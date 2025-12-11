Divorce Guide: घटस्फोट आणि मध्यस्थाची भूमिका...

what is the role of a mediator in divorce: एकदा एक पस्तीशीतली तरुणी माझ्याकडे आली. खूप अस्वस्थ होती. बोलताना अडखळत होती. तिला सुचत नव्हतं, नक्की कुठून सुरुवात करावी, काय-काय सांगू, कसं सांगू, घटनाक्रम जुळवता येत नव्हता.. तिचा पार गोंधळ उडालेला होता. तिला पाणी दिलं आणि थोडं शांत हो आणि मग सांग म्हटलं. त्यावर तिचा बांध तुटला, मनसोक्त रडून झाल्यावर तिने तिच्या वैवाहिक आयुष्यातल्या समस्या कथन केल्या आणि मला घटस्फोट घ्यायचाच आहे असा ठाम निर्णय सांगितला. घटस्फोटाशिवाय इतर कोणताही उपाय तिला दिसत नव्हता. यावर तिला मी एक प्रश्न विचारला, या नात्यावर, तुमच्या वैवाहिक आयुष्यावर काम केलं, मूळ समस्या जाणून घेऊन मग तुम्ही निर्णय घेतला तर चालेल का? यावर ती हो म्हणाली. .त्यानुसार पती- पत्नीचे वेगवेगळे आणि एकत्र असे १७ सेशन्स घेतल्यानंतर, त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर असं लक्षात आलं की त्यांची मूळ समस्या आर्थिक कोंडी होती आणि अर्थातच आर्थिक कोंडीवर काम केल्यावर त्यांचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता जास्त होती. या एका प्रश्नामुळे त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यावर खोलवर दुष्परिणाम दिसत होता. एका प्रश्नातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यांची आर्थिक समस्या आणि त्यावरचे उपाय याविषयी चर्चा झाल्यानंतर जेव्हा त्यांना विचारलं, आता घटस्फोट घ्यायचा आहे का ? त्यावर दोघेही हसले आणि 'नाही' म्हणाले. खरं तर दोघांना घटस्फोट घ्यायचा नव्हता परंतु एका प्रश्नामुळे जे अनेक प्रश्न निर्माण झाले, त्या सर्व प्रश्नांची गुंतागुंत त्यांना सोडविता येईना. मग सततची भांडणं, कटकटी, अबोला, ताणतणाव असह्य होवू लागला. त्यातून घटस्फोट सहज, सोपा पर्याय वाटू लागला. वेगळं झालं की सर्व प्रश्न सुटतील. सर्व त्रासातून सुटका होईल..अशी एक केस नाही. घटस्फोटाच्या अनेक केसेसमध्ये समस्या वेगळी असते आणि उपाय म्हणून घटस्फोटाकडे पहिलं जातं. कित्येकदा घटस्फोट योग्य उपाय नसतो. काहीवेळा घटस्फोट घेणं आणखी जटिल प्रश्न निर्माण करू शकते. त्या-त्या कुटुंबाप्रमाणे, त्या-त्या केसप्रमाणे, परिस्थितीप्रमाणे हे बदलत जाईल. त्यामुळे घटस्फोट घेणं योग्य की अयोग्य त्या-त्या परिस्थितीनुसार ठरेल. योग्य निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपापसातील संवाद महत्वाचा. आपापसातील संवाद थांबला असेल तर समुपदेशक, मध्यस्थ (Mediator), वकील यांची मदत घ्यायला हवी..विवाह, कुटुंब हा समाजाचा मुलभूत पाया समजला जातो. आजही विवाहसंस्था आणि कुटुंबसंस्था यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. म्हणूनच वैवाहिक जीवन, कौटुंबिक जीवन सुखा - समाधानाने पार पाडण्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न केले जातात. कौटुंबिक कायदा, कौटुंबिक न्यायालये यासाठी विशेष प्रयत्नशील आहेत. ज्या ज्यावेळी पती- पत्नी मध्ये मतभेद, ताण-तणाव निर्माण होतात त्या-त्या वेळी ते सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न ज्याप्रमाणे कुटुंबातील सदस्यांकडून, मित्रपरिवारा कडून केला जातो त्याप्रमाणे तो कौटुंबिक न्यायालयाकडूनदेखील केला जातो. न्यायालयातील समुपदेशक, मध्यस्थ (Mediator) केसच्या विविध टप्प्यावर सामंजस्याने दोन्ही पक्षात संवाद घडवून समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक केसेसमध्ये समाधानकारक उपाय निवडताना दोन्ही पक्ष दिसतात..