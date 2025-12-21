Dmart Gift Shopping : न्यु इअर अन् ख्रिसमसला काय गिफ्ट द्यायचं? Dmart मधील ‘या’ वस्तूंनी होतील सगळे खुश!

Dmart Gift Shopping Guide : न्यू इयर आणि ख्रिसमस जवळ आला की सगळ्यात मोठा प्रश्न पडतो तो म्हणजे गिफ्ट काय द्यायचं? प्रत्येकाला आवडेल, उपयुक्त असेल आणि बजेटमध्ये बसेल असं गिफ्ट शोधणं खरंच अवघड असते. तुम्हाला ऑनलाइन वस्तू खरेदी करायच्या नसेल तर तुमच्या घराजवळील Dmart हा एक परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. कमी किमतीत दर्जेदार आणि विविध प्रकारच्या वस्तू डिमार्टमध्ये सहज मिळतात, त्यामुळे गिफ्ट शॉपिंग अगदी सोपं होतं..डिमार्ट मध्ये घरगुती उपयोगाच्या वस्तू, किचनवेअर, चॉकलेट्स, ड्रायफ्रूट्स, डेकोरेशन आयटम्स, स्किन केअर प्रॉडक्ट्स ते अगदी गिफ्ट हॅम्पर्सपर्यंत अनेक पर्याय आपल्याला पाहायला मिळतात. हे गिफ्ट्स फक्त दिसायला सुंदर नसतात, तर रोजच्या वापरात येणारे असल्याने समोरच्याला देखील नक्की आवडेल. तसेच तुम्हाला गिफ्ट खरेदी करायचे असेल तर डिमार्टमधील विंटर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्सचा फायदा घेऊ शकता..सॉफ्ट टॉयन्यु इअर आणि ख्रिसमसला गिफ्ट द्यायचे असेल तर Soft toys हे परफेक्ट पर्याय आहे. तुम्हाला हे गिफ्ट १०० रुपयांपर्यंत खरेदी करता येईल. या ऑफरचा तुम्ही नक्की फायदा घेऊ शकता. .टिशर्ट आणि कार्गोलहान मुलांना गिफ्ट द्यायचे असेल तर टिशर्ट २९९ रु आणि कार्गो ४९९ रुपयांमध्ये खरेदी करु शकता. लहान मुले हे गिफ्ट पाहून नक्की आनंदी होतील..हिवाळ्यातील ब्लॅकेटसध्या सर्वत्र थंडीची लाट सुरु आहे. यामुळे तुम्ही नवीन वर्ष आणि ख्रिसमसनिमित्त तुमच्या मित्र-मैत्रिणीला, भावाला, नातेवाईकांना तसेच तुमच्या प्रियजनांना ब्लॅकेट गिफ्ट देऊ शकता. तुम्हाला ४९९ रुपयांपर्यंत हे खरेदी करता येईल. मऊ मऊ ब्लॅकेट सर्वांना आवडेल. .कॉफी मगतुम्हाला उपयुक्त अशी वस्तू भेट द्यायची असेल तर कॉफी मग देऊ शकता. तुम्ही डिमार्टमध्ये केवळ १९ रुपयाला खरेदी करु शकता. .kettlekettle देखील डिमार्टमध्ये फक्त ४९९ रु.ला मिळत आहे. तुम्ही नवीन वर्ष आणि ख्रिसमसनिमित्त हि वस्तू गिफ्ट म्हणून देऊ शकता. .Hiking Backpacksजर कोणाला फिरायला जाण्याची आवड असेल तर Hiking Backpacks उत्तम पर्याय आहे. तुम्ही नवीन वर्ष आणि ख्रिसमसनिमित्त ही वस्तू गिफ्ट म्हणूवन देऊ शकता. तुम्हाला डिमार्टमध्ये फक्त ६९९ रुपयात खरेदी करु शकता. .महिलांसाठी विंटर वेअर Puffer jacket- 799 रु.Sweater -799 रु.Jacket - 699 रु. पुरुषांसाठी विंटर वेअरHoddie - 499 रु.Puffer jacket - 1299 रु.sweatshirt - 349 रु.checks shirt- 499 रु. .डिस्क्लेमर- ही माहिती डीमार्टच्या इन्स्टाग्राम पेजवर उपलब्ध असलेल्या पोस्टमधून घेण्यात आली आहे. यामध्ये डीमार्टच्या पॉलिसीनुसार बदल होऊ शकतो. सकाळ माध्यम समूह याची पुष्टी करत नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.