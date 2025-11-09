DMart New Sale : नवा आठवडा, नवा सेल! डीमार्टमध्ये उद्यापासून स्पेशल ऑफर सुरू, कोणत्या वस्तू मिळणार जास्त स्वस्त? पाहा एका क्लिकवर

Dmart Discount Offers : शॉपिंगप्रेमींसाठी आणखी एक धमाकेदार बातमी आहे. देशभरातील डीमार्ट स्टोअर्स आणि डीमार्ट रेडी ऍपवर उद्या म्हणजे १० नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या वीकली सेलने ग्राहकांची धाकधुकी वाढली आहे. नवा आठवडा, नवा सेल असून डीमार्टने या आठवड्यातील स्पेशल ऑफर्सची जाहिरात सुरू केली आहे. १४ नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या सेलमध्ये किराणा, दूधजन्य पदार्थ, पर्सनल केअर, घरगुती वस्तूंपासून ते इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत सगळ्यांवर १० ते ५० टक्के पर्यंत जास्त सूट मिळणार आहे. महागाईच्या काळात घरखर्च कमी करण्यासाठी ही सेल खरी सुवर्ण संधी ठरेल.या सेलची खासियत म्हणजे डीमार्टच्या स्वतःच्या प्रायव्हेट लेबल प्रोडक्ट्सवर अतिरिक्त सूट मिळेल. उदाहरणार्थ, डीमार्टचे स्वस्त तेल, साबण आणि मसाले आता अजून स्वस्तात मिळणार आहेत. किराणा सेक्शनमध्ये तांदूळ ३५ रुपये किलोपासून सुरू, तर डाळी आणि कडधान्यांवर १० टक्के सूट मिळेल. दूधजन्य पदार्थांमध्ये चीज, दही आणि लोणीवर २० टक्के सवलत मिळेल. बेबी केअर सेक्शनमध्ये डायपर्स, पावडर आणि लोशनवर १५ टक्के ऑफ, तर पर्सनल केअरमध्ये शॅम्पू, साबण आणि डिओडरंट्स १४० रुपयांपासून उपलब्ध असतील. महिलांसाठी सॅनिटरी प्रोडक्ट्सवर खास डिस्काउंट असेल.Zudio Sale : झुडियो स्पेशल विंटर सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा.घर सजावटीसाठी आता बेस्ट वेळ आहे, त्यात डीमार्टच्या सेलने आणखी भर टाकली आहे. साफसफाईच्या वस्तूंवर ३० टक्के सूट, तर घरातील इलेक्ट्रिक आयटम्स जसे आयर्न, फॅन आणि लाइट्सवर २५ टक्के कमी किंमतीत मिळतील. खेळण्यांच्या सेक्शनमध्ये मुलांसाठी कार्स, बॉल्स आणि टॉयज ७२ रुपयांपासून मिळतील.. तसेच, स्पेशल ब्युटी प्रोडक्ट्समध्ये लोशन, क्रीम आणि हनीवर २० टक्के ऑफ असेल..Numerology News : 'या' भाग्यांकाचे लोक असतात खूप लकी..मिळवतात मोठे यश, बनतात अधिकारी; पण आयुष्यात असते एकच अडचण, पाहा तुमचा भाग्यांक.डीमार्टचे हे ऑफर्स फक्त स्टोअरपुरते मर्यादित नाहीत. डीमार्ट रेडी ऍपवर ऑनलाइन ऑर्डर करून घरपोच डिलिव्हरी घ्या आणि अतिरिक्त ५ टक्के कॅशबॅक मिळवा. स्टोअर्स सकाळी १० वाजता सुरू होतात पण वीकेंडवर गर्दी टाळण्यासाठी सकाळीच भेट द्या. या सेलमुळे लाखो कुटुंबांना महिन्याचा खर्च २० टक्के वाचवता येईल. शॉपिंगची प्लॅनिंग करा आणि डीमार्टला भेट द्या..एका क्लिकवर डीमार्ट रेडी ऍप डाउनलोड करा किंवा जवळच्या स्टोअरला जा. ही संधी सोडू नका बर का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.