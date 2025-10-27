DMart Sale : डीमार्टमध्ये 'या' तारखेपासून सगळ्यात स्वस्त वस्तूंचा सेल सुरू होणार; खरेदीला जाण्यापूर्वी सिक्रेट ऑफर्स, पहा एका क्लिकवर

Dmart latest discount offers : दिवाळीची रेलचाल संपली तरी खरेदीचा उत्साह कायम आहे का? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. डीमार्टमध्ये आता दिवाळीनंतरचा स्पेशल सेल सुरू झाला आहे. या सेलमध्ये घरगुती वस्तू, किराणामाल , पर्सनल केअरच्या वस्तू आणि इतर अत्यावश्यक गोष्टींवर जबरदस्त सूट मिळत आहेत. दिवाळीच्या उरलेल्या साहित्यापासून ते रोजच्या वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्व काही स्वस्तात उपलब्ध आहे. चला तर मग जाणून घ्या काय आहेत या ऑफर्स.डीमार्ट रेडी अॅप किंवा वेबसाइटवर एका क्लिकवर सर्व डील्स घरबसल्या पाहू शकता. उदाहरणार्थ, किराणा सेक्शनमध्ये तांदूळ, मैदा, साखर आणि तेलावरमोठी सूट मिळत आहे. तर दूधपासून बनलेल्या उत्पादनांवर १५% सूट आणि चहा-पावडरवर १०% पर्यंत बचत होईल. साफसफाईच्या वस्तूंसाठी तर खरा खजिना आहे साबण, डिटर्जंट आणि फ्लोअर क्लिनरवर ३०% ते ५०% सूट मिळत आहे..Satara Doctor Case : साताऱ्यात महिला डॉक्टरने शारीरिक अत्याचाराला कंटाळून जीव दिला! तिच्यावर दबाव टाकणारा 'तो' खासदार कोण?.पर्सनल केअर सेक्शन मध्येही मोठा डिस्काउंट मिळत आहे. शेविंग क्रिम, डिओडरंट, लोशन आणि सॅनिटरी पॅड्सवर २०% पर्यंत ऑफर आहेत. बेबी केअर प्रोडक्ट्सवर १०% सूट आहे, ज्यात डायपर आणि बेबी फूडचा समावेश आहे. तर पाळीव प्राण्यांच्या मालकांसाठी स्पेशल ऑफर्स आहेत.. पेडिग्री आणि व्हिस्कास डॉग फूड व कॅट फूडवर कमीतकमी १५% सूट मिळत आहे. ही ऑफर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आहे, त्यामुळे खरेदीसाठी जरा घाईच करा...Whatsapp Storage Feature : स्टोरेज सतत फूल होतंय? व्हॉट्सअॅपमध्ये आलं जबरदस्त फीचर; एका क्लिकमध्ये मॅनेज करता येणार मोबाईलचा स्पेस.मसाले आणि किचन आयटम्सवरही आकर्षक डील्स आहेत. गरम मसाला, मिरची पावडर आणि सूर्यफूल तेलावर २०% बचत होईल. इलेक्ट्रॉनिक आयटम्ससारखे आयर्न, फॅन आणि लाइट्सही सेलमध्ये आहेत ज्यात १५% ते २५% सूट मिळत आहेतडीमार्टच्या प्रायव्हेट लेबल प्रोडक्ट्स तर नेहमीच स्वस्त असतात पण या सेलमध्ये त्यांच्यावर जास्तीचा कॅशबॅक मिळेल.Dmart Sale : डीमार्ट तुम्हाला लुटतंय? DMart बाहेर आईस्क्रीम,पॉपकॉर्न विकणारे कोण असतात माहितीये? हे सिक्रेट पाहा नाहीतर खिसा होईल रिकामा.डीमार्टचे २०० हून अधिक स्टोअर्स आणि डीमार्ट रेडी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममुळे खरेदी सोपी आहे. पिनकोड एंटर करा, डिलिव्हरी स्लॉट निवडा आणि फ्री डिलिव्हरी तुमच्या घरीच येईल. काही प्रोडक्ट्सवर ७ दिवसांत रिटर्न पॉलिसी आहे. हा सेल तुमचे पैसे वाचवणारा ठरणार आहे. आताच डाउनलोड करा डीमार्ट रेडी अॅप आणि सुरू करा शॉपिंग.. अधिक माहितीसाठी dmartindia.com/offers ही वेबसाइट पहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.