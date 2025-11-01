DMart Discount Offers : डीमार्टमध्ये सामान एवढं स्वस्त देणं मालकाला परवडतं कसं? डिस्काउंट ऑफरमागं आहे सिक्रेट..समोर आलं शॉकिंग कारण

DMart Radhakishan Damani News : छोट्या-छोट्या गावांपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत डीमार्टचं नाव ऐकताच लोकांच्या डोळ्यांत चमक येते. कारण? तिथे मिळतात रोजच्या गरजेच्या वस्तू अतिशय स्वस्तात.. आज डीमार्ट म्हणजे स्वस्ताईचं दुसरं नाव. पण या स्वस्ताईमागचं खरं कारण काय? ते आहे राधाकिशन दमानी यांचं हुशार गणित. १२वी पास असलेले दमानी आज एक लाख कोटींहून जास्त संपत्तीचे मालक आहेत. त्यांचं यश फक्त नशिबाचं नाही, तर मेहनत, दूरदृष्टी आणि सोप्या धोरणांचं आहे. चला या यशाच्या रहस्याचा शोध घेऊया...डी-मार्टचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे स्टोअर उघडताना भाड्याची जागा घेत नाहीत. स्वतःची जमीन खरेदी करतात. यामुळे भाड्याचा खर्च पूर्णपणे वाचतो. हा पैसा थेट ग्राहकांना डिस्काउंटच्या रूपात मिळतो. साधारण ५ ते ७ टक्के बचत होते, जी प्रत्येक वस्तूवर डिस्काउंट देते. भाडं देऊन पैसे का वाया घालवायचे? जमीन खरेदी केली की ती कायमची आपली, असं दमानींचं तत्त्वज्ञान आहे. यामुळेच डी-मार्टच्या स्टोअरजवळील जमिनीच्या किंमती झपाट्याने वाढतात. लोकांना माहितीये, डी-मार्ट आलं की तो परिसर विकसित होतो.Moolchand Pune : मूळचंदच्या गर्दीला कंटाळलाय? इथे मिळतात जास्त स्वस्त साड्या अन् कपडे, पाहा एका क्लिकवर.दुसरं गुपित आहे स्टॉक मॅनेजमेंट. डी-मार्ट ३० दिवसांत पूर्ण स्टॉक क्लिअर करतं. यासाठी उत्पादक कंपन्यांना लवकर पैसे देतं. बदल्यात कंपन्या डी-मार्टला जास्त सवलत देतात. हा पैसाही ग्राहकांना स्वस्त वस्तूंच्या रूपात परत मिळतो. किराणा, साबण, तेल, बिस्किटं सगळं स्वस्त मिळत..संपूर्ण महिन्याचं राशन डी-मार्टमधूनच घेते. इथे मिळणाऱ्या किंमती दुसऱ्या कुठे मिळत नाहीत..Numerology News : मूलांकाप्रमाणे 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'महास्वार्थी'! पण प्रेमात निघतात सगळ्यात लकी..हे तुम्ही तर नाही ना?.राधाकिशन दमानींची कहाणी प्रेरणादायी आहे. १९९९ मध्ये नेरुळमध्ये फ्रँचायसी घेतली, पण अपयशी ठरली. पण हार मानली नाही. २००२ मध्ये मुंबईत पहिलं स्टोअर उघडलं. आज ११ राज्यांत ३०० हून जास्त स्टोअर्स आहेत. राकेश झुनझुनवाला यांचे गुरू मानले जाणारे दमानी शेअर बाजारातील दिग्गज आहेत. पण त्यांचं म्हणण सोपं आहे "ग्राहकांचा फायदा हाच माझा नफा." डी-मार्टनं दाखवून दिलंय की मोठं यश मिळवण्यासाठी मोठी डिग्री नाही, फक्त हुशारीने विचार आणि मेहनत पुरेशी आहे. तुम्हीही पुढच्या खरेदीला डी-मार्टला भेट द्या आणि तुमचा फायदा करून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.