्घकालीन थकवा हे दर्शवु शकते की शरीरातील ग्लुकोज योग्यरीत्या वापरले जात नाही आहे, ज्यामुळे ऊर्जा पातळी कमी होते आणि तुमच्या मुलाला सतत थकवा जाणवतो..जास्त भूक लागणे: जास्त भूक लागणे हेदेखील लहान मुलांमधील मधुमेहाचे एक लक्षण असू शकते. अचानक वजन कमी होणे: भूक जास्त किंवा नॉर्मल जरी असली तरीही अचानक वजन कमी झाल्याचे दिसून येते. जेव्हा शरीराला योग्य प्रमाणात ग्लुकोज मिळणे कमी व्हायला लागते तेव्हा ते शरीराचे स्नायू आणि चरबी मधून ताकद मिळवायला लागते..वारंवार होणारे इन्फेकशन: मधुमेह असलेल्या मुलांच्या रक्तात ग्लुकोज वाढल्याने जंतू (बॅक्टरीया) आणि फंगस वाढतात. त्यामुले रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊन वारंवार होणारे इन्फेकशन्सचे प्रमाण वाढते.जखम उशिरा भरणे: मधुमेह असलेल्या मुलांच्या रक्तात ग्लुकोज पातळी जास्त असते. याचा परिणाम रक्त प्रवाह आणि रोगप्रतिकारक कामांबर होतो. ज्यामुळे एखादी छोटी जखम देखील उशिरा भरते. .वागणुकीत बदल: एखाद्या मुलाला मधुमेह आहे हे त्याच्या बदललेल्या वागणुकीतूनही लक्षात येते. अचानक होत असलेली चिडचिड, बदलते मूड सविंग्स आणि कोणत्याही कामात लक्ष केंद्रित करायला अडचण येणे यावरून त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी अस्थिर आहे हे समजायला मदत होऊ शकते.वरीलपैकी कोणतीही लक्षणे मुलांमध्ये आढळून आल्यास योग्य तपासणीसाठी बालरोग एंडोक्राइनोलॉजिस्टला भेट द्या. एकदा निदान झाल्यांनतर, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार वेळेवर इन्सुलिन देणे, रक्तातील साखरेचे निरीक्षण, निरोगी जीवनशैली आणि नियमित तपासणी यांचे व्यवस्थित नियोजन केले जाऊ शकते..FAQsमुलांमध्ये डायबिटीज सर्वसाधारणपणे कोणत्या वयात होतो?(At what age does diabetes usually occur in children?)डायबिटीज कोणत्याही वयात होऊ शकतो, पण टाईप १ डायबिटीज बहुतेक वेळा लहानपणी किंवा किशोरवयात दिसून येतो. टाईप २ डायबिटीज मात्र जास्त वजन, चुकीचा आहार आणि कमी हालचालीमुळे मोठ्या मुलांमध्ये आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये दिसून येतो.मुलांना डायबिटीज झाला आहे की नाही हे घरी कसं ओळखता येईल?(How can parents identify diabetes in children at home?)घरी पालकांनी काही लक्षणे ओळखायला हवीत – वारंवार लघवी होणे, सतत तहान लागणे, अचानक वजन घटणे, थकवा जाणवणे आणि जास्त भूक लागणे. ही लक्षणे दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.मुलांमध्ये डायबिटीज असल्यास त्याचा उपचार कसा होतो?(How is diabetes treated in children?)टाईप १ डायबिटीजमध्ये इन्सुलिन इंजेक्शन देणे आवश्यक असते. त्यासोबतच रक्तातील साखरेचे नियमित मोजमाप, योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला हे उपचाराचे महत्त्वाचे भाग आहेत.पालकांनी मुलांना डायबिटीज होऊ नये यासाठी काय काळजी घ्यावी?(What can parents do to prevent diabetes in children?)टाईप १ डायबिटीज टाळणे शक्य नसते, पण टाईप २ डायबिटीज टाळण्यासाठी पालकांनी मुलांना संतुलित आहार द्यावा, साखरयुक्त पदार्थ कमी द्यावेत, त्यांना नियमित खेळ/व्यायाम करण्यास प्रोत्साहित करावे आणि वजन नियंत्रणात ठेवावे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.