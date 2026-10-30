Diwali Home Cleaning Tips: दिवाळीपूर्वी घराची स्वच्छता कशी करावी? कमी वेळात घर स्वच्छ आणि नीटनेटकं ठेवण्यासाठी जाणून घ्या सोप्या टिप्स!

EASY AND EFFECTIVE DIWALI HOME CLEANING TIPS: दिवाळी जवळ आली की घराच्या साफसफाईची लगबग सुरू होते. घरातील कानाकोपरा, स्वयंपाकघर, कपाटं, खिडक्या आणि दरवाजे स्वच्छ करण्यासाठी आधीपासूनच तयारी करणं गरजेचं आहे. योग्य नियोजन केल्यास कमी वेळेत घराची स्वच्छता करणं सोपं होतं. दिवाळीच्या साफसफाईला सुरुवात करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, जाणून घेऊया..१. अनावश्यक वस्तू आधी बाजूला कराघराची स्वच्छता सुरू करण्यापूर्वी कपाटं, ड्रॉवर, टेबल आणि अडगळीच्या जागांमधील सामान तपासा. अनेकदा घरात जुन्या पिशव्या, तुटलेल्या वस्तू, रिकामे डबे आणि न वापरलेले कागद साठून राहतात. अशा निरुपयोगी वस्तू आधी बाहेर काढा. यामुळे घरातील जागा मोकळी होईल आणि साफसफाई करणंही सोपं जाईल..Diwali Skincare: दिवाळीत चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक हवी? बीटरूट, चंदन, मुलतानी मातीपासून घरीच बनवा फेस पॅक.२. न वापरलेले कपडे गरजू व्यक्तींना द्याकपाटातील कपडे काढून त्यांची व्यवस्थित छाननी करा. जे कपडे आता वापरात नाहीत, पण चांगल्या स्थितीत आहेत, ते फेकून देण्याऐवजी गरजू व्यक्तींना देऊ शकता. खराब झालेले किंवा वापरण्यायोग्य नसलेले कपडे वेगळे काढा. यामुळे कपाटातील अनावश्यक गर्दी कमी होईल.३. पंखे आणि दिव्यांची स्वच्छता कराघराची साफसफाई करताना अनेकदा पंखे, ट्यूबलाईट आणि दिव्यांकडे दुर्लक्ष होतं. मात्र, या ठिकाणी धूळ मोठ्या प्रमाणात साचते. त्यामुळे स्वच्छता करताना सर्वप्रथम वीजपुरवठा बंद करा. त्यानंतर कोरड्या आणि स्वच्छ कापडाने पंखे, दिवे आणि इतर उपकरणांवरील धूळ पुसून घ्या..४. स्वयंपाकघरातील डबे आणि कपाटं स्वच्छ करास्वयंपाकघराच्या साफसफाईसाठी थोडा जास्त वेळ राखून ठेवा. मसाल्यांचे डबे, धान्याचे डबे आणि कपाटं रिकामी करून स्वच्छ पुसून घ्या. फ्रिजमधील तसेच स्वयंपाकघरात ठेवलेले पदार्थ तपासा. मुदत संपलेले, खराब झालेले किंवा वापरण्यायोग्य नसलेले पदार्थ काढून टाका. स्वच्छ डबे आणि नीट लावलेलं सामान यामुळे स्वयंपाकघर अधिक व्यवस्थित दिसेल.५. बेडरूम आणि कपाटांची आवराआवर कराबेडरूममधील कपडे, चादरी, उशांचे कव्हर आणि इतर वस्तू जागच्या जागी ठेवा. कपाटातील प्रत्येक कप्पा स्वच्छ करून त्यात कपडे व्यवस्थित लावा. कपाटाच्या वरच्या बाजूला आणि कोपऱ्यांमध्ये साचलेली धूळही पुसून घ्या. यामुळे खोलीला स्वच्छ आणि टापटीप लुक मिळेल..Diwali Bonus Laws: कायमस्वरूपीच नव्हे, प्रोबेशनवरील कर्मचाऱ्यांनाही मिळू शकतो बोनस! जाणून घ्या नियम.६. फरशी पुसण्यापूर्वी वरच्या भागांची स्वच्छता कराघराची साफसफाई करताना आधी पंखे, खिडक्या, दरवाजे, कपाटं आणि इतर उंचावरील भाग स्वच्छ करा. त्यानंतर जमिनीवरील कचरा आणि धूळ झाडून घ्या. शेवटी फरशीच्या प्रकारानुसार योग्य क्लीनर वापरून पुसून घ्या. यामुळे वरच्या भागातील धूळ पुन्हा स्वच्छ केलेल्या फरशीवर साचणार नाही..७. देवघराची स्वच्छता करायला विसरू नकादिवाळीत देवघराला विशेष महत्त्व असतं. त्यामुळे देवघरातील दिवे, समई, पूजेची भांडी आणि इतर साहित्य स्वच्छ करून घ्या. सुकलेली फुलं, जुने हार आणि निर्माल्य बाजूला करा. पूजेचं साहित्य व्यवस्थित मांडून ठेवा. यामुळे सणाच्या दिवसांत पूजा करण्याची तयारीही आधीच होईल..Gas Saving Tips for Diwali: दिवाळीच्या फराळाची तयारी करताना गॅसची बचत कशी कराल? सिलिंडरचा वापर कमी करण्यासाठी जाणून घ्या ५ सोपे उपाय!.८. साफसफाई करताना स्वतःची काळजी घ्याघराची स्वच्छता करताना धूळ उडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे गरजेनुसार मास्कचा वापर करा. साफसफाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्लीनिंग प्रॉडक्ट्सच्या सूचना वाचा. एकाच वेळी संपूर्ण घर स्वच्छ करण्याचा ताण घेण्यापेक्षा दररोज थोडं थोडं काम पूर्ण करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.