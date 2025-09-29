लाइफस्टाइल

Diwali Home Cleaning Hacks: काळा पडलेला पंखा 15 मिनिटात होईल स्वच्छ, फक्त करा 'हे' 5 सोपे उपाय

Diwali 2025 ceiling fan cleaning hacks: दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. प्रत्येक घरांमध्ये साफसफाईला सुरूवात झाली असणार आहे. घरातील पंखे खुप काळपट झाले असेल आणि ते कसे स्वच्छ करावे समजत नसेल तर ही बातमी नक्की वाचा. कारण पुढील टिप्स वापरून तुम्ही पंखे काही मिनिटात स्वच्छ करू शकता.
Budget-friendly Diwali home cleaning tips

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

दिवाळी जवळ आली आहे.

प्रत्येक घरात दिवाळीनिमित्त साफसफाई सुरू झाली आहे.

घरातील पंखा स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्या सोप्या ट्रिक वापराव्या हे जाणून घेऊया.

Budget-friendly Diwali home cleaning tips: दिवाळी जवळ आली आहे की प्रत्येक घरांमध्ये स्वच्छता सुरू होते. घरातील पडदे आणि फर्निचर सहज स्वच्छ करता येतात. पण उंचावर असलेला पंखा स्वच्छ कसा करावा हा प्रश्न अनेकांना पडतो. पंख्यावर साचणारी धूळ आणि चिकटपणा हळूहळू काळा थर तयार करते, जो साफ करणे कठीण असते. पंखा स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्या पद्धती वापराव्या हे जाणून घेऊया.

