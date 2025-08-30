DMart Offers : सर्वकाही अर्ध्या किंमतीत! वस्तूंवर 50% सूट, काय आहे DMart मेगा डिस्काउंट ऑफर? कधीपासून सुरू पाहा एका क्लिकवर

डीमार्ट म्हणजे स्वस्तात मस्त खरेदीचे ठिकाणपण आत्ता इथे सगळंकाही अर्ध्या किंमतीत मिळतयDMart मध्ये वस्तूवर 50% मेगा डिस्काउंट ऑफर आहे.DMart Mega Discount Offer : डीमार्ट हे नाव म्हणजे कमी दरात भन्नाट शॉपिंग करणाऱ्यांसाठी बेस्ट ठिकाण आहे. डीमार्टच्या 50% डिस्काउंट ऑफरमुळे तुम्ही घरगुती गरजा, किराणा सामान, सजावटीच्या वस्तू, कपडे आणि बरेच काही निम्म्या किमतीत खरेदी करू शकता. ही संधी गमावू नका कारण यामुळे तुम्हाला मोठा फायदा होऊ शकतो. जसे की 8000 रुपयांचे सामान फक्त 4000 रुपयांत किंवा 2000 रुपयांच्या बिलात 4000 रुपयांचे सामान घरी आणता येईल..या सवलती किराणा, स्वयंपाकघरातील भांडी, पर्सनल केअर प्रॉडक्ट, दुग्धजन्य पदार्थ, पेये, सजावटीच्या वस्तू आणि उपकरणांवर उपलब्ध आहेत. सध्या ब्रिटानिया जिम जॅम पॉप्स बिस्किट (120 रुपये) फक्त 75 रुपयांत, ब्रिटानिया चीज स्लाइसेस 400 ग्रॅम (460 रुपये) आता 320 रुपयांत आणि शनी फ्रेश टॉयलेट क्लिनर 1 लिटर (225 रुपये) केवळ 135 रुपयांत मिळत आहे. सनफीस्ट डार्क फँटसी बोरबॉन बिस्किटेही 175 रुपयांत उपलब्ध आहेत. खरेदीपूर्वी डीमार्ट अॅपवरील 50% डिस्काउंट ऑफर या सेक्शनमध्ये तपासा आणि सध्याच्या डिस्काउंटबद्दल जाणून घ्या..Jio Frames : जिओने केला धमाका! लॉन्च केला AI वाला चश्मा, एका क्लिकवर फोटो, व्हिडिओ अन् कॉलिंगसुद्धा; किंमत फक्त....खरेदीचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी पहिल म्हणजे घरून निघताना गरजेच्या वस्तूंची यादी तयार करा आणि दुसर म्हणजे दुकानात असताना डिस्काउंटमधील आवश्यक वस्तूंकडे लक्ष द्या ज्या तुमच्या यादीत विसरल्या असतील. घाईत खरेदीमुळे जास्त खर्च किंवा डिस्काउंट ऑफर मिस होऊ शकते. काहींना वाटते की डिस्काउंट ऑफरवाली उत्पादने कमी दर्जाची किंवा मुदत संपलेली असतात पण हे खर नाही..Chandrayaan-5 : हिंदी-चीनी पुन्हा भाई भाई? भारत-चीन मिळून लाँच करणार चंद्रयान 5, टोकियोतून काय बोलले PM मोदी?.डीमार्ट थेट उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करते ज्यामुळे कमी किमतीत सवलत देणे शक्य होते. काही नवीन उत्पादनांवरही ब्रँड्स सवलत देतात. तरीही खरेदीपूर्वी मुदत तपासणे चांगले. डीमार्टच्या या मेगा डिस्काउंटमुळे तुम्ही दर्जेदार सामान निम्म्या किमतीत घरी आणू शकता. योग्य नियोजन आणि सजगतेने प्रत्येक खरेदी करून तुमची बचतच होईल. आता डीमार्टला भेट द्या आणि स्मार्ट खरेदीचा आनंद घ्या.FAQs What products are included in DMart’s 50% discount offer?डीमार्टच्या 50% सवलत योजनेत कोणत्या वस्तूंचा समावेश आहे?किराणा, स्वयंपाकघरातील भांडी, वैयक्तिक काळजी उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ, पेये, सजावटीच्या वस्तू आणि उपकरणे यांचा समावेश आहे.How can I find out about DMart’s half-price deals?डीमार्टच्या निम्म्या किमतीच्या सवलतींबद्दल मला कसे कळेल?डीमार्ट अॅप डाउनलोड करा आणि ‘50% डिस्काउंट ऑफर’ विभागात सध्याच्या सवलती तपासा.Are discounted products at DMart of good quality?डीमार्टमधील सवलतीतील उत्पादने दर्जेदार आहेत का?होय, डीमार्ट थेट उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करते, त्यामुळे दर्जेदार उत्पादने कमी किमतीत मिळतात.How can I make the most of DMart’s discount offers?डीमार्टच्या सवलत योजनांचा जास्तीत जास्त फायदा कसा घ्यावा?खरेदी यादी तयार करा आणि दुकानात सवलतीतील आवश्यक वस्तूंकडे लक्ष द्या.Do discounted items have a short expiry date?सवलतीतील वस्तूंची मुदत कमी असते का?असे आवश्यक नाही, पण खरेदीपूर्वी मुदत तपासणे चांगले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.