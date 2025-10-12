Diwali Sale Online Scams: दिवाळी सेलच्या नावावर तुमच्या सोबत होऊ शकतो मोठा स्कॅम; ऑनलाईन फ्रॉडपासून कसे वाचायचे? जाणून घ्या

दिवाळीच्या काळात ऑनलाइन खरेदी करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. कारण सायबर गुन्हेगार सक्रिय होतात. तसेच बँक अकाउंट देखील रिकामे होऊ शकते. .दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. यामुळे सर्वत्र ऑनलाइन सेल आणि ऑफर्सचा धमाका पाहायला मिळतो. पण याच काळात ऑनलाइन फ्रॉड होण्याचा धोका वाढतो. अनेक मोठ्या ब्रँडचे नाव वापरून नागरिकांची फसवणूक केली जाते. यामुळे फसवणूकीला बळी पडायचे नसेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया..इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार दिवाळी आणि धनत्रयोदशीसारख्या सणांमध्ये लोक मर्यादित काळासाठीच्या ऑफर्ससाठी लिंक्सवर क्लिक करण्यासाठी गर्दी करतात परंतु त्यांची सत्यता पडताळण्यास विसरतात. अनेक बनावट वेबसाइट खऱ्या वेबसाइटसारख्या दिसतात, आकर्षक लोगो, बनावट पुनरावलोकने आणि "अतिरिक्त स्वस्त" किमती देऊन ग्राहकांना आकर्षित करतात..सणासुदीच्या काळात खरेदी वाढत असताना, स्कॅमर देखील अधिक सक्रिय होतात. ते Amazon सारख्या कंपन्यांची नाव घेऊन ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ईमेल, कॉल किंवा एसएमएस वापरतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, ते त्यांची ऑर्डर रद्द करण्याची किंवा त्यांचे खाते निलंबित करण्याची धमकी देतात आणि त्यांना लिंकवर क्लिक करण्यास भाग पाडतात..Gmail ला विसरा, अमित शाह सुद्धा झाले Zoho Mail वर स्विच, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप पद्धत.गेल्या वर्षी, Amazon ने ५५,००० हून अधिक फिशिंग वेबसाइट्स आणि १२,००० स्कॅम नंबर ब्लॉक केले. स्कॅमर Amazon किंवा Flipkart सारख्या खऱ्या ब्रँडची नक्कल करणाऱ्या वेबसाइट्स तयार करतात. ते लोकांना मोठ्या सवलती आणि "लास्ट मिनिट ऑफर" देऊन पेमेंट करण्यास भाग पातात. पेमेंट केल्यानंतर त्यांना एकतर बनावट उत्पादन पाठवले जाते किंवा काहीही पाठवले जात नाही. .बनावट साइट्सबद्दल सर्वात धोकादायक गोष्ट म्हणजे त्यांचे तपशीलवार वर्णन - तेच लोगो, तेच फॉन्ट आणि अगदी तेच डिझाइन - ज्यामुळे खऱ्या आणि बनावट वेबसाइटमध्ये फरक करणे कठीण होते. वेबसाइटची URL विचित्र किंवा चुकीची स्पेलिंग असू शकते (उदा., amaz0n-sale.com ) ..Gemini AI Photo Prompt: यंदा दिवाळीचे फोटो स्पेशल बनवण्यासठी अन् सोशल मिडियावर व्हायरल करण्यासाठी वापरा 'हे' 5 प्रॉम्प्ट्स.अॅड्रेस बारमध्ये 'https://' किंवा लॉक चिन्ह नाही, लॉगिन किंवा पेमेंट लिंक्स व्हॉट्सअॅप किंवा एसएमएसद्वारे पाठवल्या जातात, ऑफर्स विश्वास ठेवण्याइतक्या स्वस्त आहेत, खराब व्याकरण, बनावट पुनरावलोकने किंवा संपर्क तपशीलांचा अभाव, फक्त ऑनलाइन पेमेंट पर्याय, "कॅश ऑन डिलिव्हरी" नाही, "खाते निलंबित" किंवा "पडताळणी आवश्यक" असे संदेश, ओटीपी, पासवर्ड किंवा कार्ड तपशील विचारले जातात.जर तुम्ही चुकून पेमेंट केले असेल, तर ताबडतोब तुमच्या बँकेला किंवा UPI अॅपला कॉल करा आणि तुमचे कार्ड ब्लॉक करा. वेबसाइटचे स्क्रीनशॉट आणि पेमेंट तपशील सेव्ह करा. cybercrime.gov.in वर तक्रार दाखल करा. 1930 वर आर्थिक फसवणूक हेल्पलाइनशी संपर्क साधा. तसेच तुमच्या मित्रांची फसवणूक होणार नाही यासाठी त्यांनाही सावध करा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.