समुपदेशकाची भूमिका वेगळी आहे आणि मध्यस्थाची (Mediator) भूमिका वेगळी आहे. मध्यस्थ (Mediator) दोन प्रकारे कार्य करतात – कोर्टातील मध्यस्थ (Court annexed Mediator), आणि खाजगी मध्यस्थ (Private Mediator). मध्यस्थ ज्या प्रक्रियेतून समस्या सोडवितात त्याला Mediation म्हणतात.मध्यस्थी (Mediation) प्रक्रियेचे फायदे –• न्यायालयीन प्रक्रियेच्या तुलनेत वेळ, पैसा, श्रम, मानसिक त्रास वाचतो.• win-win situation, समस्या सामंजस्याने सोडविल्यामुळे, दोन्ही पक्ष सहमत असल्याने कोण जिंकल-कोण हारलं हा प्रश्न उरत नाही.• आरोप-प्रत्यारोप न होता, खाजगी आयुष्याची गोपनीयता राखली जाते.• त्यामुळे पुढच्या न्यायालयीन प्रक्रिया संपुष्टात येतात.मध्यस्थाची (Mediator) भूमिका –• प्रशिक्षित, व्यावसायिक भूमिका घेणारी व्यक्ति.• तटस्थ- कुठल्याही एक पक्षाची बाजू न घेणारी व्यक्ति.• दोन्ही पक्षांना समान वागणूक देणारी व्यक्ति.• दोन्ही पक्षांमध्ये संवाद धडवून आणणारी, संवादास पोषक वातावरण देणारी व्यक्ति.• गरज भासल्यास महत्वाचा मुद्दा मांडणारी (intervention) परंतु उगाच सल्ला न (no interference) देणारी व्यक्ति..याप्रकारे अत्यंत महत्वाची भूमिका मध्यस्थाची आहे. घटस्फोटाचे प्रमाण तुलनेने वाढले आहे असे दिसते. त्यामागची कारणेही अनेक आहेत. बदललेली जीवनशैली, त्यातून उद्भवलेले ताण, घर- ऑफिस आणि बालसंगोपन यातून निर्माण होणारे ताण, आर्थिक ओढाताण, एकमेकांना क्रूर वागणूक देणं असे एक ना अनेक. या पार्श्वभूमीवर मध्यस्थाची भूमिका महत्वाची आहे, कौटुंबिक नाती सुरक्षित करण्यासाठी, न्यायालयातील प्रलंबित खटले सामंजस्याने सोडविण्यासाठी आणि सर्वात महत्वाच कुठलीही केस न्यायल्यात येण्याआधी सामंजस्याने सोडविता येत असेल तर.. .निश्चितच न्यायालयावर पडणारा अनावश्यक केसेसचा ताण कमी होईल. टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार ५ करोंड पेक्षा जास्त केसेस कोर्टासमोर न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थी-Mediation साठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रयत्नांना सर्व स्तरावर यशही मिळत आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर मध्यस्थी-Mediation द्वारे ४० वर्षांपासूनचा वाद-खटला संपुष्टात आला. असे एक ना अनेक खटले, देशातील विविध न्यायालयासमोर असणारे प्रलंबित खटले, संपुष्टात येत आहे.अब्राहम लिंकन यांनी सामंजस्याने वाद् मिटविण्यावर, संवाद आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीअगदी मोजक्या शब्दात म्हटल आहे की –“Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser - in fees, expenses, and waste of time. As a peacemaker the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will still be enough business.” - अॅड. छाया गोलटगावकर - Mediation Expert.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.