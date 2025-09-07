लाइफस्टाइल

DMart Offers : डीमार्टचा मोठा स्कॅम? गिफ्ट व्हाऊचर देणार अन् मिनिटांत मोबाईल हॅक; खरेदी करण्याआधी 'हे' एकदा बघाच

Dmart shopping Scam : डीमार्टच्या नावाने येणारा व्हाऊचर मेसेज हा सायबर स्कॅम आहे.
Saisimran Ghashi
तुमच्या व्हॉट्सअॅपवर डीमार्टच्या नावाने 5000 रुपयांचे गिफ्ट व्हाऊचर जिंकल्याचा मेसेज आला आहे का? थांबा, ही कोणती ऑफर नाही, तर डिजिटल स्कॅम आहे. सायबर गुन्हेगारांनी डीमार्टच्या नावाचा गैरवापर करत लोकांना फसवण्याचा नवा डाव रचला आहे.

