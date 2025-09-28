लाइफस्टाइल

दिवाळीत घरकामानंतर त्वचेची कशी काळजी घ्यावी? नैसर्गिक चमकसाठी करा 'हे' उपाय

दिवाळीच्या धावपळीत त्वचेची नैसर्गिक चमक टिकवण्यासाठी घरगुती उपाय
पुजा बोनकिले
दिवाळीच्या घरकामानंतर त्वचा खराब होते.

त्वचेची नैसर्गिक चमक टिकवण्यासाठी काय केले पाहिजे.

घरच्या घरी उपाय करू शकता.

Diwali 2025 skin care remedies for natural radiance: दिवाळी जवळ आली की अनेक घरांमध्ये साफसफाईला सुरूवात होते. पण अनेकजण घराची स्वच्छता करतांना चेहऱ्याकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे त्वचा निस्तेज दिसू लागते. तसेच काहीजण महागडे क्रिम लावतात पण काही दिवसांनी चेहरा पून्हा निस्तेज दिसतो. जर तुम्हाला घरच्या घरी नैसर्गिक चमक हवी असेल तर पुढील उपाय करू शकता.

