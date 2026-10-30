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Diwali Home Cleaning Tips: दिवाळीपूर्वी घराची स्वच्छता कशी करावी? कमी वेळात घर स्वच्छ आणि नीटनेटकं ठेवण्यासाठी जाणून घ्या सोप्या टिप्स!

HOW TO CLEAN YOUR HOME BEFORE DIWALI FESTIVAL: दिवाळीपूर्वी घराची साफसफाई कशी करावी? कपाट, स्वयंपाकघर आणि देवघर स्वच्छ ठेवण्यासाठी जाणून घ्या ८ सोप्या टिप्स!
Diwali Home Cleaning Tips

Diwali Home Cleaning Tips

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

EASY AND EFFECTIVE DIWALI HOME CLEANING TIPS: दिवाळी जवळ आली की घराच्या साफसफाईची लगबग सुरू होते. घरातील कानाकोपरा, स्वयंपाकघर, कपाटं, खिडक्या आणि दरवाजे स्वच्छ करण्यासाठी आधीपासूनच तयारी करणं गरजेचं आहे. योग्य नियोजन केल्यास कमी वेळेत घराची स्वच्छता करणं सोपं होतं. दिवाळीच्या साफसफाईला सुरुवात करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, जाणून घेऊया.

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