DMart Offers : डीमार्टचा मोठा स्कॅम? गिफ्ट व्हाऊचर देणार अन् मिनिटांत मोबाईल हॅक; खरेदी करण्याआधी 'हे' एकदा बघाच

तुमच्या व्हॉट्सअॅपवर डीमार्टच्या नावाने 5000 रुपयांचे गिफ्ट व्हाऊचर जिंकल्याचा मेसेज आला आहे का? थांबा, ही कोणती ऑफर नाही, तर डिजिटल स्कॅम आहे. सायबर गुन्हेगारांनी डीमार्टच्या नावाचा गैरवापर करत लोकांना फसवण्याचा नवा डाव रचला आहे. .या मेसेजमध्ये तुम्हाला चार प्रश्न विचारले जातात, जसे की, "तुम्ही डीमार्टला ओळखता?", "तुमचे लिंग काय?", "डीमार्टमधून खरेदीचा अनुभव कसा आहे?" किंवा "तुम्ही मित्रांना डीमार्टमधून खरेदी करण्यास सांगाल का?" उत्तर देताच, "अभिनंदन! तुम्ही 5000 रुपयांचे व्हाऊचर जिंकले!" असा मेसेज येतो. पण खरी फसवणूक यानंतर सुरू होते. या मेसेजमध्ये तुम्हाला लिंक शेअर करण्यास सांगितले जाते. "हे 5 ग्रुप्सवर आणि 20 मित्रांना पाठवा" असे सांगून तुम्हाला फसवणुकीचा भाग बनवले जाते..DMart Offers : डीमार्टमधून चुकूनही खरेदी करू नका 'या' वस्तू, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.ही लिंक क्लिक केल्यास तुमचा वैयक्तिक डेटा चोरी होण्याचा धोका आहे. याशिवाय तुमच्या मोबाइलमध्ये ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअर किंवा व्हायरस येऊ शकतो ज्यामुळे तुमचे बँक खाते, पासवर्ड आणि इतर संवेदनशील माहिती हॅकर्सच्या हाती लागू शकते. विशेषतः डीमार्ट असलेल्या भागात असे मेसेज जास्त पसरवले जातात, कारण लोक यावर सहज विश्वास ठेवतात. पोलिसांनी नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला आहे..DMart Offers : DMart मध्ये कोणत्या दिवशी सामान जास्त महाग असतं? खरेदीला जाण्यापूर्वी हे एकदा बघाच.डीमार्टने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्याकडून लिंकच्या माध्यमातून अशा कोणत्याही ऑफर दिल्या जात नाहीत. सायबर तज्ज्ञांच्या मते अशा लिंकवर क्लिक करणे किंवा त्या पुढे शेअर करणे टाळावे. तुम्ही असे मेसेज पाहिल्यास लगेच डिलीट करा आणि कोणालाही पाठवू नका. अशा फसव्या योजनांपासून स्वतःला आणि इतरांना वाचवण्यासाठी जागरूकता पसरवा. सायबर फसवणुकीला बळी पडू नका, सावध रहा.FAQs What is the DMart WhatsApp scam? / डीमार्ट व्हॉट्सअॅप घोटाळा काय आहे?डीमार्टच्या नावाने 5,000 रुपयांचे गिफ्ट व्हाऊचर देण्याचा बनावट मेसेज पाठवला जातो, जो तुमचा डेटा चोरण्यासाठी आहे.Is the DMart voucher message genuine? / डीमार्ट व्हाऊचर मेसेज खरा आहे का?नाही, डीमार्टने अशा कोणत्याही ऑफरची पुष्टी केलेली नाही; हा पूर्णपणे घोटाळा आहे.What happens if I click the link in the message? / मेसेजमधील लिंकवर क्लिक केल्यास काय होईल?तुमचा वैयक्तिक डेटा चोरी होऊ शकतो, आणि मोबाइलमध्ये व्हायरस किंवा ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअर येऊ शकते.Should I share the voucher link with others? / व्हाऊचर लिंक इतरांसोबत शेअर करावी का?नाही, लिंक शेअर केल्यास तुम्ही इतरांना फसवणुकीत ढकलाल आणि स्वतःचा डेटाही धोक्यात येईल.How can I stay safe from such scams? / अशा घोटाळ्यांपासून सुरक्षित कसे राहावे?अशा मेसेजेस डिलीट करा, लिंकवर क्लिक करू नका आणि सायबर पोलिसांना तक्रार करा.