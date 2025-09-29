Diwali Home Cleaning Hacks: काळा पडलेला पंखा 15 मिनिटात होईल स्वच्छ, फक्त करा 'हे' 5 सोपे उपाय

दिवाळी जवळ आली आहे.प्रत्येक घरात दिवाळीनिमित्त साफसफाई सुरू झाली आहे. घरातील पंखा स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्या सोप्या ट्रिक वापराव्या हे जाणून घेऊया..Budget-friendly Diwali home cleaning tips: दिवाळी जवळ आली आहे की प्रत्येक घरांमध्ये स्वच्छता सुरू होते. घरातील पडदे आणि फर्निचर सहज स्वच्छ करता येतात. पण उंचावर असलेला पंखा स्वच्छ कसा करावा हा प्रश्न अनेकांना पडतो. पंख्यावर साचणारी धूळ आणि चिकटपणा हळूहळू काळा थर तयार करते, जो साफ करणे कठीण असते. पंखा स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्या पद्धती वापराव्या हे जाणून घेऊया..दिवाळीपूर्वी पंखा का स्वच्छ करावा?दिवाळीच्या वेळी घर सजवले जातात. रांगोळी आणि लाइट्सने घर सजवले जातात. पण जर छतावरील पंखा काळा आणि घाणेरडा दिसला माता लक्ष्मी घरात राहणार नाही. तसेच कोणी पाहूणे घरी आले तर नकारात्मक परिणाम पडतो. स्वच्छ असलेला पंखा शुद्ध देखील हवा मिळते. .मोहरीचे तेल आणि साबण वापरामोहरीचे तेल वापरून पंखा स्वच्छ करता येतो. एका भाड्यांत कोमट पाणी, थोडे डिटर्जंट आणि मोहरीचे तेल टाका. या मिश्रणात कापड बूडवा आणि पंखा स्वच्छ करा. तुम्हाला काही मिनिटांत नव्या सारखा दिसेल. .बेकिंग सोडा आणि लिंबूएक बादली कोमट पाण्यात दोन चमचे बेकिंग सोडा आणि एका लिंबाचा रस मिसळा. त्या मिश्रणात मऊ कापड बुडवा आणि पंख्याचे ब्लेड (पाते) पुसून टाका. यामुळे साचलेले ग्रीस आणि धूळ सहज निघून जाईल आणि पंखा चमकेल..दिवाळीत घरकामानंतर त्वचेची कशी काळजी घ्यावी? नैसर्गिक चमकसाठी करा 'हे' उपाय.मायक्रोफायबर कापड वापराजर पंखा जास्त चिकट नसेल, तर तो दररोज मायक्रोफायबर कापडाने स्वच्छ करू शकता. यामुळे पंखा खराब होणार नाही आणि तो बराच काळ नवीन दिसेल..जुने उशांचा कव्हरही पद्धत सर्वात सोपी आहे. जुनी उशाची कव्हर घ्या, त्यात पंख्याचे ब्लेड घाला आणि ते आतून बाहेरून पुसून टाका. उशाच्या कव्हरमध्ये धूळ आणि घाण जमा होईल, ज्यामुळे ती पसरणार नाही. या सोप्या पद्धती वापरून तुम्ही अस्वच्छ पंखे नव्यासारखे चमकवू शकता..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.