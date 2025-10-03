Dmart Offers : दसरा स्पेशल! डीमार्टमध्ये 'या' वस्तू मिळतायत जास्त स्वस्त, पुढचे 4 दिवस डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर..

Dmart upcoming sale : विजयादशमीच्या निमित्ताने देशभरात सणासुदीचा उत्सव साजरा होत असताना, डीमार्टने ग्राहकांसाठी खास दसरा स्पेशल ऑफर आणली आहे. आजपासून पुढील चार दिवस..डीमार्टच्या काही निवडक शाखेत आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विविध वस्तूवर भारी सूट मिळणार आहे. ही ऑफर तुमच्या सणासुदीच्या खरेदीला आकर्षक बनवणारी असून घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी यथेच्छ संधी आहे.. .या स्पेशल ऑफरमध्ये सर्वाधिक लक्ष वेधणारी म्हणजे किराणा विभागातील २०% ते ३०% सूट. तांदूळ, गहू, तेल, डाळींसारख्या दैनंदिन वस्तू आता आधीपेक्षा १० ते २० रुपये स्वस्त मिळणार आहेत. उदाहरणार्थ ५ किलो बासमती तांदूळ फक्त ३५० रुपयांत, तर १० लिटर तेल ११०० रुपयांत उपलब्ध असेल..दूध उत्पादनांवर १५% सूट असून अमूल दही किंवा पनीर आता बजेटमध्ये बसणार. फळे आणि भाज्यांवरही १०% अतिरिक्त सूट असल्याने सर्वकाही स्वस्तात मिळेल..Video : डॉक्टरांचा निर्दयीपणा! हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट करायला नकार; विव्हळत फरशीवरच दिला बाळाला जन्म, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.सणासुदीच्या तयारीसाठी घर सजावटीच्या वस्तू आणि पूजेच्या सामग्रींवर २५% ते ४०% डिस्काउंट आहे. रंगीत दिवे, मंगल कलश, फुले, अगरबत्ती आणि नवीन भांडीकुंडी आता अर्ध्या किमतीत मिळतील..विशेषतः स्टेनलेस स्टीलच्या थाळ्या आणि वाट्या ३०% स्वस्त तर प्लास्टिकच्या पूजा थाळ्यांवर ५०% सूट. कपडे घ्यायचे असतील तर त्यावरही २०% ऑफ तर पुरुषांसाठी शर्ट्स आणि पँट्स १५% स्वस्त. बालकांसाठी नवीन कपड्यांची रेलचाल उडाली आहे. पर्सनल केअरच्या वस्तूंसाठीही ही ऑफर खास आहे. साबण, शॅम्पू, टूथपेस्टसारख्या आयटम्सवर २०% सूट, तर लिक्विड हँडवॉश ७३% पर्यंत स्वस्त...Dmart Offers : डीमार्ट तुम्हाला देणार कर्ज? व्याजदरही कमी; नेमका विषय काय, बघा एका क्लिकवर.घरातील इलेक्ट्रॉनिक्सप्रमाणे ब्लेंडर किंवा मिक्सरवर १०% अतिरिक्त डिस्काउंट मिळेल. डीमार्ट रेडी अॅपवरून ऑनलाइन ऑर्डर केल्यास फ्री डिलिव्हरी आणि ५% अतिरिक्त कॅशबॅकची सुविधादेखील आहे. ग्राहकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून चार दिवसांत स्टॉक संपण्याची शक्यता आहे.ही ऑफर फक्त मर्यादित काळासाठी आहे. डीमार्टच्या जवळच्या शाखेत किंवा dmartindia.com वर एका क्लिकवर तपशील पहा आणि खरेदी करा..FAQsWhat products are included in Dmart’s Dussehra Special Offer?डीमार्टच्या दसरा स्पेशल ऑफरमध्ये कोणत्या वस्तूंचा समावेश आहे?किराणा, घर सजावटीचे सामान, पूजेच्या वस्तू, कपडे, वैयक्तिक देखभाल उत्पादने आणि छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स यांचा समावेश आहे.How long will the Dussehra Special Offer last?दसरा स्पेशल ऑफर किती काळ चालेल?ही ऑफर २ ऑक्टोबर ते ५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत फक्त चार दिवस चालेल.Is the offer available online and in-store?ही ऑफर ऑनलाइन आणि स्टोअरमध्ये उपलब्ध आहे का?होय, ऑफर डीमार्टच्या सर्व शाखांमध्ये आणि dmartindia.com वर उपलब्ध आहे.Are there any additional benefits for online purchases?ऑनलाइन खरेदीसाठी काही अतिरिक्त फायदे आहेत का?होय, ऑनलाइन ऑर्डरवर फ्री डिलिव्हरी आणि ५% कॅशबॅक मिळेल.What is the maximum discount available in this offer?या ऑफरमध्ये कमाल सूट किती आहे?काही वस्तूंवर ५०% पर्यंत सूट मिळेल, विशेषतः पूजा सामग्री आणि घरगुती वस्तूंवर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.