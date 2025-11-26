D-Mart Sale : महिन्याच्या शेवटी डीमार्टमध्ये सगळ्यांत मोठा सेल; कोणत्या वस्तू मिळणार जास्त स्वस्त? पाहा सर्व डिस्काउंट ऑफर्स

D-Mart Latest Offers : महिना संपत आला की शॉपिंगची मजा दुप्पट होते. कारण यावेळी डी-मार्टमध्ये अनेक स्वस्त वस्तू जास्त स्वस्त मिळणार आहेत. 28 ते 30 नोव्हेंबर या तारखांपर्यंत चालणाऱ्या या मोठ्या सेलमध्ये ग्राहकांना विविध वस्तूंवर खास ऑफर्सची संधी मिळणार आहे. डी-मार्ट रेडी अॅप आणि स्टोअरमध्ये उपलब्ध असलेल्या या सेलमध्ये घरगुती गरजा पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर डिस्काउंट मिळण्याची शक्यता आहे. हे सेल म्हणजे तुमच्या खिशाला हातभार लावणारी सोनेरी संधी आहे.ग्रॉसरी सेक्शनडी-मार्टच्या या सेलचा मुख्य आकर्षण आहे ग्रॉसरी विभाग. तांदूळ, डाळी, तेल आणि मसाले यांसारख्या दैनिक गरजांच्या वस्तूंवर आकर्षक ऑफर्स असतील. विशेषतः नवीन महिन्यात येणाऱ्या खरेदीसाठी हे ऑफर्स उत्तम आहेत. ज्या कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणात ग्रॉसरीची गरज असते, त्यांना येथे डिस्काउंट मिळवण्याची चांगली संधी आहे. उदाहरणार्थ, वेगवेगळ्या ब्रँडच्या तांदळावर आणि डाळींवर खास डील्स उपलब्ध असतील, ज्यामुळे महिन्यभराची सोय होईल..Zudio Theft : खरेदी कमी अन् चोरी जास्त! झुडिओमधून सगळ्यात जास्त कोणत्या वस्तूंची चोरी होते? सत्य जाणून शॉक व्हाल.हाउसहोल्ड आयटम्सघरातील हाउसहोल्ड आयटम्ससाठीही हे सेल खास आहे. प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स, किचन टूल्स आणि क्लिनिंग प्रोडक्ट्स यांसारख्या वस्तूवर डिस्काउंटची शक्यता आहे. विशेषतः व्हील असलेल्या मोठ्या स्टोरेज कंटेनर्सवर ऑफर्स असतील, ज्यामुळे घर साफसूफ आणि व्यवस्थित राहील. नवीन घर सजावटीसाठी किंवा जुन्या साहित्याची जागा घेण्यासाठी हे उत्तम आहे. डी-मार्टच्या स्टोअर्समध्ये हे सर्व आयटम्स सहज उपलब्ध असतील आणि रेडी अॅपवरून होम डिलिव्हरीची सोयही मिळेल..Poco F8 Ultra अन् F8 Pro स्मार्टफोन लॉन्च! एक, दोन नाही; तर चक्क चार कॅमेरे, ब्रँड फीचर्स अन् किंमत फक्त एवढीशी.पर्सनल केअरपर्सनल केअर आणि बेबी प्रोडक्ट्स विभागातही ग्राहकांची गर्दी वाढू शकते. साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट आणि बेबी केअर आयटम्सवर खास ऑफर्स असतील. आई-वडिलांना बाळाच्या गरजांसाठी येथे डिस्काउंट मिळवण्याची संधी आहे. स्नॅक्सचॉकलेट्स, स्नॅक्स आणि बिस्किट्स यांसारख्या मजेदार वस्तूंवरही सेलमध्ये डील्स मिळतील, ज्यामुळे कुटुंबासोबत शॉपिंग आणखी रोमांचक होईल.या सेलचा फायदा घेण्यासाठी डी-मार्ट रेडी अॅप डाउनलोड करा किंवा जवळील स्टोअरला भेट द्या. दररोजच्या डिस्काउंट्स व्यतिरिक्त या शेवटच्या 3 दिवसांत क्लिअरन्स सेलमुळे जुने स्टॉकही कमी किमतीत मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.