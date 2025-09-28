दिवाळीत घरकामानंतर त्वचेची कशी काळजी घ्यावी? नैसर्गिक चमकसाठी करा 'हे' उपाय

दिवाळीच्या घरकामानंतर त्वचा खराब होते. त्वचेची नैसर्गिक चमक टिकवण्यासाठी काय केले पाहिजे. घरच्या घरी उपाय करू शकता. .Diwali 2025 skin care remedies for natural radiance: दिवाळी जवळ आली की अनेक घरांमध्ये साफसफाईला सुरूवात होते. पण अनेकजण घराची स्वच्छता करतांना चेहऱ्याकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे त्वचा निस्तेज दिसू लागते. तसेच काहीजण महागडे क्रिम लावतात पण काही दिवसांनी चेहरा पून्हा निस्तेज दिसतो. जर तुम्हाला घरच्या घरी नैसर्गिक चमक हवी असेल तर पुढील उपाय करू शकता. .केळीचा फेसपॅककेळी केवळ तुमच्या आरोग्यासाठीच नाही तर तुमच्या त्वचेसाठीही फायदेशीर आहे. केळीमध्ये पोटॅशियम, मॅंगनीज, व्हिटॅमिन सी आणि ए भरपूर प्रमाणात असतात आणि त्यात अँटीऑक्सिडंट्स, अँटीबॅक्टेरियल आणि एजिंग-विरोधी गुणधर्म असतात. हे कोलेजन उत्पादन वाढवतात, त्वचा मऊ करतात आणि रक्तप्रवाह सुधारतात. चला तर मग केळीचा फेसपॅक कसा बनवायचा ते जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यकेळीचा फेसपॅक बनवण्यासाठी तुम्हाला एक पिकलेले केळ, १ चमचा मध, १ चमचा ओट्स पावडर, १ व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल आणि २ चमचे गुलाबजल लागेल. गुलाबपाण्याऐवजी तुम्ही कच्चे दूध देखील वापरू शकता, जे त्वचेच्या रंगासाठी फायदेशीर आहे. .कसा बनवाल फेसपॅक?सर्वात आधी एका भांड्यात एक पिकलेले केळ मॅश करा आणि त्याची पेस्ट बनवा. त्यात मध, ओट पावडर, व्हिटॅमिन ई आणि दोन थेंब गुलाबजल घाला, नीट मिसळा. हे सर्व घटक नीट मिसळल्यानंतर ते तुमच्या चेहऱ्याला लावा आणि 15 मिनिटे सुकू द्या. नंतर चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवावा. तुम्ही आठवड्यातून 2-3 वेळा हा उपाय वापरून पाहू शकता. .केळीसोबत ओट्स पावडर वापरू शकता. केळी त्वचेला मऊ करण्यास आणि डाग हलके करण्यास मदत करते, तर ओट्स स्क्रब म्हणून काम करतात, ते एक्सफोलिएट करून मृत त्वचेच्या पेशी काढून टाकतात आणि ब्लॅकहेड्स आणि व्हाइटहेड्स कमी करण्यास मदत करतात..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातजर तुमची त्वचा खूप संवेदनशील असेल, तर हा पॅक वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट नक्की करा, जरी ती नैसर्गिक असली तरीही. पॅच टेस्ट दरम्यान तुम्हाला खाज सुटणे, जळजळ होणे किंवा लालसरपणा जाणवत असेल, तर ती वापरू नका. तसेच, जर तुम्हाला कोणत्याही घटकांपासून अॅलर्जी असेल तर ती वापरू नका. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.