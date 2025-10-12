लाइफस्टाइल

Diwali Sale Online Scams: दिवाळी सेलच्या नावावर तुमच्या सोबत होऊ शकतो मोठा स्कॅम; ऑनलाईन फ्रॉडपासून कसे वाचायचे? जाणून घ्या

Diwali Sell cyber Fraud: दिवाळीत अनेक ऑनलाइन सेल सुरू होतात. तसेच अनेक वस्तूंवर ऑफर्स देखील सुरू होतात. अशावेळी फ्रॉडचे देखील प्रमाण वाढते. यासर्वांपासून बचाव करायचा असेल तर कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.
Diwali Sell cyber Fraud:

Diwali Sell cyber Fraud:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

दिवाळीच्या काळात ऑनलाइन खरेदी करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. कारण सायबर गुन्हेगार सक्रिय होतात. तसेच बँक अकाउंट देखील रिकामे होऊ शकते.

दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. यामुळे सर्वत्र ऑनलाइन सेल आणि ऑफर्सचा धमाका पाहायला मिळतो. पण याच काळात ऑनलाइन फ्रॉड होण्याचा धोका वाढतो. अनेक मोठ्या ब्रँडचे नाव वापरून नागरिकांची फसवणूक केली जाते. यामुळे फसवणूकीला बळी पडायचे नसेल तर कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया.

