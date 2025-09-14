लाइफस्टाइल

DMart Offers : डीमार्टमध्ये सगळ्यात जास्त डिस्काउंट कोणत्या वस्तूंवर मिळतो? स्वस्तात मस्त खरेदीसाठी 'हे' एकदा बघाच

DMart Best Discount Offers : डीमार्ट हे स्वस्तात मस्त खरेदीचे सगळ्यांच्या आवडीचे ठिकाण आहे. पण तिथे सगळ्यात जास्त डिस्काउंट कशावर मिळतो, जाणून घ्या
DMart Best Discount Offers

DMart Best Discount Offers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • डीमार्ट हे स्वस्तात मस्त खरेदीचे ठिकाण

  • पण तिथे सगळ्यात जास्त डिस्काउंट कशावर मिळतो माहितीये?

  • चला तर मग जाणून घ्या डीमार्टमध्ये सगळ्यात स्वस्त काय असतं

DMart Discount Offers : महागाईच्या काळात घरगुती खरेदी करताना प्रत्येकाच्या डोळ्यात स्वस्ताईची चमक असते. आणि यासाठी डीमार्ट हे नाव तर सर्वांच्याच ओठांवर येते. भारतातील सर्वात लोकप्रिय सुपरमार्केट चेन डीमार्टमध्ये सध्या सप्टेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला जबरदस्त डिस्काउंट्स चालू आहेत. विशेषतः ५०% पर्यंत सूट मिळणाऱ्या वस्तूंवर ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. पण खरेदीला जाण्यापूर्वी 'हे' एकदा नक्की वाचा नाहीतर नुकसान होऊ शकते

Loading content, please wait...
food news
sale
Discount
Discount Offer
Online Shopping
Online Shopping App
Online Shopping Tips
festival Discount
online grocery
DMart scam alert
90% discount offers
grocery shopping deals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com