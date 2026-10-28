Diwali Skincare: दिवाळीत चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक हवी? बीटरूट, चंदन, मुलतानी मातीपासून घरीच बनवा फेस पॅक

BEETROOT FACE PACK FOR NATURAL GLOW THIS DIWALI: दिवाळी म्हटलं की घराची साफसफाई, फराळाची तयारी, नवीन कपडे आणि नटण्याची लगबग सुरू होते. या सणात चेहरा उजळ आणि तजेलदार दिसावा, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. मात्र, दिवाळीच्या धावपळीत आणि उन्हात फिरल्यामुळे त्वचा निस्तेज दिसू शकते. अशावेळी महागड्या ब्युटी ट्रीटमेंटऐवजी तुम्ही घरच्या घरी बीटरूट पावडर, चंदन, मुलतानी माती, बेसन आणि दह्यापासून तयार केलेला फेस पॅक वापरून पाहू शकता. हा पॅक त्वचा स्वच्छ आणि मऊ ठेवण्यास मदत करू शकतो..De-tan फेसपॅकसाठी लागणारं साहित्य१ चमचा बीटरूट पावडर, १ चमचा चंदन पावडर, १ चमचा मुलतानी माती, १ चमचा बेसन, २ चमचे दही.दिवाळीच्या मेकअपआधी त्वचेची घ्या अशी काळजी! फॉलो करा सेलिब्रिटी डायटिशिअन रुजुता दिवेकरांच्या ४ सोप्या टिप्स.असा बनवा दिवाळासाठी De-tan फेस पॅक1. एका स्वच्छ भांड्यात बीटरूट पावडर, चंदन पावडर, मुलतानी माती आणि बेसन एकत्र करा.2. त्यामध्ये दही घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित मिसळा. गरजेनुसार थोडे दही घालून घट्टसर पेस्ट तयार करा.3. चेहरा स्वच्छ धुऊन ही पेस्ट चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावा. डोळ्यांच्या आजूबाजूचा भाग टाळा.4. साधारण १० मिनिटांनी किंवा पॅक सुकण्याआधी कोमट पाण्याने हलक्या हाताने धुऊन टाका. त्वचा कोरडी पडत असल्यास मॉइश्चरायझर लावा..प्रत्येक साहित्याचे फायदे- बीटरूट पावडर: बीटरूटमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात. यामुळे त्वचेचे आरोग्य चांगले राखण्यास मदत होते. तसेच त्वचेला नैसर्गिक गुलाबी चमक मिळण्यास मदत होऊ शकते.- चंदन पावडर: चंदनामध्ये त्वचेला शांत करणारे गुणधर्म असतात. उन्हामुळे त्वचेवर आलेला लालसरपणा आणि जळजळ कमी करण्यास ते मदत करू शकते..- मुलतानी माती: मुलतानी माती त्वचेवरील अतिरिक्त तेल आणि घाण शोषून घेण्यास मदत करते. त्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि तजेलदार दिसू शकते.- बेसन: बेसन त्वचेवरील मृत पेशी हलक्या हाताने काढण्यास मदत करू शकते. यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि मऊ होण्यास मदत होते.- दही: दह्यामध्ये लॅक्टिक अॅसिड असते, जे त्वचेवरील मृत पेशी काढण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे त्वचा मऊ आणि तजेलदार दिसू शकते..Festival Makeup Skin Care: सणासुदीला मेकअपमुळे त्वचा बिघडतेय? १० मिनिटांत करा ‘हा’ घरगुती राइस जेल; चेहरा दिसेल फ्रेश.हे लक्षात ठेवाहा पॅक वापरण्यापूर्वी त्वचेच्या छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करा. जळजळ किंवा खाज जाणवल्यास लगेच धुऊन टाका. हा पॅक टॅन पूर्णपणे काढून टाकतो, याचा ठोस पुरावा नाही. दिवाळीत त्वचेचे उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी सनस्क्रीन वापरणेही महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.