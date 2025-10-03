लाइफस्टाइल

Dmart Offers : दसरा स्पेशल! डीमार्टमध्ये 'या' वस्तू मिळतायत जास्त स्वस्त, पुढचे 4 दिवस डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर..

Dmart Offers : डीमार्टमध्ये दसरा आणि वीकेंडनिमित्त खास सेल आहे. सर्व ऑफर्सबद्दल जाणून घ्या सविस्तर..
Dmart Discount Offers

Dmart Discount Offers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Dmart upcoming sale : विजयादशमीच्या निमित्ताने देशभरात सणासुदीचा उत्सव साजरा होत असताना, डीमार्टने ग्राहकांसाठी खास दसरा स्पेशल ऑफर आणली आहे. आजपासून पुढील चार दिवस..डीमार्टच्या काही निवडक शाखेत आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विविध वस्तूवर भारी सूट मिळणार आहे. ही ऑफर तुमच्या सणासुदीच्या खरेदीला आकर्षक बनवणारी असून घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी यथेच्छ संधी आहे..

