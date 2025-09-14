DMart Offers : डीमार्टमध्ये सगळ्यात जास्त डिस्काउंट कोणत्या वस्तूंवर मिळतो? स्वस्तात मस्त खरेदीसाठी 'हे' एकदा बघाच

डीमार्ट हे स्वस्तात मस्त खरेदीचे ठिकाणपण तिथे सगळ्यात जास्त डिस्काउंट कशावर मिळतो माहितीये?चला तर मग जाणून घ्या डीमार्टमध्ये सगळ्यात स्वस्त काय असतं.DMart Discount Offers : महागाईच्या काळात घरगुती खरेदी करताना प्रत्येकाच्या डोळ्यात स्वस्ताईची चमक असते. आणि यासाठी डीमार्ट हे नाव तर सर्वांच्याच ओठांवर येते. भारतातील सर्वात लोकप्रिय सुपरमार्केट चेन डीमार्टमध्ये सध्या सप्टेंबर २०२५ च्या सुरुवातीला जबरदस्त डिस्काउंट्स चालू आहेत. विशेषतः ५०% पर्यंत सूट मिळणाऱ्या वस्तूंवर ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. पण खरेदीला जाण्यापूर्वी 'हे' एकदा नक्की वाचा नाहीतर नुकसान होऊ शकते.डीमार्टच्या अधिकृत अॅप आणि वेबसाइटवर (dmartindia.com/offers) उपलब्ध माहितीनुसार या काळात सर्वाधिक डिस्काउंट ग्रॉसरी आयटम्सवर मिळत आहे. उदाहरणार्थ तांदूळ, डाळी आणि तेलावर २०% ते ४०% पर्यंत सूट आहे. बासमती तांदूळवर तर तब्बल ४२० रुपयांपर्यंतची छूट मिळू शकते. दुसरीकडे पर्सनल केअर प्रॉडक्ट्स जसे की शॅम्पू, साबण, टूथपेस्ट आणि डिओडरंट्सवर ३०% ते ५०% डिस्काउंट आहे. बेबी केअर आयटम्सवर १०% ते २०% सूट मिळत असून होम एसेंशियल्स जसे की क्लिनिंग सप्लायज आणि किचनवेअरवर २०% पर्यंत बचत शक्य आहे..DMart Offers : डीमार्टमधून चुकूनही खरेदी करू नका 'या' वस्तू, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.डेरी प्रॉडक्ट्सवर सर्वोत्तम किंमती आहेत. ज्यात दूध, दही आणि चीजवर १५% ते २५% डिस्काउंट आहे. विशेष ५०% ऑफ सेक्शनमध्ये जार्स, कंटेनर्स, कूकवेअर, अप्लायन्सेस आणि कपडे यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. याशिवाय बेव्हरेजेस आणि डेकोरेटिव्ह आयटम्सवरही आकर्षक ऑफर्स आहेत. या डिस्काउंट्समुळे ग्राहकांची मोठी बचत होत आहे. म्हणजेच ८००० रुपयांच्या खरेदीवर फक्त ४००० रुपये देऊन वस्तू घेता येतात. डीमार्ट रेडी अॅपद्वारे ऑनलाइन ऑर्डर करताना पिकअप किंवा होम डिलिव्हरी पर्याय उपलब्ध आहे..DMart Offers : DMart मध्ये कोणत्या दिवशी सामान जास्त महाग असतं? खरेदीला जाण्यापूर्वी हे एकदा बघाच.सिनियर सिटिझन्ससाठी स्पेशल स्लॉट आणि एक्सक्लुझिव्ह डिस्काउंट्स आहेत. पण काही वस्तू एक्सपायरी डेटजवळ असू शकतात किंवा रिटर्न पॉलिसी नसते. त्यामुळे खरेदीपूर्वी लेबल तपासा आणि अॅपवर ऑफर्स वेरीफाय करा. व्हॉट्सअॅपवर येणाऱ्या गिफ्ट व्हाउचर स्कॅम्सपासून सावध रहा ते फसवणुकीचे जाळे असू शकतात. डीमार्टची रणनीती नेहमीच कमी किंमतींवर आधारित आहे जाहिरातींऐवजी क्वालिटी आणि व्हॅल्यूवर भर असतो. या महिन्यातील ऑफर्समुळे लाखो ग्राहक फायदा घेत आहेत..FAQs What items have the highest discounts at DMart right now?डीमार्टमध्ये सध्या कोणत्या वस्तूंवर सर्वाधिक सवलत आहे?किराणा वस्तू, तांदूळ, डाळी, तेल, शॅम्पू, साबण आणि किचनवेअरवर २०% ते ५०% सवलत आहे.How can I check DMart offers before shopping?डीमार्टच्या ऑफर्स खरेदीपूर्वी कशा तपासता येतील?डीमार्ट रेडी अॅप किंवा dmartindia.com/offers वर पिनकोड टाकून ऑफर्स तपासा.Are there any special discounts for senior citizens at DMart?डीमार्टमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलत आहे का?होय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष स्लॉट आणि एक्सक्लुझिव्ह डिस्काउंट्स उपलब्ध आहेत.Is it safe to shop online at DMart?डीमार्टवर ऑनलाइन खरेदी करणे सुरक्षित आहे का?होय, पण फक्त अधिकृत अॅप किंवा वेबसाइटवरून खरेदी करा आणि व्हॉट्सअॅप स्कॅमपासून सावध रहा.Can I return products bought at a discount in DMart?डीमार्टमध्ये सवलतीत घेतलेल्या वस्तू परत करता येतात का?काही वस्तूंवर रिटर्न पॉलिसी नाही, त्यामुळे खरेदीपूर्वी लेबल आणि नियम तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.