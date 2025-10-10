Diwali 2025 Saree Shopping: दिवाळीसाठी साडी खरेदी कराताय? मग 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा , कमी वेळेत अन् बजेट फ्रेंडली होईल शॉपिंग

दिवाळी साडी खरेदीसाठी बाजारपेठा सजल्या आहेत. कमी वेळेत आणि बजेटमध्ये परफेक्ट साडी खरेदी करायची असेल तर काही गोष्टी लक्षात ठेवा. यामुळे तुमची खरेदी सोपी आणि आनंददायी होईल..Diwali saree shopping: दिव्यांचा सण 'दिवाळी' जवळ आला आहे. बाजारपेठा घर सजावटीच्या वस्तू, पणत्या, फुले, कपड्यांनी सजलेल्या दिसत आहे. तसेच लोकांची वस्तू खरेदी करण्यासाठी गर्दी दिसून येत आहे. यामध्ये सर्वात खास म्हणजे साड्यांची खरेदी! साडी खरेदीला गेल्यावर अनेकांचा गोंधळच उडतो. जर तुम्हीही दिवाळीसाठी साडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि कमी वेळेत परफेक्ट शॉपिंग करायची असेल तर पुढील काही गोष्टी लक्षात ठेऊ शकता. .बजेट बनवाअनेकजण बाजारात बजेट न ठरवताच जातात. यामुळे दिवाळीसाठी साडी खरेदी करायला जात असाल तर आधी बजेट बनवा. यामुळे तुम्हाला दुकानात गेल्यावर बजेटनुसार साडी खरेदी करता येईल. तसेच दिवाळीसाठी बजेट कोलमडणार नाही. .Diwali 2025 Shubh Shopping Guide: दिवाळीपूर्वी खरेदी करायचीय? मग 'हे' आहेत 10 शुभ मुहूर्त, वाचा एका क्लिकवर.रंग ठरवातुम्ही दिवाळीसाठी साडी खरेदी करायला जात असाल तर घरूनच बाहेर पडताना रंग किंवा पॅटर्न ठरवावा. यामुळे दुकानात गेल्यावर त्याच रंगाची साडी खरेदी करता येईल. यामुळे तुमची कमी वेळेत बजेट फ्रेंडली शॉपिंग होईल..यादी तयार कराअनेकवेळा असे होते की आपण खरेदी करायला जातो एक आणि घेतो एक असं बरेचवेळा होते. तुम्ही दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारात जात असाल तर यादी तयार करावी. तुमच्याकडे यादी असल्यामुळे इतर जास्तीच्या वस्तू खरेदी करणार नाही. यामुळे वेळ वाचतो शिवाय पैशांचीही बचत होते..Diwali 2025 Home Makeover: दिवाळीपूर्वी घराला रंग देताय? मग वास्तूनुसार 'या' शुभ रंगांची करा निवड .इतर गोष्टीही ठेवा लक्षातसाडीचा प्रकार निवडावा. कापडाचा दर्जा योग्य तपासावा. सणासुदीच्या काळात ऑफर्सवर लक्ष द्यावे.वेळेचे नियोजन करावे ऑनलाइन रिव्ह्यू चेक करावा. साडी परत करण्याची किंवा बदलण्याची पॉलिसी आहे का हे देखील चेक करावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..FAQsदिवाळीसाठी साडी खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?उत्तर: बजेट निश्चित करा, साडीचा प्रकार, रंग, डिझाइन आणि दर्जा तपासा, तसेच ऑफर्सचा फायदा घ्या. कमी वेळेत साडी कशी निवडावी?उत्तर: ऑनलाइन किमतींची तुलना करा, दुकानात जाण्यापूर्वी प्रकार आणि डिझाइन ठरवा आणि विक्रेत्याशी चर्चा करा. बजेट फ्रेंडली साडी खरेदीसाठी कोणत्या टिप्स उपयुक्त आहेत?उत्तर: सणासुदीच्या सवलती, स्थानिक बाजार किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील डिस्काउंटचा लाभ घ्या आणि कापडाचा दर्जा तपासा. दिवाळीला कोणत्या प्रकारच्या साड्या ट्रेंडिंग आहेत?उत्तर: बनारसी, कांजिवरम, सिल्क आणि हँडलूम साड्या यंदा ट्रेंडमध्ये असून, चमकदार रंग आणि झारी वर्क लोकप्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.