Natural Glow Facial: दिवाळीत चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवा आहे? हे फेशियल आहे परफेक्ट!

Natural Glow This Diwali With The Perfect Facial: दिवाळीत नवीन कपडे, मेकअप आणि भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करताना आपल्या चेहऱ्याचं सौंदर्य टिकवणं तितकंच महत्वाचं असतं. सणासुदीच्या या खास वेळेत चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक असावी असं प्रत्येकालाच वाटतं. पण धावपळ, प्रदूषण, थकवा आणि अनियमित दिनक्रमामुळे चेहरा कळवतो..अशा वेळी पार्लरच्या खर्चिक टट्रीटमेंट्स न करता घरच्या घरी, नैसर्गिक घटकांचं वापर करून चेहऱ्यावर तजेलदार आणि निरोगी चमक आणता येते. त्यासाठी सर्वोत्तम फेशिअल आहे..कोणतं फेशियल आहे परफेक्ट?जर तुम्हाला रासायनिक उत्पादनांपासून दूर राहून नैसर्गिक मार्गाने चेहऱ्यावर ग्लो आणायचा असेल, तर फ्रुट फेशियल, हनी-अँड-अलोवेरा ग्लो फेशियल आणि संधान फेशियल हे तीन सर्वोत्तम पर्याय आहे..घरच्या घरी कसं कराल फ्रूट फेशियल?१. क्लींजिंग:सुरुवातीला चेहरा सौम्य फेसवॉशने धुऊन घ्या. नंतर कापसाच्या मदतीने दूध किंवा गुलाबपाण्याने चेहरा स्वच्छ करा.२. स्क्रब:पपई आणि थोडंसं ओट्स एकत्र करून चेहऱ्यावर हलकं स्क्रब करा. यामुळे डेड स्किन काढून टाकता येते.३. मसाज:केळी, संत्र्याचा रस आणि मध एकत्र करून त्वचेवर मसाज करा. १० मिनिटं गोल गोल फिरवून मसाज केल्याने रक्ताभिसरण सुधारतं.४. फेशियल पॅक:काकडीचा रस, बेसन आणि थोडं लिंबू एकत्र करून फेस पॅक लावा. १५-२० मिनिटांनी कोरडं झाल्यावर थंड पाण्याने धुऊन टाका..हनी-अँड-अलोवेरा ग्लो फेशियलसाहित्य:मधअलोवेराकाकडी व गुलाबपाणीकसं कराल हनी-अँड-अलोवेरा ग्लो फेशियल?१. क्लींजिंगगुलाबपाण्यात कापूस भिजवून चेहरा स्वच्छ करा. हे तुमच्या त्वचेवरील धूळ, ऑईल व मृत त्वचेला दूर करतं.२. स्क्रबिंग२ चमचे ओट्स + १ चमचा मध + थोडं दुध मिक्स करून हलकं स्क्रब तयार करा. ५ मिनिटं चेहऱ्यावर गोलाकार चळवळीत स्क्रब करा.३. मसाजअर्धा चमचा हनी + १ चमचा अलोवेरा जेल एकत्र करून चेहऱ्यावर १० मिनिटं मसाज करा. त्वचेचं रक्ताभिसरण सुधारेल.४. फेस पॅक१ चमचा बेसन, १ चमचा काकडीचा रस आणि थोडंसं गुलाबपाणी मिक्स करून पॅक तयार करा. चेहऱ्यावर लावून १५ मिनिटं ठेवा. नंतर थंड पाण्याने धुवा..संधान फेशियलसंधान फेशियल म्हणजे घरगुती नैसर्गिक घटकांचा वापर करून केलेलं फेशियलसाहित्य:हळदबेसनदूध/दहीमधगुलाबपाणीसंधान फेशियल कसे करायचं?१. क्लिन्झिंगगुलाबपाण्यात कापूस भिजवून चेहरा स्वच्छ करा. त्वचेवरील धूळ, घाम आणि मेकअपच्या खाणाखुणा दूर होतात.२. स्क्रबिंग१ चमचा बेसन + १ चमचा दूध मिक्स करून चेहऱ्यावर हलकं स्क्रब करा. २-३ मिनिटं गोल फिरवत स्क्रब केल्याने मृत त्वचा निघते आणि छिद्रं साफ होतात.३. मसाज१ चमचा दही + अर्धा चमचा मध + थोडंसं गुलाबपाणी मिक्स करा. या पेस्टने चेहऱ्यावर ५-७ मिनिटं सौम्य मसाज करा. यामुळे त्वचेला पोषण मिळतं आणि रक्ताभिसरण सुधारतं.४. फेस पॅकबेसन, चिमूटभर हळद आणि दूध/दही यांचं मिश्रण करून पॅक तयार करा. चेहऱ्यावर लावा आणि १५ मिनिटं वाळू द्या. नंतर कोमट पाण्याने स्वच्छ धुवा..फेशियलचे फायदे:त्वचेला पोषण मिळतेफळांमध्ये नैसर्गिक अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वं (Vitamins) आणि एंझाइम्स असतात जे त्वचेला आतून पोषण देतात.मृत पेशी निघून जातातफ्रूट फेशियलमध्ये हलकं स्क्रबिंग केल्याने मृत त्वचा निघते व नवीन त्वचा उजळते.नैसर्गिक ग्लो येतोकोणत्याही हानीकारक केमिकलशिवाय चेहरा फ्रेश आणि चमकदार दिसतो.सगळ्या प्रकारच्या त्वचेसाठी योग्यकोरडी, तेलकट किंवा मिक्स्ड त्वचा असो, फ्रूट फेशियल सर्वांसाठी फायदेशीर आहे..टिप्स:फेशियल केल्यावर लगेच मेकअप करू नका.दर १५ दिवसांनी एकदा फेशियल केल्यास त्वचेचा नैसर्गिक ग्लो टिकतो.भरपूर पाणी प्या आणि झोप पूर्ण घ्या फेशियल इतकंच हे पण महत्त्वाचं आहे.