DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर

DMart Discount Offers : दिवाळीनंतर हा नवा महिना सुरू होताच, देशभरातील आवडत्या सुपरमार्केट चेन डीमार्टने ग्राहकांना आनंदाची चांगली बातमी दिली आहे. नोव्हेंबर फेस्टिव्हल बूम स्पेशल सेलमध्ये ७०-८०% पर्यंत भन्नाट सूट मिळत आहे..दैनिक गरजेच्या, घरगुती वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पर्सनल केअर प्रोडक्ट्सवर असा बंपर डिस्काउंट मिळणे म्हणजे खरच खिशाला दिलासा देणारा आहे. डीमार्ट रेडी अॅपद्वारे ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांसाठी हे ऑफर्स अजूनही सोपे आणि फास्ट झाले आहेत. आता स्टोअरमध्ये जाऊन गर्दीचा सामना करण्याची गरज नाही; एका क्लिकवर घरबसल्या सर्व काही स्वस्तात मिळवता येईल.या सेलचे मुख्य आकर्षण म्हणजे ग्रॉसरी सेक्शन. ग्रोसरी आयटम्सवर ५०% पर्यंत सूट मिळत आहेत. डेअरी प्रोडक्ट्सवर ४०% डिस्काउंट आहे, ज्यामुळे कुटुंबासाठी मासिक खरेदी स्वस्त होईल. तसेच घरातील स्वच्छतेच्या वस्तूंवर ६०% पर्यंत बचत होईल. डिटर्जंट पावडर, साबण आणि क्लिनिंग स्प्रेच्या पॅकवर बाय वन गेट वन फ्री ऑफर सुरू आहे. हे ऑफर्स खरेच ग्राहकांच्या खिशाला हलके करणारे आहेत. दिवाळीनंतरच्या खर्चानंतर अशी बचत हवीच असते.8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना असा मिळणार पगार; सॅलरी होऊ शकते 'डबल'? Fitment Factor पाहा.पर्सनल केअर आणि ब्युटी सेक्शनमध्येही ओफर्सनी धुमाकूळ घातला आहे. शॅम्पू, कंडिशनर, डिओडरंट आणि स्किन केअर प्रोडक्ट्सवर ७०% पर्यंत सूट आहे. लोशन आणि क्रीमच्या कॉम्बो पॅकवर ५०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळतोय. तरुणांसाठी परफ्यूम आणि कोस्मेटिक्सवर ३०% अतिरिक्त डिस्काउंट आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेमींसाठीही सरप्राईज आहे फॅन्स, आयरन्स आणि लाइट्सवर ८०% पर्यंत सूट मिळतिये ज्यामुळे घर सजावटीसाठी उत्तम संधी आहे. नोव्हेंबरमध्ये लग्नसराई सुरू होतेय, अशा वेळी असे ऑफर्स खूप उपयुक्त ठरतात.Dmart Sale : डीमार्टमध्ये तुमची फसवणूक होतीये? गहू ३७ रुपये अन् पीठ ३२ रुपये..ऑफर्स मागचं सिक्रेट बघा नाहीतर होईल नुकसान.या सेलचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे डीमार्ट रेडी अॅपमध्ये रिअल टाईम अलर्ट्स आणि पर्सनलाइज्ड डील्स आहेत, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या आवडीच्या प्रोडक्ट्सवर फक्त सूटच नाही, तर कॉम्बो डील्सही मिळवू शकता. बल्क खरेदी करणाऱ्यांसाठी नॉन पेरिशेबल आयटम्सवर स्पेशल रेट्स आहेत, जसे की तेल, मसाले आणि स्नॅक्सवर डिस्काउंट. डीमार्टचे हे एव्हरीडे लो प्राईस मॉडेल आता नोव्हेंबरमध्ये आणखी खास झाले आहे. स्टॉक लिमिटेड आहे. म्हणनच आजच डीमार्ट रेडी अॅप डाउनलोड करा किंवा जवळील स्टोअरला भेट द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.