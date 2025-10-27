लाइफस्टाइल

DMart Sale : डीमार्टमध्ये 'या' तारखेपासून सगळ्यात स्वस्त वस्तूंचा सेल सुरू होणार; खरेदीला जाण्यापूर्वी सिक्रेट ऑफर्स, पहा एका क्लिकवर

Dmart discount upcoming sale : दिवाळीनंतर डीमार्टमध्ये धमाकेदार सेल लागला आहे..किराणा, साफसफाई, पर्सनल केअरवर सूट मिळत आहे.. सर्व ऑफर पहा
Dmart upcoming sale latest discount offers

Dmart upcoming sale latest discount offers

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Dmart latest discount offers : दिवाळीची रेलचाल संपली तरी खरेदीचा उत्साह कायम आहे का? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. डीमार्टमध्ये आता दिवाळीनंतरचा स्पेशल सेल सुरू झाला आहे. या सेलमध्ये घरगुती वस्तू, किराणामाल , पर्सनल केअरच्या वस्तू आणि इतर अत्यावश्यक गोष्टींवर जबरदस्त सूट मिळत आहेत. दिवाळीच्या उरलेल्या साहित्यापासून ते रोजच्या वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्व काही स्वस्तात उपलब्ध आहे. चला तर मग जाणून घ्या काय आहेत या ऑफर्स

Loading content, please wait...
money
Online Shopping
Online Shopping App
Online Shopping Tips
online grocery
Diwali shopping experience
DMart scam alert
grocery shopping deals
Best Shopping Tips
Dmart

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com