Body Reset Diet: डाएट आणि फिटनेसचं रुटीन वारंवार बिघडतंय का? मग शरीर डिटॉक्स करण्यासाठी ‘रिसेट डाएट’ करून पाहा

How to start The Body Reset Diet for beginners: आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात डाएट आणि फिटनेसचं रुटीन सांभाळणं अनेकांसाठी अवघड होत चाललं आहे. कधी जंक फूड, कधी व्यायामाला मिळणारा ब्रेक, तर कधी सतत जाणवणारा थकवा; यामुळे शरीरावर त्याचा परिणाम दिसू लागतो.अशा वेळी शरीराला थोडा 'पॉज' देत आतून स्वच्छ करण्याची गरज असते. फिटनेसला पुन्हा योग्य दिशेने आणण्यासाठी आणि शरीर हलकं, ताजंतवानं वाटावं यासाठी 'रिसेट डाएट' एक उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो..रिसेट डाएट म्हणजे नेमकं काय?रिसेट डाएट हा असा आहार आहे, जो यकृत, मूत्रपिंड आणि पचनसंस्थेला योग्य प्रकारे कार्य करण्यास मदत करतो. शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्याची प्रक्रिया सोपी होते, पचन सुधारते आणि पोट फुगण्याची समस्या कमी होते. या डाएटचे विविध प्रकार आहेत, काही सौम्य तर काही तुलनेने कठोर असतात. काही योजनांमध्ये सुरुवातीला फक्त द्रव आहाराचा समावेश असतो.अमेरिकेतील प्रसिद्ध फिटनेस ट्रेनर हार्ले पॅस्टरनॅक यांनी २०१३ मध्ये 'बॉडी रिसेट डाएट' ही संकल्पना मांडली. हा १५ दिवसांचा कमी कॅलरीचा डाएट असून तो तीन टप्प्यांमध्ये विभागलेला असतो. प्रत्येक टप्पा पाच दिवसांचा असतो..Liver, Kidney, Gut Detox: फक्त १४ दिवसांत करा सगळं शरीर स्वच्छ! आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सांगितलं सर्वात सोपं डिटॉक्स ड्रिंक .रिसेट डाएट कसा काम करतो?या आहारात सुरुवातीला स्मूदीजवर लक्ष केंद्रित केलं जातं आणि नंतर हळूहळू घन पदार्थांचा समावेश केला जातो. कमी कॅलरी आहारामुळे शरीर ऊर्जा अधिक कार्यक्षमतेने वापरू लागतं, ज्यामुळे कॅलरी बर्निंगची प्रक्रिया वेगवान होते, अगदी विश्रांतीच्या वेळेसुद्धा. अनेक जण याला 'मेटाबॉलिक रिसेट' म्हणतात, परंतु अल्पकालीन आहारामुळे मेटाबॉलिझम कायमस्वरूपी वाढतो, याबाबत ठोस वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नाहीत..रिसेट डाएट कसा करावा?या काळात भरपूर पाणी पिणं अत्यंत आवश्यक आहे. दररोज किमान ८ ते १० ग्लास पाणी प्यायल्यास लघवीद्वारे शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत होते. चव वाढवण्यासाठी पाण्यात लिंबू, संत्रं, सफरचंद, काकडी किंवा पुदिन्याची पानं घालू शकता.आहारात तंतुमय पदार्थांचा समावेश करा. भाज्या आणि कडधान्यं पचनक्रिया सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. शक्यतो नैसर्गिक, रसायनरहित आणि हंगामी पदार्थ निवडा. ताजी फळं, भाज्या, संपूर्ण धान्य, डाळी, चिकन, टर्की आणि पांढरी मासळी हे उत्तम पर्याय ठरू शकतात..Evening Cravings Control Tips: 'इव्हनिंग क्रेविंग्स'वर कंट्रोल करत येत नाहीये? मग तमन्ना भाटियाच्या फिटनेस कोचचे हे ३ उपाय नक्की वापरून बघा!.स्वयंपाकासाठी वाफवणं, बेक करणं किंवा ग्रिल करणं या हलक्या पद्धती वापरा. तेलाचा वापर शक्य तितका कमी ठेवा आणि गरज असल्यास ऑलिव्ह किंवा नारळाचं तेल मर्यादित प्रमाणात वापरा. मसाले हलके ठेवा.हळद, जिरे, आलं, मिरची यांसारखे मसाले आणि कोथिंबीर, तुळस, रोझमेरी यांसारख्या ताज्या औषधी वनस्पती वापरू शकता. चवीसाठी लिंबाचा रस किंवा ऑर्गेनिक अॅपल सायडर व्हिनेगरचा उपयोग करता येतो. नाश्त्यासाठी ग्रीक योगर्टसोबत फळं व सुकामेवा, कच्च्या भाज्यांचे काप, किंवा हमस/ग्वाकामोलीसोबत राईस केक्स असे हलके आणि पौष्टिक पर्याय निवडा..रिसेट डाएट किती दिवस करावा?साधारणपणे हा डाएट १५ दिवसांचा असतो, ज्यामुळे शरीराला स्वतःला शुद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. मात्र नवशिक्यांसाठी ३ ते ७ दिवसांचा सौम्य पर्यायही उपयुक्त ठरू शकतो..कोणासाठी हा डाएट योग्य नाही?प्रेग्नन्ट महिला, स्तनपान करणाऱ्या महिला, खूप कमी वजन असलेली व्यक्ती किंवा आतड्यांशी संबंधित आजार असलेल्यांनी हा डाएट टाळावा. तसेच, डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला न घेता हा डाएट दीर्घकाळ चालू ठेवू नये, कारण अतिशय मर्यादित आहारामुळे पोषणतत्त्वांची कमतरता निर्माण होऊ शकते..Aamir Khan Health: डोकेदुखीसाठी सुरु केलेल्या डाएटने आमिर खानचं वजन झालं कमी; विद्या बालनही फॉलो करायची सेम प्लॅन.डिटॉक्स डाएटदरम्यान कोणते पदार्थ टाळावेत?या काळात मद्यपान, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॅफिनयुक्त पेये, साखर, दुग्धजन्य पदार्थ, गोड पदार्थ, बेकरी आयटम्स, पॅकेज्ड आणि जंक फूड, लाल मांस, प्रोसेस्ड मांस, कॅनमधील मासे आणि जास्त मीठ असलेले पदार्थ टाळणं फायदेशीर ठरतं.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.